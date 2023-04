W rolnictwie nie warto się spieszyć. W życiu także. Dlatego lubimy zjechać z głównych tras i obserwować otoczenie. Po drodze można zobaczyć na jakim etapie są obecnie prace w gospodarstwach. Można też spotkać ciekawe maszyny, np. Ursusa przebranego za Renault.

W miejscowości Siedlec, w gminie Bochnia, ok. 35 km na wschód od centrum Krakowa, spotkaliśmy dość oryginalny pojazd.

Niestety nie spotkaliśmy w tym miejscu właściciela pojazdu, który mógłby nam opowiedzieć nieco więcej o oryginalnym Ursusie. Z otoczenia wynika, że lubi on francuską markę, fot. K.Pawłowski

Najprawdopodobniej jest to Ursus C-360 3P z silnikiem Perkinsa przerobiony przez właściciela na „renówkę”. Może to za duże słowa, bo zasadniczo z francuskiego pojazdu ten Ursus ma niewiele. Tak naprawdę to tylko kolor maski oraz znaczek. Niby nic, a rzuca się w oczy.

Na początku spotkania z UrsoRenault śmialiśmy się, że napotkany przez nas pojazd pochodzi z czasów kiedy francuski koncern był mocno zainteresowany współpracą z polskim producentem. Wówczas, na przełomie lat 60. i 70., przedmiotem rozmów między obiema stronami była prototypowa seria U. Niestety z dość zaawansowanych pertraktacji i produkcji Ursusów pod marką Renault nic nie wyszło.

Ursus C-360 4x4

W przerobionym Ursusie uwagę zwraca maska z tworzywa sztucznego. Takie elementy możemy kupić w wielu miejscach. Podobne akcesoria oferują m. in. firmy Naglak czy Dziekan. Nowocześniejsze maski, trochę w stylu Zetorów z lat 90., kosztują od ok. 1,5 do 1,9 tys. zł i są w ciągłej sprzedaży. Czy Ursus wygląda lepiej? Nowocześniej? My wolimy oryginał, ale rozumiemy kogoś, komu stare kształty się znudziły i poszukuje jakiejś odmiany.

Znacznie ciekawszą przeróbką jest przedni napęd spotkany w omawianym egzemplarzu. Najprawdopodobniej został on złożony z wykorzystaniem części enerdowskiego Robura. Mimo że wschodnioniemieckiej ciężarówki nie produkuje się dłużej niż Ursusa C-360 to części są nadal dostępne i jest na krajowym rynku kilka firm wykonujących tego rodzaju przeróbki.

Przedni napęd pochodzi najprawdopodobniej z enerdowskiego Robura, fot. K.Pawłowski

W tej chwili konwersja Ursusa C-360 na 4x4 z pomocą części z poczciwej enerdowskiej ciężarówki to koszt od ok. 9,5 – 12 tys. zł.

Jak widać na załączonych fotografiach Ursus C-360 3P w wersji UrsoRenault jeździ, pracuje i ma się dobrze. Na pewno nie zamierza iść na emeryturę. W nieco cięższych zadaniach rolniczych polskiej konstrukcji pomaga już prawdziwe Renault - model Ares 556RX z początku XXI w. wyposażony w silnik DPS (John Deere) o mocy 103 KM.

Renault Ares parkujący obok osobliwego UrsoRenault, fot. K.Pawłowski

W wy spotkaliście jakieś ciekawe maszyny? Macie interesujące zdjęcia? Jeśli tak przyślijcie je pod adres: kamil.pawlowski@farmer.pl. Chętnie je opiszemy, pokażemy i poopowiadamy z jakich konstrukcji czerpią inspiracje.