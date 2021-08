Utrzymuje się wysoki popyt na maszyny rolnicze mimo wzrostu ich cen

Potencjalnych nabywców ciągników, ale też innych maszyn, jest w Polsce coraz więcej, co pokazują statystyki. Co ma na to wpływ? Co jest powodem podwyżek cen? Na jakie wyposażenie stawiają rolnicy? O tym rozmawiamy z Łukaszem Chęcińskim z New Holland.

W pierwszym półroczu 2021 r. marka New Holland pozostaje niezmiennie liderem w sprzedaży nowych ciągników.

Pierwsze półrocze 6 miesięcy 2021 r. było lepsze w handlu nowymi ciągnikami niż w analogicznym okresie 2019 i 2020 r.

Zainteresowanie ciągnikami, ale również kombajnami i prasami wszystkich marek jest bardzo duże.

Ceny maszyn wzrosły z kilku powodów, m.in. rosnących cen stali i kauczuku, ale w przypadku globalnej firmy jak New Holland, nie są to podwyżki drastyczne ze względu na dywersyfikację dostawców i długoterminowe umowy.

Coraz więcej maszyn - nawet niskich mocy - jest wyposażona w elementy rolnictwa precyzyjnego