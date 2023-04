„Ciapek”, „taftaj”, czy po prostu „trzydziestka” – czyżby produkcja popularnego Ursusa C-330 miałby być wznowiona? Mamy „przecieki”, że tak się stanie.

Popularna „trzydziestka”, która przed laty zmechanizowała rodzinne gospodarstwa, a której produkcja zakończyła się na początku lat 90., może znowu wejść na rynek. I to w dodatku zmodernizowana.

Firma z kapitałem wchodzi w produkcję ciągników

Takie, nieoficjalne informacje uzyskaliśmy z firm Traktoorex&Toolex. Okazuje się, że pod tą obcobrzmiącą nazwą kryje się polska „spółka córka” dużej firmy spod Włoszczowej, która jest dużym producentem podkładów kolejowych i metalowych przęseł ogrodzeniowych. Na intratnych kontraktach firma zgromadziła duży kapitał, a duża inflacja sprawiła, że spółka poszukuje nieoczywistych obszarów inwestycyjnych.

Swoje kroki skierowała właśnie w kierunku rolnictwa, bo tu widzi duży potencjał. „Rolnicy chcą polskich maszyn: niedrogich, prostych, tanich w eksploatacji. Ursus C-330 jest najlepszym wzorcem i chcemy to wykorzystać. To maszyna wszech czasów, która ciągle ma potencjał” – takie informacje otrzymaliśmy w mailu.

Od spawania do produkcji ciągnika jeden krok

Jak mówi jeden z przedstawicieli firmy, od takiej produkcji do wytwarzania precyzyjnych podzespołów maszyn jest już bardzo blisko, wystarczy kilka nowych urządzeń do obróbki skrawaniem, cięcia, szlifowania itp. a doświadczeni spawacze z firmy poradzą sobie z nowymi wyzwaniami.

Korpusy i inne elementy, które muszą być wytwarzane w odlewniach będą zamawiane u polskich podwykonawców. Pierwsze części już dotarły do firmy i jak twierdzą w firmie Traktoorex, wydają się być one dobrej jakości, choć na razie nie ma jak tego sprawdzić ale to wszystko będzie wkrótce zrobione.

Silnik - całe 35 KM

W nowej trzydziestce ma być pozostawione wszystko co było najlepsze, m.in. ten sam silnik 2-cylindrowy, ale konstruktorzy wiedzą o tym, że obecne gospodarstwa mają większe powierzchnie, więc idąc z duchem czasu postawiono na modyfikacje. Zmodernizowany silnik zamiast 31 KM wygeneruje całe 35 KM!

Na pytanie, czy nie rozważano zastosowania np. jednostki 3-cylindrowej charakteryzującej się lepszą kulturą pracy w tym niższymi wibracjami, przedstawiciele firmy odpowiadają, że nie ma takiej opcji.

- Wiadomo, że 3 cylindry zużyją więcej paliwa niż 2. Każde dziecko wie, że do 3 szklanek zmieści się więcej wody niż do 2. Po za tym zakodowane w głowach rolników piękne taktowanie 2 cylindrów działa podprogowo na umysł osób doświadczonych pracą tą maszyną. Mówiąc wprost, takie charakterystyczne „taf, taf, taf” po prostu uzależnia. Zasięgnęliśmy w tym temacie opinii socjologów i psychologów – podkreśla przedstawiciel firmy, który pragnie zachować anonimowość, bo projekt na razie jest okryty tajemnicą.

Napęd 4x4

Nie udało nam się zdobyć zbyt wiele więcej informacji, ale powiedziano nam jeszcze o kilku „smaczkach”. Nowa trzydziestka ma oferować wersję z napędem na dwa koła dla tradycjonalistów oraz z przednim napędem dla tych, którzy chcą intensywnie pracować traktorem w polu.

Jeśli chodzi o przekładnie, to będzie taka sama, bo jak uważają konstruktorzy oryginalna konstrukcja jest niemal doskonała. Rozważane jest jednak wprowadzenie 7 biegu, który pozwoliłby rozpędzić traktor do zawrotnych 30 km/h (np. dla przejazdów bez obciążenia). Za dopłatą ma być też montowane wspomaganie układu kierowniczego, zwłaszcza dla egzemplarzy przeznaczonych do współpracy z ładowaczem czołowym (w planach jest produkcja ładowacza fabrycznego).

Design i kabina

Zarówno dla wersji z napędem na 2 i na 4 koła dostępna będzie kabina DeLuxe z przednią wycieraczką elektryczną i uchylanym dachem, a nawet przednią szybą. Wisienką na torcie dla pasjonatów old-timerów ma być możliwość zamontowania analogowego radia Safari.

Jeśli chodzi o kolor nadwozia – to jak mówi przedstawiciel firmy – sprawa jest oczywista: żółty.

- To bardzo praktyczny kolor, wyróżnia się na drodze i w polu. Flotą takich ciągników będzie można łatwo zarządzać np. przy użyciu drona. Po za tym żółty kolor ma jeszcze jeden, chyba przez nikogo nie doceniany aspekt: przyciąga owady, np. chowacza. Dzięki temu pracując w polu będzie można od razu określić zagrożenie szkodnikami – tłumaczy.

Cena dla rolnika

I najważniejsze, czyli cena. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, traktor ma być bardzo konkurencyjny cenowo. Najtańsza wersja bez kabiny z napędem 2WD ma kosztować 50 tys. zł brutto. Co ciekawe, cena nie będzie stała. Bardzo ciekawy sposób jest jej ustalania.

- Myślę, że cena będzie atrakcyjna. Warto zwrócić uwagę, że za 40-letnie „złomy” ludzie życzą sobie teraz 20-30 tys. zł. Po za tym cena naszego ciągnika będzie uzależniona od wypadkowej ceny pszenicy w skupie i nawozów azotowych. Musimy się przecież dopasowywać do realiów polskiego rolnictwa i wahań cenowych nie można tłumaczyć tylko skokami cen stali czy energii. Maszynę powinniśmy oficjalnie zaprezentować jeszcze w tym roku – powiedział przedstawiciel firmy. Jednocześnie dodaje że jeszcze nie wiadomo czy będą prawa do oryginalnej nazwy, ale dużo wskazuje, że tak.

Pierwsze komentarze na temat ciągnika

Czy rolnicy będą zainteresowani starym-nowym ciągnikiem? Sprawę przedstawiliśmy kilku osobom. Opinie są na ogół pozytywyne.

- Czy to dobry pomysł? Wygląda ciekawie. Na pewno jednak świat poszedł mocno do przodu i 35-konny traktor to może być trochę za mało. Na pewno jednak kupilibyśmy jeden egzemplarz jako kolekcjonerski, ozdobę do naszego parku maszynowego. Byłoby czym pojechać na paradę dożynkową – mówi Pani Grażyna Gruda z Wygwizdowa Kolonii.

- Znakomita propozycja! Na nasze 200 ha od razu kupiłbym 10 sztuk i sprzedał jeden traktor klasy premium który mamy w gospodarstwie – nie będę wymieniał marki. Jest strasznie drogi w eksploatacji i też się czasem psuje. Tu będzie tanio i będzie można elastycznie podzielić prace – mówi Pan Marian Mądry z Wólki Pszennej. Jednak na pytanie czy będzie miał tylu traktorzystów… odłożył słuchawkę.

A czy waszym zdaniem taka nowa trzydziestka ma szansę zawojować rynek?