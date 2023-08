Usługi rolnicze 2023. Ile zapłacimy za suszenie ziarna?

Ile kosztuje wynajęcie suszarni zbożowej? fot. Ł. Sobota

Chociaż suszarnie w gospodarstwach najczęściej ruszają przy zbiorze kukurydzy, to niestety mokre lato zmusiło rolników do dosuszenia m.in. rzepaku i pszenicy. Suszarnię można wynająć lub zamówić usługę. Ile trzeba zapłacić za to w tym sezonie?

W tym roku ze względu na deszcze, rzepaki i zboża miały zbyt wysoką wilgotność do zbioru. Stąd suszarnie były bardzo często wynajmowane również podczas letnich żniw. Czytaj więcej Czym wysuszyć ziarno? Przegląd mobilnych suszarni zbożowych Usługa wynajmu suszarni na sezon Jak dowiedzieliśmy się w firmie Agripak, ceny od zeszłego roku nie uległy zmianie. Najczęściej sprzęt wynajmowany jest na trwający 3 miesiące sezon, kiedy zbierana jest kukurydza. Wówczas za 12-tonową suszarnię trzeba zapłacić 59 tys. zł, a za 24-tonową 79 tys. netto, bez względu na to czy maszyna pracuje, czy nie. Można wynająć suszarnię na krócej, jest to jednak kwestia indywidualna. − W sezonie zbożowym czas był zróżnicowany. Mieliśmy wynajmy zarówno na miesiąc jak i na tydzień – mówi Łukasz Sobota z Agripak. Wynajem suszarni w zależności od wielkości plonu Pan Kazimierz Szydłowski z firmy Perotti Polska, która również prowadzi tego typu usługi wynajmu tłumaczy, że w tym roku zainteresowanie suszarniami było tak duże, że zostały sprzedane nawet te, które dotychczas były przeznaczone na wynajem. Do tej pory, jeżeli gospodarstwo korzystało z takiej usługi, koszt wynajmu był określany na podstawie wielkości plonu. Dla różnych modeli są inne stawki, które zaczynają się od 106 zł za godzinę pracy. Maszynę dobieramy zawsze indywidualnie. Przykładowo, 12-tonową maszyną można wysuszyć ok. 45 t/dobę. Mając ok. 50 ha dość dobrego plonu kukurydzy– powiedzmy 12 t., to suszarnia będzie potrzebna na jakieś 3 tygodnie. Wówczas trzeba zapłacić za 60 h w każdym tygodniu po 106 zł/h. Rzeczywiste rozliczenie końcowe jest spisywane z licznika - powiedział Pan Kazimierz Szydłowski z firmy Perotti Polska. Przyjmuje się, że opłacalność wynajmu suszarni przy kukurydzy zaczyna się mniej więcej przy zbiorze ok. 50 ha kukurydzy. Czytaj więcej Na co zwrócić uwagę przy montażu suszarni zbożowej? Usługa suszenia ziarna W przypadku usług świadczonych indywidualnie w tzw. obrocie sąsiedzkim, stawki są bardzo indywidualne i najczęściej wyliczane są na podstawie wilgotności ziarna. Za 1 tonoprocent trzeba zapłacić ok. 25 zł. Do tego najczęściej trzeba doliczyć transport lub przyjęcie i wydanie surowca liczonego najczęściej za każdą tonę. Czytaj więcej Zgłoś produkt do Innowacyjnego Produktu Rolniczego 2023

