Ursus Zduntrac – będą koła! Do projektu dołącza Pronar Wheels

Koła do Zduntraca dostarczy Pronar Wheels, fot.kh

W produkcji ciągnika Zduntrac mamy do czynienia z milowym krokiem. Do projektu właśnie dołączył Pronar Wheels, który wyprodukuje przednie i tylne felgi i dostarczy je w komplecie z oponami. Ale to nie wszystko co firma z Narwi zrobi dla Zduntraca!

Po dłuższej przerwie w nazwijmy to „grubszych pracach” przy „Urususie C-360 na miarę XXI w.”, mamy przełom. Kilka tygodni temu zakład Agro-Mechanika, gdzie powstaje Zduntrac, odwiedzili przedstawiciele Pronar Wheels, którzy zapoznali się z projektem i zebrali pomiary na koła. Tak! Pronar Wheels wykona felgi do Zduntraca i dostarczy je w komplecie z oponami. Współpraca z Pronar Wheels to efekt naszych rozmów z producentem z Narwi, który jest de facto drugim, największym na świecie producentem felg. Menadżerowie spółki od razu wyrazili zainteresowanie projektem, w którym powstaje polski ciągnik. Oprócz kół, zaoferowali również pomoc przy opracowaniu strony wizualnej ciągnika przez firmowe studio graficzne. Czytaj więcej Świat kręci się na kołach Pronaru Mariusz Zdanowski nie ukrywa radości, bo „postawienie” ciągnika na koła to w tej chwili priorytet. Umożliwi to prowadzenie dalszych prac. W dodatku zasponsorowane koła (będące już w produkcji) będą niepowtarzalne – stworzone specjalnie do projektu Zduntrac. Ich wykończenie poprzedzą wizualizacje – nie tylko samych kół, ale również całego ciągnika, tak żeby wszystko można było skonsultować i jak najlepiej dopasować do wizji projektu Zduntrac – łącznie z kolorami lakieru czy dodatkowymi wstawkami. - Na razie jest dobrze – mówi z uśmiechem Mariusz Zdanowski. – Koła pozwolą na założenie kabiny i wykonanie wszelkich innych przymiarek. Mamy mieć wizualizacje, więc jest też szansa, że dzięki firmie Pronar Wheels uda się zobaczyć ciągnik w bardziej kompletnej wersji. To duży producent, który wytwarza koła dla wielu światowych marek, więc myślę że co do jakości i wykonania możemy być spokojni. Nas również bardzo cieszy dołączenie do projektu Pronar Wheels. Stworzenie kół do ciągnika i profesjonalne wizualizacje pozwolą znacząco przyspieszyć prace. Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli wam pokazać już zupełnie realną wizję Ursusa C-360 XXI w. – Zduntrac. Zapraszamy też inne firmy i podmioty, które chciałyby wziąć udział w stworzeniu Zduntraca. Zobacz więcej odcinków z projektu Zduntrac - Ursus na miarę XXI w.

