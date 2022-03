Ursus C-360 Zduntrac - skrzynia biegów już prawie gotowa

Skrzynia biegów niemal gotowa - trwają ostatnie szlify przy dopasowaniu elementów wewnątrz. Zakupiony został też podłokietnik z elektronicznym sterowaniem.

Ostatnie prace przy projekcie Zduntrac - Ursusie C360 na miarę XXI w. - to dopracowanie kilku detali wokół korpusu skrzyni biegów i hamulców. Udało się zainstalować elementy sterowania hamulcami. Trwają też prace przy układzie hydraulicznym - w tym profilowanie rurek. Dorobiona została m.in. rurka bagnetu oleju hydraulicznego.

Skrzynia biegów jest już niemal gotowa. Trwają szlify ostatnich elementów. Prawie gotowa jest też płyta pod podnośnik, która przykrywa skrzynię biegów. Tutaj pozostało jeszcze do wykonania planowanie dolnej powierzchni tej pokrywy.

Po tych etapach trzeba będzie założyć koła. Jakie? Tu jeszcze kwestie są ustalane.

W międzyczasie Mariusz Zdanowski zakupił podłokietnik. Na razie go nie pokazuje.

– Myślę, że będzie efekt „wow”. Bo 60-tki z takim podłokietnikiem chyba nikt nie zobaczy drugi raz. Do fotela Grammer pasuje. Jeśli uda się uruchomić wszystkie funkcje, to na pewno będzie to coś ekstra – zapowiada mechanik.