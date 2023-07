W tych żniwach liczy się nie tylko najlepsza jakość ziarna. Cenne będą informacje z mapowania koszonego łanu, gdyż może to pomóc opracować plan nawozowy. A także sięgnąć po pieniądze z ekoschematów w 2024 r.

Od stycznia 2023 r. producenci rolni we wszystkich krajach unijnych działają według zasad nowej Wspólnej Polityki Rolnej. Choć każde państwo opracowało swój odrębny Plan Strategiczny, to jednak wspólną ich cechą jest promowanie realizacji celów środowiskowych i klimatycznych.

Obowiązkowa dla wszystkich jest tzw. warunkowość. To połączenie i wzmocnienie wymogów zasady wzajemnej zgodności oraz zazielenienia, które obowiązywały do 2022 r. Za dobrowolne spełnienie innych praktyk, tzw. ekoschematów, przewidywane jest wynagrodzenie.

Zebrane przez czujniki dane z pól zwykle czekają na analizę, gdy rolnicy uporają się z najpilniejszymi pracami. Jednak w tym roku nie warto odkładać tych danych na później. fotm mat. prasowe

Ekoschematy a dane z gospodarstwa

W Polsce w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 wprowadzono łącznie 5 ekoschematów powierzchniowych oraz ekoschemat dobrostan zwierząt.

Pełne wdrożenie zasad nowej WPR nastąpi od stycznia 2024 r. Oznacza to, że już teraz latem, przygotowując strukturę przyszłych upraw i plan nawożenia, należy przewidzieć poszczególne czynności agrotechniczne i ewentualną chęć skorzystania z ekoschematów.

Na wagę złota są zatem wszystkie informacje, jakie można zebrać z gospodarstwa, w tym o: stanowisku uprawowym, jego zasobności i wydajności plonowania.

Bieżący stan łanu zbóż dużo może powiedzieć. Niedobory opadów obnażyły zaniedbania w agrotechnice i ukazały mozaikę glebową. Sczytanie tych danych przy użyciu telematyki pozwoli te informacje wykorzystać i przekuć w przyszły zysk.

Telematyka w maszynach Claas

Nowoczesne programy do zarządzania gospodarstwem mają wiele zalet. Oferują nie tylko bieżące gromadzenie danych w ciągach czasowych – np. w latach. To przede wszystkim kopalnia wiedzy, którą można eksplorować i na tej podstawie wyciągać wnioski. Claas może pochwalić się bogato rozbudowaną platformą Telematics i 365 FarmNet.

Zanim jednak zasiądziesz za kierownicą swego ulubionego kombajnu i oddasz się przyjemności panowania nad bezkresami pól, patrząc na kłosy kłaniające się przez Tobą i znikające w czeluściach harwestera – pamiętaj! Dane z mapowania będą jak najbardziej dokładne, jeśli:

wpiszesz w systemie maszyny efektywną szerokość roboczą hedera;

ustawisz tzw. zakładkę.

Wielkość zakładki jest różna. Zależy od szerokości przyrządu żniwnego oraz tego, czy w opcji występuje system prowadzenia automatycznego. Nie ma tutaj żadnego oficjalnego zalecenia. To operator musi sam ocenić swoje możliwości prowadzenia maszyny.

Przy prowadzeniu automatycznym ustalona zakładka jest na bieżąco w czasie jazdy korygowana.

Kolejnym elementem, na który należy zwrócić uwagę przygotowując mapowanie, to kalibracja czujnika pomiaru plonu. Odbywa się to poprzez przeważenie kontrolne, minimum 2 razy dziennie lub gdy zmienią się warunki, odmiana, wilgotność itp.

Analiza danych z kombajnu! Jak najszybciej!

Zebrane przez czujniki dane z pól zwykle czekają na analizę, gdy rolnicy uporają się z najpilniejszymi pracami. Jednak w tym roku nie warto odkładać tych danych do szuflady. Trzeba je wykorzystać jak najszybciej do planowania pobierania prób glebowych, tworzenia map aplikacyjnych zmiennego nawożenia i siewu. Tutaj pomocne będzie oprogramowanie 365FarmNet.

