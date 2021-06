Ursus jakiego nie znacie, bo z Niemiec

Zastanawialiście się kiedyś, co by było, gdyby Ursus był produkowany w Niemczech? A był. Oto Ursus jakiego nie znacie.

Przyglądając się historii mechanizacji rolnictwa, trzeba zawsze przyjrzeć się czasom i miejscu, w którym ta historia powstawała. Jest tak z każdą marką, która obecna jest dziś na rynku, i każdą, której już nie ma.

Historię naszego Ursusa zna większość miłośników rodzimej mechanizacji rolnictwa. Jednak sama nazwa Ursus nie była zastrzeżona tylko dla polskich ciągników. Niedawno opowiedzieliśmy wam historię ciągników Ursus, które produkowane były w czasie II Wojny i tuż po niej we Włoszech. Ale czy wiecie, że Ursusy produkowane były także w Niemczech?

Znajdujące się w czterech strefach okupacyjnych powojenne Niemcy pozbawione były zarówno zrujnowanego wojennymi nalotami aliantów potencjału gospodarczego, jak i jakichkolwiek możliwości samodzielnego importu surowców do produkcji przemysłowej.

Reglamentacja dotyczyła nie tylko żywności, ale i każdego produktu przemysłowego, a nawet papieru. Jedyne, czego nie brakowało i było pod dostatkiem, to wycofywanych pojazdów wojskowych z zapasów magazynowych.

Fabryka Traktorów Ursus w Wiesbaden

Pierwsze logo zakładów Ursus z Wiesbasen fot.wikipedia

Tak właśnie nazywała się niewielka fabryka powstała z połączenia Gross-Hessische Truck Company z Wiesbaden i Landmaschinnen Erkelenz z Frankfurtu. Miała ona jeden cel: produkować ciągniki rolnicze z tego, co było dostępne pod ręką - przede wszystkim pojazdów wojskowych. Przepis okazał się prosty i co najważniejsze, także skuteczny.

Do budowy ciągników wykorzystywano podwozia, mosty napędowe z kołami, skrzynie rozdzielcze i czasem skrzynie biegów z lekkich amerykańskich samochodów wojskowych GMC i Dodge. Odchudzone i przeprojektowane podwozia łączono z niewielkimi silnikami firm MWM i Fichtel & Sachs. Następnie wystarczyło dodać siedzenie oraz maskę, a powstawała jedyna w swoim rodzaju konstrukcja kołowego ciągnika z napędem na cztery równej wielkości koła.

Takie rozwiązanie wyprzedzało każdą ówczesną konstrukcję ciągnikową o przynajmniej dekadę. Przyjrzyjmy się tym konstrukcjom.

Ursus B28

Ursus (Urus) B28. Na emblemacie zmieniona nazwa. fot. wikipedia

Lata produkcji: 1949 do 1956

Wielkość produkcji: ok. 100 szt.

Silnik: Czterosuwowy 2-cylindrowy silnik wysokoprężny MWM o pojemności 2356 cm³ i mocy 28 KM.

Skrzynia biegów: 5 biegów do przodu, 1 bieg wsteczny.

Ciężar własny: 1740 kg

Wyposażenie: 4x4, WOM 540 obr/min, boczne koło pasowe o średnicy 170 mm i 1750 obr/min, napęd kosiarki 1200 obr/min (przymocowany do skrzyni biegów z automatycznym sprzęgłem bezpieczeństwa), blokada dyferencjału.

Elektryka: rozrusznik, alternator, akumulator, 2 reflektory ze światłami mijania i postojowymi, 2 tylne światła ze światłem stop, klakson, gniazdko i skrzynka przełączników.

Prędkość maksymalna: 20 km/h

Opony standardowe (przód/tył): 8-24 / 9-24

Ursus B40

Ursus (Urus) B28 z 1952 r. Moc 28 KM. Model Ursus B40 posiadał 3-cylindrowy silnik o mocy 40 KM. fot. wikipedia

To niemal bliźniacza konstrukcja z modelem B28. Podstawowa różnica to zastosowanie 3-cylindrowego silnika o pojemności 3534 cm³ i mocy 40 KM. Produkowany w latach od 1953 do 1956 w ilości 30 szt. Poza wagą (1940 kg) pozostałe parametry jak w modelu B28.

Ursus C10/C12 Bambi

Ursus (Urus) C12 Bambi. Jednocylindrowy ciągnik z napędem na obie osie fot. wikipedia

Miniaturowy ciągnik rolniczy z napędem na wszystkie koła produkowany był w latach 1952 do 1959 w łącznej liczbie 350 szt.

Model Ursus C10 posiadał jednocylindrowy, dwusuwowy i chłodzony wodą silnik wysokoprężny Sachs o pojemności 499 cm³ i mocy 10 KM, a Ursus C12 wysokoprężny ILO chłodzony powietrzem, także jednocylindrowy o pojemności 760 cm³ i mocy 12 KM. Pozostałe parametry Ursusa Bambi to:

Skrzynia biegów: 4 biegi do przodu i 4 do tyłu

Hamulce: wewnętrzne działające na wszystkie 4 koła.

Elektryka: alternator 6 V, akumulator, 2 reflektory ze światłami postojowymi, 2 światła tylne, klakson, rozrusznik na życzenie.

Ogumienie: 6-24 przód i tył.

Masa własna: 600 kg

Prędkość maksymalna: 14 km/h

Ursus (Urus) Bambi C10 z 1957 r. fot. wikipedia

Ciekawostką jest fakt, że ciągniki produkowane przez Ursus-Traktoren-Werk Erkelenz&Co od 1950 r. zmieniły oficjalnie nazwę z Ursus na Urus, choć obie nazwy funkcjonowały jeszcze przez długi czas aż do zakończenia produkcji w 1957 (lub 1959) r. Źródeł tej zmiany można się dopatrywać w konflikcie z naszym rodzimym Ursusem, z którym fabryka w Wiesbaden nie chciała być mylona.

