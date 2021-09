Ursus C-360 Zduntrak - projekt ciągnika rusza po letniej przerwie

Projekt ciągnika Ursus C-360 Zduntrak rusza po letniej przerwie. Na jakim jest obecnie etapie?

Tuż po wakacyjnej przerwie odwiedziliśmy zaprzyjaźniony zakład Agro-Mechanika, gdzie pod okiem i ręką Mariusza Zdanowskiego powstaje projekt ciągnika - Ursusa C-360 przyszłości, o nazwie Zduntrak.

W poprzednich relacjach mogliście się zapoznać dokładniej z koncepcją projektu

https://www.farmer.pl/technika-rolnicza/maszyny-rolnicze/ursus-c-360-zduntrak-przymiarka-maski-i-nowinki-z-warsztatu,107481.html

W okresie letnim nie działo się zbyt wiele w zakresie projektu, ale jednak. Udało się m.in. zamówić wykonanie wałka do trzeciego reduktora, przerobić napęd WOM i przednią oś. Czekamy na wykonanie obudowy tylnego mostu. Jesteśmy też "po słowie" z firmą, która dostarczy nowe koła, ale aby dojść do tego etapu, musi być skończony tylny most.

Zapraszamy do współpracy firmy i osoby, które mogą wspomóc dalszą realizację projektu.