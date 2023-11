Czy za 100 tys. zł jesteśmy w stanie kupić dobry ciągnik, który możemy używać w naszym gospodarstwie? Wśród używanych traktorów jest mnóstwo sprzętu o mocy od 25 do 60 KM, a co z mocniejszymi pojazdami? Czy 100 tys. zł wystarczy na coś dobrego w zakresie mocy 70 – 110 KM?

Chyba wszyscy wiedzą, że za 100 tys. zł nie kupimy już nowego, mocniejszego niż 60 KM, ciągnika. Wprawdzie na rynku są sprzęty takie jak Maxus czy YTO, które plasują się nieco powyżej tej kwoty, ale są to sprzęty jeszcze nie sprawdzone w polskich warunkach i trudno mieć do nich zaufanie.

Dlatego rolnicy dysponujący kwotą od 50 do 100 tys. zł spoglądają w kierunku maszyn używanych. Niestety w tej kwocie kupimy sprzęt mocno już wyeksploatowany, wiekowy, czasami nawet nadający się bardziej na hobbistyczne majsterkowanie niż ciężką codzienną pracę. Oczywiście nie wszystko tak wygląda i wśród wielu ofert znajdziemy bardzo ciekawe egzemplarze warte zainteresowania, które mają przed sobą jeszcze lata eksploatacji na najwyższym poziomie. Jakie traktory zwróciły naszą uwagę?

Ursusy i Zetory trzymają się mocno

Wśród setek ofert obecnych na rynku w kwocie do 100 tys. zł prym wciąż wiodą Ursusy i Zetory. Polska marka nadal jest najbardziej popularna na rynku wśród sprzętu pow. 20 lat eksploatacji. Nas dziś interesuje tzw. seria ciężka.

Ursusy ciężkiej serii kupimy już za ok. 25-27 tys. zł, ale będą to pojazdy ponad 40-letnie, z napędem na jedną oś i po wielu przygodach, fot. K.Pawłowski

Najtańsze są oczywiście najstarsze C-385, 902, 912, 1012, które można kupić już od ok. 25 - 35 tys. zł za stan średni lub dobry. Np. model 1012 z 1984 r. został wystawiony w woj. pomorskim za 28 tys. zł. Pojazd jeździ, jest sprawny, ale wygląda na mocno zmęczonego życiem. Poza tym drugi bieg czasem „wylatuje”. Zaś sprawny C-385 z dziwnie małymi kołami z przodu z woj. mazowieckiego został wystawiony za 33 tys. zł. Pojazd pochodzi z 1982 r., był już malowany w chałupniczy sposób, a na liczniku widnieje przebieg 5 tys. mtg. Za 29,5 tys. zł można także kupić model 912 z przednim turem. Ciągnik pochodzący z 1987 r., który wprawdzie jeździ i jest sprawny, na pewno najlepsze lata ma za sobą, co można zobaczyć po zmęczonym nadwoziu.

Ciut droższe są wszelkie Zetory serii UR 1 z lat 80. i początku 90. Za wersje nieco mocniejsze z napędem na cztery koła takie jak: 7245, 7745 należy zapłacić od 55 do 75 tys. zł. Np. za Zetora 7245, z 1986 r., w pełni sprawnego, po pewnym odświeżeniu należy zapłacić 60,9 tys. zł, zaś Zetor 7745 z Mikołowa, z 1989 r., oferowany z turem i osprzętem (łyżka, krokodyl, chwytak do bel i widły-paleciak) kosztuje na razie 72 tys. zł.

Nie będziemy się zajmować w tym zestawieniu wszystkimi ofertami, bo nie o to chodzi. Postaramy się wyłapać ciekawe i wyglądające obiecująco jednostki. Dlatego zostawiamy serię ciężką i jej najtańsze egzemplarze, a także nieco starsze Zetory.

Ładne Ursusy nie są tanie

Dość dziwna wydaje się oferta Ursusa 1614 z 1981 r. Co w tym dziwnego? Model 1614 powstawał od 1984 r., a według sprzedawcy pojazd wyposażono w czechosłowacki silnik 7,3l o mocy 180 KM, który jest świeżo po remoncie. Oryginalnie w tym modelu powinien „siedzieć” silnik o poj. 6,8l, który rozwijał moc 155 KM. Czy ktoś zamienił silnik na inny czy sprzedający nie wie co posiada? Tego nie wiemy, ale zawsze, w każdym przypadku, zanim kupimy ciągnik sugerujemy sprawdzać dane z ogłoszenia z danymi fabrycznymi – to może ułatwić potem rozmowę ze sprzedającym i nie dać się naciąć na „farmazony” handlarzy.

