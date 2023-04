Kombajny zbożowe Gleaner to jedna z marek koncernu AGCO. Dostępne są tylko za oceanem, fot. mat. prasowe

Amerykańskie Stowarzyszenia Producentów Sprzętu (AEM) podało dane ze sprzedaży ciągników i kombajnów za okres styczeń-marzec 2023. W porównaniu do ub. roku, te pierwsze zanotowały spadek a drugie wyraźny wzrost.

W pierwszym kwartale tego roku amerykańscy farmerzy kupili łącznie 49 443 ciągników (dla porównania krajowa sprzedaż to 2505 szt.), co w zestawieniu do 58 262 szt. z tego samego okresem roku ubiegłego stanowi znaczny spadek o 15,1 proc.

Ciągniki 2WD i 4WD – trochę inaczej niż u nas

Tamtejsze statystyki podają dane sprzedażowe w podziale na dwie grupy. Ciągniki 2WD, czyli te z napędem na jedną i dwie osie oraz 4WD, czyli, inaczej niż u nas, tylko te duże przegubowe. W tej pierwszej grupie są wyodrębnione jeszcze trzy zakresy mocy.

Tak więc patrząc na sprzedaż w poszczególnych kategoriach wygląda to następująco:

- w grupie 2WD do 40 KM sprzedało się 31 288 sztuk traktorów, co stanowi spadek o 20,1 proc. kwartał do kwartału,

- 2WD przedział od 40 do 100 KM – 12 047 szt., spadek o 11 proc.,

- 2WD powyżej 100 KM – 5210 szt., wzrost o 5,2 proc.,

- przegubowe 4WD – 898 szt., wzrost o 50,7 proc.

I mimo iż, maszyny przegubowe zanotowały wyraźny wzrost zbytu nie wpłynęło to na ogólny, zniżkowy wynik sprzedażowy w pierwszym kwartale w tym kraju – wolumen w tej grupie jest mimo wszystko niski.

W wymienionych powyżej dwóch segmentach ciągników do 100 KM, w Stanach oprócz potentatów, czyli Case IH, John Deere, New Holland mocną pozycję maja też takie marki jak japońska Kubota, koreański Branson czy indyjska Mahindra. Z kolei wśród przegubowców prym wiodą John Deere oraz Case IH i w mniejszym stopniu Versatile czy New Holland.

Żniwa blisko, popyt na kombajny w górę

Jeżeli chodzi o maszyny żniwne, to można śmiało napisać, że amerykańscy farmerzy i usługodawcy wręcz rzucili się na nowe kombajny. W pierwszym kwartale tego roku kupiono ich bowiem 1514 sztuk, co w porównanie z 751 jednostkami z pierwszych trzech miesięcy 2022 roku stanowi imponujący wzrost o 101,6 punktów procentowych.

Amerykańskie pola w tracie żniw obskakują produkty takich firm jak John Deere, Case IH, Massey Ferguson, New Holland czy też mało znany u nas Gleaner.