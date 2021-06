Ursus jakiego nie znacie - bo z Włoch

Historię ciągników Ursus na pewno wszyscy znacie, ale czy wiecie, że Ursusy były produkowane we Włoszech? Nie miały nic wspólnego z polskimi. Oto Ursus jakiego nie znacie.

W 1939 r. Ulisse Bubba, wnuk producenta ciągników i maszyn rolniczych Pietro Bubby (późniejszy Arbos) powołał do życia spółkę Ulisse Bubba Officina Meccanica. Jej siedziba mieściła się w Rottofreno na północy Włoch i zajmować się miała produkcją ciągników rolniczych.

Już po kilku miesiącach z bram fabryki Italtractor wyjechał pierwszy ciągnik na żelaznych kołach Ursus JUB 45. Wkrótce po nim fabrykę zaczęły opuszczać wersje gąsienicowe Ursus JUB 50. Wersja ta powstała specjalnie na potrzeby włoskiej armii, która była zainteresowana takimi rozwiązaniami.

Italtractor Ursus JUB 50 fot. itpiaceza.it

Jednak czasy wojenne nie sprzyjały rozwijaniu masowej produkcji ciągników rolniczych. Armia ociągała się z oficjalnymi zamówieniami, a surowce wykorzystywane do produkcji ciągników zaczęły być przez państwo reglamentowane. Doprowadziło to do ograniczenia produkcji zakładów Italtractor, które w 1944 r. wyprodukowały zaledwie 2 ciągniki kołowe i 3 gąsienicowe.

Obie konstrukcje, Ursus JUB 45 i Ursus JUB 50, były niezwykle podobne do doskonale nam znanego modelu Lanz Bulldog D9506 (Ursusa C-45). Napędzał je jednocylindrowy, chłodzony wodą silnik o pojemności 10,3 l o mocy 45 KM w wersji kołowej, a 50 KM w wersji gąsienicowej. Wersja ta była prawie dwie tony cięższa (5200 kg) od wersji kołowej.

Italtractor Ursus JUB 45 fot. mmtit.it

Powojenne losy włoskiego Ursusa

W 1950 r. zaprzestano produkcji wersji kołowej, ograniczając się do wersji gąsienicowej, w której zmodernizowano silnik. Nowy model Ursus JUB 55 miał teraz 11,2 l i moc 55 KM.

W połowie 1952 r. firma Officine Meccaniche Ferroviarie Pistoiesi (OMP) nabyła prawa licencyjne na ciągnik gąsienicowy, który w tamtejszych zakładach produkowany był do 1960 roku. Ciągniki budowane przez OMP można rozpoznać po tym, że logo „Ursus” nie występowało już na przednim odlewie, ale na wytłoczonej blasze, z dopiskiem "OMP 55" pod spodem.

Ursus - produkcja raczej garażowa

Niekorzystne czynniki towarzyszące rozpoczęciu produkcji włoskich Ursusów i trudne czasy powojenne musiały się niekorzystnie odbić na poziomie produkcji. Do końca 1952 r. z fabryki wyjechały 124 sztuki modelu Ursus JUB 45 i 127 sztuk Ursus JUB 50.

Ostatniego modelu łącznie z licencją wyprodukowano w sumie 155 sztuk. Ostatni ciągnik gąsienicowy opuścił fabrykę w 1962 r. Tak skończyła się włoska historia ciągników Ursus.

Poniżej możecie zobaczyć film z uruchomienia Ursusa JUB 55.