Poza tym omawiany ciągnik miał wzmacniany i regenerowany podnośnik, a także hydraulikę. Opony mają jeszcze 70 proc. bieżnika, silnik nie ma wycieków, a wszystko po prostu jest sprawne. W wyposażeniu znajdziemy radio, trzy sekcje hydrauliki, haki CBM kat. 2, szerokie ogumienie, nowy fotel kierowcy plus fotelik pasażera oraz oświetlenie robocze i ostrzegawcze. Według licznika przebieg wynosi 1134 mtg (nie wiadomo czy od nowości, czy od remontu, jak często to bywa). Całość wystawiono w wielkopolskim Lipnie za 75 tys. zł.

Za 84,5 tys. zł można kupić znacznie nowszą serię ciężką czyli model 1014 z 2003 r., czyli z lat schyłkowych klasycznego Ursusa. Egzemplarz z nową maską i starą kabiną wygląda trochę jak nosacz sundajski, czyli małpa z rodziny koczkodanowatych znana z memów o „januszach biznesu”. Wygląd wyglądem, ale pod spodem to nadal stary dobry Ursus – 105 KM (według sprzedawcy), napęd na cztery koła i turbodoładowanie. Egzemplarz do kupienia z woj. warmińsko-mazurskiego przepracował ponad 6,3 tys. mtg. i oferuje go pierwszy właściciel.

Ursusy 4514 wystawiane są za kwoty od 65 do 79 tys. zł, fot. K.Pawłowski

Z Ursusów popularne są także nieco mniejsze modele postlicencyjne serii 4514 produkowane nieprzyzwoicie długo (od 1989 do 2009 r.).

Dla przykładu model z kabiną Agro z płaską podłogą z 2000 r. użytkowany od nowości przez jednego właściciela, z kompletem zaczepów i obciążników został wystawiony za 75 tys. zł. Wszystkie podzespoły są oczywiście sprawne, a środek kabiny zadbany. Inne egzemplarze 68-konego modelu Ursusa bazującego na Massey Fergusonie 275 były wystawiane od 65 do 79 tys. zł w zależności od rocznika. Np. egzemplarz używany do lekkich prac polowych z 1992 r. wystawiono za 69,9 tys. zł.

Białoruska alternatywa

Alternatywą dla Ursusów i Zetorów są pojazdy produkcji białoruskiego MTZ. W ogłoszeniach można trafić na różne pojazdy marki Belarus kosztujące od 20 tys. zł za starsze modele 82 do ponad 100 tys. zł za egzemplarze w miarę nowe.

Pronar 82A, którego właścicielem jest jeden z naszych dziennikarzy, fot. KH

Nam w oko wpadł polski MTZ czyli Pronar 82SA oferowany z turem. Pojazd pochodzi z 2004 r. ( tur 2009 r.), ma 80 KM i turbodoładowanie. Co ciekawe sprzedaje go pierwszy właściciel. Pronar wyposażony jest w przedni most Carraro, szerokie opony, WOM 540/1000, zsynchronizowaną skrzynię biegów i wzmocniony podnośnik o udźwigu 4,5t. Sprzedawca dodaje nowe akumulatory i zapewnia, że ciągnik jest w dobrym stanie oraz w ciągłej eksploatacji. Sprzęt z miejscowości Niedarzyn, położonej między Płońskiem i Glinojeckiem wyceniono na 69 tys. zł.

Inny Pronar 82SA, tym razem z 2006 r., z 3,4 tys. mtg na liczniku, także w ciągłej eksploatacji, z turem z 2019 r. w zestawie, w podlaskim Czyżewie został wyceniony na 75 tys. zł.

Pronar produkował lub montował u siebie nie tylko pojazdy bazujące na MTZ. W ofercie pod koniec pierwszej dekady XXI w. były także ciągniki serii Zefir pochodzące tak naprawdę z Chin, z fabryki YTO, wyposażone w 4-cylindrowe silniki Yituo (Luoyang) Diesel Engine Co. Ltd.

Model Zefir 85 z 2009 r. jest do kupienia w Olkuszu. Ciekawe jak przez prawie 15 lat sprawował się pojazd technicznie powiązany z Chinami? Chyba całkiem nieźle, skoro jeszcze jeździ i wygląda całkiem świeżo. Tajemnicą może być przebieg wynoszący zaledwie 780 mtg oraz to, że maszyna nie pracowała na roli, gdyż była wykorzystywana przez firmę, zapewne do odśnieżania. Cena za ciągnik o mocy 85 KM wynosi niecałe 86 tys. zł.

Renault - polski król używanych ciągników

Ares czy Temis to mitologiczni bogowie. Patrząc na rynek polski trudno nie odnieść wrażenia, że stare „renówki” opanowały jego spory kawałek. W szczególności ten w granicach od 50 do 100 tys. zł.