Jeśli nie będziesz w stanie przeanalizować danych samemu, zleć taką pracę odpowiedniemu doradcy – specjaliście ds. rolnictwa precyzyjnego od dealera Claas. Szkoda, aby takie zaniedbanie umożliwiło otrzymanie kilkuset zł/ha z ekoschematów.

Nawet jeśli nie rolnik nie będzie chciał się „bawić” w biurokrację ekoschematową, wiedza z mapowania na pewno pozwoli zaoszczędzić spore pieniądze podczas nawożenia na podstawie racjonalnego planu…

Lepsza jakość, lepsza cena ziarna

Niezależnie od zbioru informacji z pola, każdy rolnik chce zbierać ziarno jak najwyższej jakości. Ma to teraz szczególnie duże znaczenie, bo przy tak dołujących stawkach za zboże tylko towar najlepszy może zyskać wyższą cenę. Dlatego Claas przypomina o kilku najważniejszych kwestiach.

Obroty bębna i szczelina

Jeżeli obroty bębna są zbyt duże, istnieje ryzyko uszkodzeń ziarna. Podobna sytuacja może mieć miejsce, w przypadku zbyt małej szczeliny na klepisku. To samo dotyczy listwy domłacającej. Więc warto zawsze spróbować różnych ustawień, aby uzyskać jak najwyższą jakość ziarna.

Układ czyszczenia

W układzie czyszczenia można używać standardowych sit żaluzjowych. Claas ma w swej ofercie sita TM6.

Ważnym elementem układu czyszczenia stanowi sprawny wentylator i jego obroty. Należy kontrolować wielkość młóconego ziarna, bo ziarniaki – zwłaszcza z regionów objętych suszą – mogą być drobniejsze i bez zredukowania wiatru będą wydmuchane do tyłu.

Cemos Automatic

Najwyższą półką w wyposażeniu kombajnu jest system Cemoc Automatic. Sam ustawia maszynę w zależności od warunków pracy. Daje to maksymalną wydajność oraz jakość ziarna – oczywiście od wyboru strategii przez człowieka. Do tego przy niższym zużyciu paliwa.

Jak przyznają posiadacze kombajnów Claas wyposażonych w to udogodnienie, system znacznie odciąża operatora w jego czynnościach.

Cemis 1200

Przypomnijmy, że Claas niedawno wprowadził terminal Cemis 1200, który zastąpił dotychczasowy uniwersalny terminal S10. Odbiornik i terminal można szybko i łatwo wymieniać pomiędzy różnymi maszynami we flocie, ponieważ współpracuje z ciągnikami Claas oraz maszynami serii: Lexion, Jaguar i Trion.

W standardzie urządzenie posiada obsługę maszyn ISOBUS ISO-UT oraz zarządzanie zleceniami TC-BAS, które w połączeniu z Claas Telematics pozwala na bezpłatną wymianę zleceń pomiędzy terminalem a programem do zarządzania gospodarstwem, np. 365FarmNet.

Odbiornik i żyroskop są umieszczone w obudowie anteny SAT 900, która obsługuje:

· wszystkie sygnały korekcyjne SATCOR by Trimble RTX na całym świecie;

· EGNOS dla Europy;

· RTK NET i RTK ready.

Sprzęt umożliwia korzystanie z GPS, Glonass, Galileo i Beidou. Seryjnie dostępna jest 5-letnia licencja na sygnał korekcyjny SATCOR 15 by Trimble RTX, który umożliwia uzyskanie dokładności +/- 15 cm.

Dla bardziej precyzyjnej pracy opcjonalnie dostępny jest Satcor 3 by Trimble RTX z dokładnością +/- 3 cm.

I na koniec: w kombajnach nie mających funkcji mapowania, warto, w takie urządzenie maszynę zaopatrzyć – w doborze pomogą dealererzy Claas.

W przypadku zlecania usługi, warto szukać takich operatorów, których maszyny przy pracy mogą zebrać tego typu dane. Każdy dodatkowy rok wiedzy o polach buduje kapitał gospodarstwa.