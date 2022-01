Ursus C-360 na miarę XXI w. - traktor zyskał tylny most. Relacja z warsztatu

Projekt Ursusa C-360 na miarę XXI w. "ruszył z kopyta", dzięki dostarczonej obudowie tylnego mostu. Mimo natłoku pracy w warsztacie - konstruktor i wykonawca ciągnika Mariusz Zdanowski, natychmiast wziął się za Zduntraka i pracując nad nim wieczorami zdecydowanie "pchnął" projekt do przodu.

W obudowie tylnego mostu zostały wprowadzone gruntowne zmiany, które wykonała firma Tomasz Woźnica Tom-Frez z m. Białki k. Siedlec. Mariusz Zdanowski jest bardzo zadowolony z wykonanej przez zakład pracy, bo wszystkie elementy wewnątrz obudowy udało się bardzo precyzyjnie wpasować i wykonanie tych czynności poszło bardzo sprawnie.

Ostateczne tylny most został już dołączony do skrzyni biegów. Za kilka dni powinien zostać dostarczony jeszcze wałek reduktora, którego wykonanie zaoferowała firma Hertech Wojciech Herbergier z Włoszczowej i prace powinny ruszyć dalej.

Oczywiście do końca projektu jeszcze bardzo daleko. Wszystkich, którzy mogliby przyczynić się do realizacji Ursusa przyszłości - zachęcamy do współpracy i kontakt (karol.holownia@farmer.pl). A potrzeb jest sporo: układ hydrauliki, przedni TUZ, kabina, sterowanie...

W poniższym materiale dołączono film, w którym widać szczegóły, jak Mariusz Zdanowski składa tylny most.