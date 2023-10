Jak to polski Ursus? Przecież Ursus zawsze był polski. To się zgadza, ale nie zawsze produkował czysto polskie konstrukcje. W latach 60. inżynierowie z Ursusa przygotowali prototypy nowych polskich ciągników rozwijających koncepcje modelu C-325, ale władze kraju wolały produkować Zetora.

Współpraca z Zetorem miała swoje dobre i złe strony. Z dobrych na pewno trzeba wymienić wdrożenie do produkcji serii ciężkiej C-385 i późniejszych klonów tej konstrukcji. Zaś produkcja modelu C-4011, który był klonem czechosłowackiego Zetora 4011 wstrzymała rozwój własnych modeli takich jak C-336, C-342 i C-356.

Być może wdrożenie do produkcji sprawdzonego i dobrze ocenianego 4011 miało swój sens w gospodarce niedoborów, która potrzebowała maszyny tu i teraz. Poza tym ciągnik ten dał podwaliny pod Ursusa C-360, którego zasługi dla polskiej wsi trudno przecenić. A wprowadzenie do produkcji własnych konstrukcji z pewnością trwałoby dłużej, z pierwszymi egzemplarzami z chorobami wieku dziecięcego.

Z drugiej strony nowa rodzina ciągników mogłyby spróbować w większym zakresie powalczyć o klientów na rynkach eksportowych i sprawić, że marka Ursus stałaby się bardziej rozpoznawalna. Przy okazji wszyscy eksperci wypowiadali się bardzo pozytywnie o silnikach i samych ciągnikach, a prace nad nimi były naprawdę zaawansowane, więc straty tej decyzji były naprawdę ogromne, bo przecież testy, badania i inne działania były wykonywane już od dłuższego czasu.

Ursus C-342 na stoisku Bury Maszyny Rolnicze

Na tegorocznym Agro Show w Bednarach mieliśmy okazję zobaczyć namiastkę tego, nad czym pracował Ursus na początku lat 60. Na stoisku firmy Bury Maszyny Rolnicze zaparkowano prototyp Ursusa C-342 wyposażonego w oryginalny trzycylindrowy silnik S-313. Reszta maszyny to już koncepcja właścicieli na temat tego jak ciągnik mógłby wyglądać gdyby trafił do produkcji w połowie lat 60., bazująca na wyglądzie prototypów Ursusa z tego okresu.

Ursus C-342 na Agro Show 2023, fot. K.Pawlowski

Ursus z nietypowym silnikiem należy do Muzeum Motoryzacji „Motonostalgia” w Nieborowie, które prowadzone jest przez właściciela firmy Bury Maszyny Rolnicze, Wojciecha Burego.

Oryginalny, prototypowy, niezwykle unikalny silnik trafił do muzeum wiosną 2022 r. Wówczas do placówki przyjechał „papaj”, czyli SAM jakich wiele jeszcze stoi po polskich podwórkach, stworzony na bazie Zetora 25. Z pozoru prosty i zwykły sprzęt skrywał niesamowitą tajemnicę. Pojazd wprawiał w ruch silnik S-313, którego kilka prototypów zbudowano na początku lat 60.

Wojciech Bury postanowił, że silnik będzie napędzać replikę ciągnika Ursus C-342 (bo w ciągnikach o takim oznaczeniu miał pracować silnik S-313) w wersji z nową maską, którą znamy z zdjęć zmodernizowanego Ursusa C-328 z pisma Mechanizacja Rolnictwa, nr 15/1965. Zmieniony design przedniej części nadwozia być może mógłby być zastosowany w większych ciągnikach nowej serii i zapewne stąd taka decyzja. Ciągnik ma pokazywać jak wyglądałby polskie ciągniki, gdyby trafiły do seryjnej produkcji.

Plany Ursusa na przełomie lat 50. i 60.

Nie wszyscy wiedzą, że pojawienie się w produkcji ciągnika C-325 miało być tylko wstępem dla całej rodziny nowych polskich ciągników, które nie tylko miały zrewolucjonizować polską wieś, ale także sprawić, ze marka Ursus stanie się rozpoznawalnym graczem na europejskim rynku. Oczywiście najszybszą formą dojścia do produkcji całej rodziny nowych ciągników byłby zakup licencji, ale ponoć wówczas nie było nas stać na taki wydatek.

Zbudowany w Biurze Konstrukcyjnym ZM „Ursus”, prowadzonym przez zespół inż. Czesława Sławskiego we wrześniu 1957r. prototyp ciągnika Ursus C-25 został skierowany do dalszych prac. Oprócz kolejnych testów i badań nad przyszłym modelem C-325 i dwucylindrowym silnikiem S-312, zespół Sławskiego od 1958 r. pracował także nad silnikami trzycylindrowymi S-313 o mocach 36 i 42 KM oraz czterocylindrowymi S-314 o mocy 56 KM.

Silnik S-313, fot. K.Pawłowski

Nowe jednostki napędowe miały być montowane w rodzinie polskich ciągników, które w odpowiedni sposób miano zunifikować między sobą, tzn. części byłyby wymienne między modelami i silnikami, co znacznie ułatwiłoby produkcję oraz późniejszy serwis. Zresztą w taki sam sposób robiły wówczas wszystkie firmy ciągnikowe na świecie, w tym także Zetor.

