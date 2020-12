Ursus C-360 model 2021 - prace już trwają

Czy wyobrażaliście sobie kiedyś jakby mógł wyglądać współczesny Ursus C-360? Mariusz Zdanowski nie tylko sobie to wyobraził, ale też postanowił go wykonać, a my jako "Farmer" chcemy mu w tym pomóc.

Mariusz Zdanowski to współwłaściciel serwisu ciągników rolniczych z miejscowości Borki-Kosy w woj. mazowieckim, który nie narzeka na brak pracy, a mimo to rozpoczął bardzo ambitny projekt. Celem jest stworzenie nowego ciągnika na bazie Ursusa C-360, a więc takiej jego współczesnej wersji, czyli ciągnika wyposażonego w szereg nowoczesnych rozwiązań.

Bazą jest oryginalny Ursus C-360, ale w dużej mierze będzie to zupełnie nowa konstrukcja. Z założenia ciągnik będzie miał większą moc, przedni napęd, rewers, skrzynię biegów z półbiegami przełączanymi pod obciążeniem, nową wydajniejszą hydraulikę. Ciągnik otrzyma też współczesny wygląd z nowoczesną i bogato wyposażoną kabiną i elementami sterowania. Na dzień dzisiejszy wykonana jest już część prac związana z przebudową silnika i przedniego napędu, trwają prace na skrzynią biegów.

Redakcja "Farmera" postanowiła również zaangażować się w ten projekt, m.in. pomagając wyposażyć go w elektronikę pokładową ale i inne elementy. Co z tego wyjdzie? Postaramy się na bieżąco przedstawiać kolejne etapy realizacji tego ciekawego projektu.