Ustawiamy kombajn na kukurydzę

Nadszedł czas zbioru kukurydzy na ziarno. Warto sprawdzić kombajn i zawczasu przygotować go do pracy, bo zmian jest dużo.

Kombajny powoli startują do koszenia kukurydzy na ziarno i o ile pogoda dopisze, żniwa powinny pójść dobrze. Jednak zanim zaczniemy koszenie, trzeba odpowiednio ustawić kombajn. O czym warto pamiętać?

Zanim zaczniemy kosić

Zanim wyjedziemy w pole, żeby kosić kukurydzę, trzeba sprawdzić jej wilgotność. Ziarna o wilgotności większej niż 35 proc. w procesie omłotu częściej się uszkadzają, a przy wilgotności większej niż 40 proc. koszenie kukurydzy, pomijając kwestię kosztów suszenia, w ogóle nie jest zalecane.

Zanim zaczniemy kosić trzeba sprawdzić wilgotność ziaren fot. archiwum

Przystawka

Montaż przystawki do koszenia kukurydzy powinien się odbyć po jej uprzednim dokładnym wyczyszczeniu i aplikacji środka smarnego we właściwe miejsca smarowania. Ważną czynnością jest prawidłowe ustawienie przerwy pomiędzy płytkami zrywającymi kolby. Powinna ona wynosić 33 mm +/- 1 mm z przodu i 27 mm +/- 1 mm z tyłu. Ważna jest też odległość między dnem a zwojami przenośnika, która powinna być wstępnie ustalona na ok. 250 mm.

Może się okazać, że powyższe ustawienia trzeba będzie skorygować w czasie koszenia i dostosować je do warunków zbioru oraz odmiany.

Bęben młócący

Także sam kombajn wymaga dostosowania do zbioru kukurydzy na ziarno. Producenci wraz z nowymi kombajnami oferują specjalne zestawy (kity) pod zbiór kukurydzy. W ich skład wchodzą różne elementy wymagające wymiany jak: przesłony bębna, klepisko, a czasem specjalne koła zwalniające obroty bębna. Obroty bębna przy zbiorze kukurydzy należy ustawić na wartość 500-600 obr/min. Może się jednak okazać, że w pewnych warunkach uprawy (mikroklimat i odmiana) obroty bębna powinny być obniżone nawet do 400 obr/min.

Sam bęben musi zostać uszczelniony montowanymi do niego specjalnymi i wyważonymi pokrywami. Zapobiegają one przedostawaniu się kolb (masy omłotowej) do środka bębna, co powoduje zaburzenia w wyważeniu i wysoki wzrost szkodliwych wibracji podzespołu prowadzących do szybkiego zużycia mechanizmu.

W przypadku kombajnów rotorowych, np. New Holland CR, czynności dostosowania bębna w zbiorze kukurydzy ograniczają się do obustronnego dosunięcia segmentów klepiska pod bęben.

Przygotowanie kombajnu do kukurydzy. O czym pamiętać? fot. archiwum

Inne klepisko i sita

Koszenie kukurydzy wymaga także wymiany klepiska, którego konstrukcja w tym przypadku jest wzmocniona, a pręty posiadają większą grubość. Szczelina robocza zespołu młócącego powinna być dostosowana do średnicy zbieranych kolb i wyregulowana przed zbiorem. Szczeliny te powinny orientacyjne na wlocie wynosić powyżej 30 mm, a na wylocie 20 mm.

Zespół czyszczący wymaga przy koszeniu kukurydzy wymiany sit. Górne sito żaluzjowe wymieniamy na sito kieszonkowe, a dolne na otworowe. Konieczna jest też wymiana sita kłosowego na sito kieszonkowe. Wymiany sit, poza wzmocnieniem ich sztywności i wytrzymałości, są niezbędne, gdy chcemy zachować dokładność czyszczenia ziarna. “Kukurydziane” sita zapobiegają też zwiększeniu ich przesiewalności i zapobiegają zlepianiu masy.

Ustawienia ręczne lub programowe

Koszenie kukurydzy poza wymianą elementów przystosowanych celowo do tego zboża wymaga odpowiednich ręcznych ustawień całego zespołu omłotu. W starych “analogowych” kombajnach dokonuje się ich przez w/w zmiany ustawień, które precyzyjnie dostosowuje się zarówno do samej maszyny, jak i gatunku kukurydzy. Ważna jest tu wiedza i praktyka operatora, a także znajomość samej maszyny.

Podobnie, choć już zdalnie, ustawia się nowoczesne kombajny, w których programach pracy znajduje się koszenie kukurydzy. Jednak same “cyfrowe” nastawy koszenia są uniwersalne dla danej uprawy oraz klimatu i istnieje możliwość (a czasem potrzeba) ich korekty w czasie koszenia. I tu wiedza i doświadczenie operatora okazuje się bezcenna.