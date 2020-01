USA: większa sprzedaż ciągników, minimalnie mniejsza kombajnów w 2019 r.

Rynek ciągników w Stanach Zjednoczonych pozostaje w trendzie wzrostowym, natomiast kombajnów, pomimo niewielkich spadków, na stabilnym poziomie – informuje Stowarzyszenie Producentów Maszyn (AEM).

Całkowita sprzedaż ciągników rolniczych w USA w ub.r. wzrosła o 3,7 proc. do 244 637 sztuk, podczas gdy kombajnów zbożowych spadła o 0,7 proc. do 4 807, co oznacza spadek tylko o 32 egzemplarze w ciągu roku. W 2018 r. liczby te (nieznacznie zaktualizowane w międzyczasie) kształtowały się następująco: wolumen traktorów 233 188, a okrętów żniwnych 4 839 sztuk.

Jeśli chodzi o rodzaj napędu, to zarówno wśród maszyn 2WD jak i 4WD nastąpiły wzrosty o odpowiednio o 3,6 i 5,6 proc., a na sztuki plus 8 296 oraz 153.

Żeby jednak wszystko było jasne przypomnijmy jak za wielką wodą klasyfikuje się traktory, bo wygląda to trochę inaczej niż u nas. Amerykanie za ciągniki 2WD uważają faktycznie te z napędem na jedną oś, ale także i wersje z dołączanym napędem na przód (MFWD – Mechanical Front Wheel Drive), czyli te, które u nas klasyfikuje się jako traktory z napędem na obie osie.

W USA i Kanadzie ciągniki 4WD to natomiast maszyny przegubowe. Tak więc w zeszłych dwunastu miesiącach amerykańscy farmerzy kupili w sumie 241 748 ciągników konwencjonalnych oraz 2 889 największych przegubowców.

Przeglądając sytuacje w podziale na segmenty mocy to minimalny spadek zanotował tylko przedział 40-100 KM (minus 0,2 proc.), a te poniżej 40 i powyżej 100 KM skończyły na plus 5,0 i 3,5 proc.

– Pomimo, iż pod koniec roku sprzedaż ciągników rolniczych i kombajnów wykazała się wzrostami to ogółem cały 2019 zakończył się stosunkowo płasko – podsumował Curt Blades, starszy wicedyrektor zarządzający w dziale maszyn rolniczych organizacji AEM. – Ponadto, dane z naszych ankiet, które zebraliśmy wraz ze Stowarzyszeniem Dealerów Sprzętu pokazują, że poziom zebranych zamówień i stan zapasów u producentów oraz dystrybutorów napawają optymistycznie na najbliższą przyszłość – podsumował Blades.

Stowarzyszenia Producentów Sprzętu (AEM) to międzynarodowa grupa handlowa z siedzibą w Ameryce Północnej reprezentująca producentów i dostawców sprzętu rolniczego i budowlanego. Skupia ona ponad 1000 firm oraz ponad 200 linii produktowych w w/w sektorach na całym świecie.