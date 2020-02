Urządzenie do zgniatania ziemniaków w kombajnie Ropa Keiler 2

Zgniatarka do kombajnów Keiler 2 to nowa metoda zapobiegania wyrastaniu ziemniaków w następujących po nich uprawach. Zgniatarka ziemniaczana kruszy i mieli bulwy, które zostały wysortowane przez szyby wyrzutowe i tor odpadów. Sprzyja to gniciu i zapobiega kiełkowaniu bulw w następnym roku. Za to rozwiązanie firma Ropa otrzymała w zeszłym roku srebrny medal w ramach nagrody innowacyjności na targach Agritechnica w Hanowerze.

Zgniatarka ziemniaków składa się z dwóch kół z oponami napędzanych z różnymi prędkościami.

Z dużych kartofli odbijane są małe skrawki, aż do momentu gdy przechwycone zostaną przez rolki zgniatające, zmiażdżone i przepchane.

Różne prędkości napędzanych hydraulicznie kół zwiększają efekt rozdrabniania przez mielenie podczas zgniatania, a ich obroty można regulować dowolnie przy pomocy regulatora przepływu, a jedną z nich wyposażono w noże skrawające z Hardoxu. Odległość rolek zgniatających może być regulowana w dowolny sposób przy pomocy wrzeciona. Ponadto urządzenie jest zabezpieczone przed kamieniami przez sprężyny napinające, dzięki czemu wyeliminowano ryzyko uszkodzenia opon i przerw w pracy z tego powodu. Oczywiście kombajny Keiler 2 mogą pracować przy wyłączonej funkcji zgniatania bulw.

Po co w ogóle w kombajnie stosuje się takie urządzenie? Otóż, jak tłumaczy producent, niepożądany wzrost ziemniaków w kolejnych uprawach stał się centralnym problemem w wielu rozwijających się regionach. Przerost ziemniaków podważa zorientowany na lokalizację płodozmian i powoduje wiele problemów, tj.: niekontrolowane źródło chorób i szkodników, np.: rhizoctonia, wirus, fitophthora, nicienie, drutowce, bezpośrednia konkurencja o światło, wodę i składniki odżywcze, zwłaszcza w przy wolniej dojrzewających kulturach, utrudniony zbiór kolejnych upraw zagrażanie zbywalności (ziemniaki jako roślina towarzysząca, np. w warzywach).

Głównym powodem zwiększonego występowania przerostów ziemniaków jest zima, która przez długi czas była zbyt łagodna. Sytuacja ta uległa również pogorszeniu w przypadku obecnych zmian klimatycznych w regionach, gdzie wcześniej mróz był czymś zupełnie normalnym. Dla uszkodzenia bulw wymagana jest temperatura co najmniej -2 °C w okresie 25 godzin a coraz częściej warunki te nie występują.