Francuska marka zniknęła z rynku w 2008 r., więc całkiem dawno temu, a mimo to nadal jest obecna na polskich polach i jest lubiana. Zanim kupimy Renault trzeba zaznaczyć, że zdecydowana większość tych pojazdów pochodzi w Polsce z innych rynków. Nie zawsze sprowadzano do nas egzemplarze są zadbane i w dobrej kondycji. Renault robiło dobre ciągniki, ale jeśli używane były przez technologiczne niezdary, mogło to wpłynąć na kondycje tych pojazdów – warto to mieć na uwadze.

Renault Ares to bardzo popularny w Polsce ciągnik. Duża moc, silniki John Deere i niezła cena robią cuda, fot. K.Pawłowski

Jedne z ciekawszych modeli Renault to Ares, który jest mocny, prosty i w miarę tani w eksploatacji. Seria Ares była oferowana w czterech rodzinach: 500 (z silnikami 4-cylindrowymi), 600, 700 i 800 (z silnikami 6-cylindrowymi) w latach 1996-2005. Obejmują one maszyny w szerokim zakresie mocy - od 85 (Ares 540) do 210 KM (Ares 836). Obiegowa opinia o tych ciągnikach bywa różna, łącznie z taką, że są delikatne, ale wielu użytkowników z nią się nie zgadza. O solidności tych ciągników świadczy to, że wszystkie są napędzane jednostkami marki John Deere.

W ogłoszeniach znaleźliśmy m.in. model 720 RZ (litera „R" przy oznaczeniu modelu ciągnika Renault Ares to panoramiczna kabina, natomiast „Z" informuje, że jest ona amortyzowana) za 89 tys. zł. Moc w tym wypadku wynosi 165KM, a ciągnik wyprodukowano w 1997 r. Sprzęt jest zarejestrowany w Polsce, posiada radio i działającą klimatyzację. Maszyna ma za sobą 8432 godzin pracy, a ze zdjęć wynika, że pojazd oferowany w woj. lubelskim jest w miarę ładny, czysty i bez większych braków.

Nieco słabszy Ares 550 RX z turem Fauex F2 z 1998 r., o mocy 95 KM, w pełni sprawny został wystawiony w Opatowie za 96 tys. zł. Kolejny Renault Ares 630 RX świeżo sprowadzony z Francji, z 1997 r., według sprzedawcy w świetnym stanie technicznym, z silnikiem o mocy 120 KM, kosztuje w tej chwili 94,5 tys. zł.

Ares był pod koniec produkcji oferowany także pod marką Claas, która od 2003 r. powoli przejmowała francuską firmę. Claas Ares 616 RZ o mocy 115 KM, z 2007 r., w bardzo dobrym stanie technicznym i wizualnym, ze słabymi oponami z przodu, ale niezłymi z tyłu, został świeżo sprowadzony do Polski. Według sprzedawcy silnik marki John Deere pracuje bardzo ładnie, mechaniczna skrzynia biegów z jednym półbiegiem oraz rewersem elektrohydraulicznym przy kierownicy także działa bez zarzutu. Martwi wysoki przebieg wynoszący 10,5 tys. mtg. Pojazd wystawiono w Pawłowie w woj. świętokrzyskim za 91,5 tys. zł.

W sprzedaży można znaleźć także mocniejszą wersję Aresa pod marką Claas, model 816 RZ z 2006 r, o mocy 165 KM, z klimatyzacją i w oryginalnym stanie, sprzedawany przez rolnika, a nie handlarza (sprzęt cały czas używany w gospodarstwie na Dolnym Śląsku). Pojazd wyceniono na równe 100 tys. zł.

Claas Ares w trasie gdzieś pomiędzy Sochaczewem, a Płockiem, fot. K.Pawłowski

Bardzo ciekawe są także modele Ceres produkowane od 1993 r. do początku XXI w. Renault Ceres posiadał także silniki John Deere o mocach od 55 do 85 KM (najsłabszy silnik był 3-cylindrowy). Co ciekawe te same ciągniki występowały również pod marką John Deere jako seria 3000. I właśnie od Ceresa sprzedawanego jako John Deere zaczniemy. Model 3200 o mocy 65 KM jest do kupienia na Mazowszu. Rocznik 1999, od prywatnego sprzedawcy, z napędem na wszystkie koła, rewersem mechanicznym i według obecnego właściciela w stanie bardzo dobrym. Niestety nie mamy podanego przebiegu, a pojazd wystawiono za 64,5 tys. zł.

Oczywiście na rynku częściej występują Ceresy pod marką Renault. Jeden z takich ciągników, w wersji 340 RX o mocy 85 KM, z 2000 r., z przebiegiem 6,6 tys. mtg, z rewersem elektrohydraulicznym wystawiono w Rabce Zdrój za 86 tys. zł. Inny egzemplarz, tym razem model Ceres 320 o mocy 65 KM, z 2001 r., o znikomym przebiegu ponad 1,8 tys. mtg, również świeżo sprowadzony, wyposażony w ładowacz przedni marki Mailleux, wystawiono za 85 tys. zł.