Polskie konstrukcje szczegółowo badano na poligonie w Łężanach. Właśnie z tego miejsca pochodzą zdjęcia prototypowych ciągników C-340, C-336 i C-325 publikowane w Mechanizacji Rolnictwa w nr 1/1961. Już wtedy każdy z ciągników posiadał nieco inną maskę z lampami przednimi zamontowanymi w różnych miejscach, ale wszystkie jeszcze nawiązywały do designu modelu C-25.

Prototypowy Ursus C-342 ze zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przem. Spożywczego w Szreniawie, fot. K.Pawłowski

Każdy z prototypowych ciągników posiadał ślimakową przekładnię kierowniczą, zwiększony udźwig tylnego podnośnika hydraulicznego (do 1100 kg), większe koła tylne, w przypadku modelu C-336 zamienionego na C-340 skrócono kolumnę kierownicy oraz obniżono siedzisko kierowcy. Ponad to ciągniki posiadały przekładnię 6 + 2.

Sześć cylindrów od Ursusa

Po dość dobrych wynikach testów na poligonie w Łężanach nowe ciągniki miały być dalej badane, a inżynierowie mogli zająć się konstruowaniem nowych mechanizmów, w tym wersji z napędem na cztery koła oraz sześciocylindrowego silnika S-316. Motor ten powstał i to nie w jednej sztuce. Dwa z trzech prototypowych silników S-316 testowano w PKS Grójec w autobusie San oraz ciężarówce Star. Oba motory miały za sobą ok. 300 tys. km, a wyniki były zadowalające.

Prototypowe silniki i ciągniki budowano na pewno w latach 1960-61. Nie wiadomo ile dokładnie wykonano prototypowych silników serii C-313, który napędza pojazd ze stoiska firmy Bury. Jeden z fabrycznych traktorów wyposażonych w ten napęd, Ursus C-342, znajduje się w Narodowym Muzeum Rolnictwa w Szreniawie. Był już opisywany na łamach Farmera i jest to oryginalny prototyp z Ursusa.

A skąd się wziął prototypowy silnik w „papaju” na bazie Zetora? Nie wiemy. Być może ktoś dysponujący Zetorem 25 z zatartym silnikiem kupił napęd od kogoś kto miał ten silnik z fabryki. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że silnik nigdy nie był zamontowany w traktorze w fabryce, a był jedynie testowany na stacjonarnym stanowisku.

Zetor kończy sen o polskich ciągnikach

Prace nad nowymi ciągnikami i silnikami były naprawdę zaawansowane. Niestety decyzje na szczeblu rządowym przekreśliły aspiracje Ursusa do produkcji własnych konstrukcji.

Silnik S-313, fot. K.Pawłowski

- Niestety, tak pięknie rozwijająca się własna polska myśl twórcza, została i tym razem unicestwiona nieprzeanalizowaną akcją wysoko postawionych decydentów. W listopadzie 1961 r. podczas pobytu w Czechosłowacji delegacji polskiej z I Sekretarzem KC PZPR Władysławem Gomułką i Premierem Józefem Cyrankiewiczem na czele omówiono sprawę polsko-czechosłowackiej produkcji ciągników. W wyniku tego odbyło się w kwietniu 1962 r. w Pradze Czeskiej IV posiedzenie Polsko-Czechosłowackiej Komisji dla współpracy w przemyśle ciągnikowym, w trakcie którego oraz podczas dalszych uzgodnień ustalono, iż Polska, utrzymując produkcję ciągników Ursus C325, zrezygnuje z uruchomienia produkcji następnych ciągników z rodziny Ursusów i przyjmie do własnej produkcji czeski ciągnik Zetor 4011 o mocy ok. 30 kW (45 KM). W wyniku podjętej decyzji, bez jakichkolwiek bądź konsultacji z konstruktorami, polecono Ursusowi zatrzymanie wszystkich prac nad dalszymi ciągnikami i silnikami oraz przekazanie szeregu dobrych konstruktorów, z inż. Sławskim na czele, do powołanego wtedy Polsko-Czechosłowackiego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Ciągników w Brnie. Ze względu na to, że znaczna część konstruktorów i inżynierów badań została przeniesiona w 1962 r. do Brna, pion głównego konstruktora, zorganizowany takim trudem w Ursusie, został zdekompletowany i znacznie osłabiony – komentował w 1985 r. inż. Rummel w książce „Polskie konstrukcje i licencje motoryzacyjne w latach 1922-1980”.

Idealnym podsumowaniem ówczesnej sytuacji będzie komentarz konsultanta inż. Sławskiego przy konstruowaniu tychże silników, inż. Aleksandra Rummela:

Na koniec warto napisać czy w ogóle były Ursusy z nową koncepcją stylizacji maski, taką jak w replice z muzeum w Nieborowie, wyposażone w silnik S-313?

Z tego co wiemy to nie. Oryginalny S-342 parkuje w muzeum w Szreniawie. Możliwe, że ktoś w fabryce mógł zamontować silnik S-313 do ciągnika z nową maską, ale tylko po to by sprawdzić jak będzie wyglądał trzycylindrowy traktor w nowej szacie. Ale to jest tylko gdybanie, bowiem prototypy C-328 z nową stylizacją to okolice roku 1965. Wówczas wiedziano już, że silniki S-313 nie wejdą do seryjnej produkcji.

Warto jednak zwrócić uwagę na prototypową maskę. Z koncepcji wyrósł nowy, bardzo udany design znany z Ursusów C-355/360 czy C-330. Już w roku 1966 nowe, kanciaste oblachowanie trafiło do eksportowych Ursusów C-350 oraz wyposażonych w silnik Perkinsa modeli nazwanych, nomen omen, C-342 (o tym ciągniku także wspominaliśmy).