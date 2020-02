Ursus C-360 - co powiecie na taki „tuning” poczciwej „sześćdziesiątki”?

Ursus C-360 z nową maską, kabiną, błotnikami, a nawet z przednim napędem... Na ostatnim Mazurskim Agro Show w Ostródzie można było zobaczyć podzespoły umożliwiające „podrasowanie” popularnej "sześćdziesiątki".

Na początku tego tekstu od razu napiszmy – tak, tego typu modyfikacje przeważnie stanowią równowartość lub przekraczają cenę rynkową przerabianego ciągnika. Tak, wygląd to kwestia gustu, o którym się wszak nie dyskutuje, ale ortodoksyjnych posiadaczy starych Ursusów czy zwolenników odrestaurowywania (trudne słowo) maszyn od takich pomysłów oczy mogą rozboleć. Pełna zgoda!

Alternatywa dla nowego ciągnika

Przedni napęd polepszy parametry trakcyjne i siłę uciągu „sześćdziesiątki”, fot. mat. prasowe

Zamysłem tego krótkiego artykułu nie jest bowiem namawianie kogokolwiek do takich przeróbek, a wskazanie swoistej alternatywy dla zakupu nowego ciągnika. Znajdą się zapewne tacy, dla których dołożenie przedniego napędu do będącej w dobrej kondycji technicznej „sześćdziesiątki”, polepszy jej parametry trakcyjne i siłę uciągu na tyle, że wystarczą z nawiązką do pracy w małym gospodarstwie, ewentualnie zwiększą przydatność maszyny do roli ciągnika pomocniczego. Będzie ona przykładowo lepiej przystosowana do pracy z ładowaczem czołowym lub do ciągnięcia agregatu podorywkowego w ciężkich i zmiennych warunkach glebowych i pogodowych.

Trzy napędy w ofercie

Przedni napęd zbudowany na elementach Forda Transita i Stara 266, fot. mat. prasowe

Firma Agro-Mil Maszyny Rolnicze, która zaprezentowała swoją ofertę dla polskich ciągników, oferuje trzy rodzaje przednich napędów zaadaptowanych do Ursusa C-360. Różnią się one podzespołami, z których zostały wykonane – dwa bazują na rosyjskich, masywnych konstrukcjach samochodu terenowego UAZ lub ciężarówki Ził, trzeci zbudowany jest na moście Forda Transita i zwrotnicach od ciężarowego Stara 266.

Ceny omawianych podzespołów mieszczą się w przedziale od 7000 do 9500 zł brutto. W zestawie klient otrzymuje most wraz z osią i zwrotnicami, przystawkę do skrzyni, wał napędowy, włącznik napędu, śruby montażowe, instrukcję, felgi oraz nowe opony. Gwarancja wynosi od 3 do 12 miesięcy. Istnieje również możliwość montażu w siedzibie firmy w cenie 1000 zł.

Przednie maski do wyboru, do koloru

O ile dołożenie przedniego napędu wpływa znacząco na polepszenie parametrów roboczych starego ciągnika to zmiana maski to już kwestia wtórna polepszająca głównie samopoczucie właściciela. No chyba, że oryginalna zardzewiała.

W ofercie firmy Agro-Mil klient znajdzie różnego rodzaju przednie pokrywy silnika. Są standardowe blaszane o klasycznym wyglądzie (C-360/360 3P) w cenie 580-600 zł, metalowe „podrasowane”, przypominające nieco model C-362 za 900 zł oraz z tworzywa sztucznego w nowym „dizajnie” za 1150-2500 zł.

Maska nawiązująca wyglądem do Ursusów z Lublina, fot. mat. prasowe

Te z tworzywa, jak zapewnia sprzedający, wykonane są z wysokiej jakości żywic poliestrowych i włókna szklanego, a w komplecie znajduje się jeszcze pulpit w kolorze, oświetlenie oraz osprzęt do mocowania. Blaszana „podrasowana” z pulpitem oświetlenia w cenie nie posiada (aktualnie jest ono za promocyjne 60 zł) to według zapewnień jest „najgrubszą” z dostępnych na rynku – wykonana jest bowiem z blachy 1,5 mm.

Oczywiście w ofercie są również błotniki, dachy, kabiny i wiele różnych elementów do Ursusa C-360 i innych wiekowych, ale wciąż popularnych ciągników.

Jesteśmy za klasycznym wyglądem!

I chociaż Ursus C-360 z przednim napędem oraz z najnowszym i najdroższym wzorem maski z oferty firmy Agro-Mil ze zdjęcia tytułowego wygląda nie najgorzej, to my wolimy jednak tak wyremontowane ciągniki jak chociażby ten Ursus ze zdjęcia poniżej.

Przykład ładnie wyremontowanego Ursusa, fot. Karol Wieteska