Przeróżnych innych niż Ceres czy Ares ciekawych modeli z przełomu wieku marki Renault, takich jak Ergos (na zdjęciu), czy Temis, jest na rynku naprawdę sporo i jest w czym wybierać, fot. K.Pawłowski

Naturalnie w cenie do 100 tys. zł na rynku znajdziemy także starsze modele Renault. Wiele osób w modelach Renault z lat 70. i 80. doszukuje się podobieństw do prototypowej serii Ursusów U. W końcu polska fabryka współpracowała z Francuzami przy rozwijaniu tej koncepcji. Czy są podobne czy nie trudno jednoznacznie powiedzieć. Z tej serii pojazdów pochodzi np. model 851 z 4-cylindrowym silnikiem MWM z turbodoładowaniem. Wiekowy pojazd z lat 80. został niedawno sprowadzony, ale jest sprawny technicznie, posiada wspomaganie kierownicy oraz mechaniczny rewers. Koszt takiego cacka to 28,9 tys. zł.

Z bardziej przydatnych współczesnemu gospodarstwu polecamy jednak nieco nowsze Renault z przełomu lat 80. i 90. Takich pojazdów jest całkiem sporo na rynku. Np. Renault 90.34 TX, z 1991 r., z ponad 10 tys. mtg „na karku” wystawiono za 69,9 tys. zł. Pojazd jest sprzedawany przez rolnika, który jest drugim drugim właścicielem traktora i jak sam napisał „ciągnik jest doinwestowany”. Widać na zdjęciach, że „renówka” wygląda nieźle.

Starsze modele Renault wykorzystujące silniki MWM wciąż pracują na polach i są raczej chwalone, fot. K.Pawłowski

Massey Ferguson – mamy do niego sentyment

Nieco mocniejszego i nowszego Renault 106.54 z 1995 r. wystawiono za 67 tys. zł, a jego przebieg oscyluje wokół 7 tys. mtg. Ciągnik jest sprowadzony i nie używany w Polsce.

Kolejną bardzo popularną marką w segmencie pojazdów wartych niecałe 100 tys. zł jest Massey Ferguson. Zapewne wielu polskich rolników ma do tej marki sentyment, znają ją, wiedzą jak je naprawiać i ile kosztują części. Zapewne dlatego, że szczególnie przez pierwsze lata boomu na używane ciągniki sprowadzane z UE marka MF była często występująca na rynku.

Przed nami kilka przykładów ciągników marki Massey Ferguson. Jako pierwszy pojawi się model 4255, w ciągłej eksploatacji w gospodarstwie, używany przeważnie do talerzowania i siewu. Według sprzedawcy stan traktora jest bardzo dobry, sprawny technicznie, z klimatyzacją, szczelną kabiną. Rocznik 2002, o mocy 95 KM z 4-cylindrowego silnika. Niestety nie podano przebiegu. Cena pojazdu wystawionego w Nowogrodzie Bobrzańskim wynosi 95 tys. zł.

Większość ofert w omawianej cenie jest jednak z lat 90. i starszych, i obejmuje modele o klasycznym designie MF z tego okresu. Np. model Massey Ferguson 3125 z 1990 r., w stanie dobrym, z prawie 6 tys. mtg. na liczniku i z silnikiem o mocy 92 KM w woj. kujawsko-pomorskim można kupić za 63,9 tys. zł.

Bardzo ciekawym sprzętem dysponuje handlarz maszynami z Wielkopolski. Jego Massey Ferguson 1014 z 1981 r. z napędem 4x4, wspomaganiem kierownicy, zaczepem pływającym wygląda świetnie. Zapewne jest po odświeżeniu, ale design tego ciągnika także robi tutaj „robotę”. Ten wiekowy już ciągnik sprowadzono z Niemiec i jest do rejestracji w Polsce. Silnik posiada 95 KM mocy, a sprzęt kosztuje 52,5 tys. zł.

Nieco ciekawszą ofertą z praktycznego punktu widzenia wydaje się być Massey Ferguson 6190 z 1998 r., z przebiegiem ponad 6,4 tys. mtg. Pojazd świeżo sprowadzony, nie pracował w Polsce. Według sprzedającego jest zadbany i był garażowany. Do tego siedzenie Grammer, radio, klimatyzacja oraz szyber dach. Ciągnik z 6-cylindrowym silnikiem o mocy 130 KM wygląda na zdjęciach naprawdę dobrze. Cena wynosi niecałe 80 tys. zł.

To nie wszystko

Oczywiście to tylko wycinek oferty ciągników za 100 tys. zł. Przed nami kolejne części z takimi markami jak Case, New Holland, Deutz-Fahr, John Deere, Landini, Fiat czy Lamborghini.