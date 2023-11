Deutz-Fahr Agrotron to jeden z ciekawszych ciągników dostępnych do kwoty 100 tys. zł, fot. Elsemargriet / Pixabay

W ostatniej części przeglądu ciągników do 100 tys. zł przyjrzymy się bardzo lubianym ciągnikom marek Deutz-Fahr, Steyr oraz Valmet-Valtra. Spojrzymy także na nieco mniej popularne firmy z Włoch, a także na wszelkie rynkowe „dziwaki”.

Niestety dziś 100 tys. zł wydaje się kwotą niezbyt wysoką. Wśród wiodących marek możemy kupić ciągniki ok. 25-letnie i starsze. A jak to wygląda w przypadku takich firm jak Valmet (dzisiejsza Valtra), Landini i Lamborghini? Czy są one tańsze i dzięki temu możemy liczyć na zakup traktorów z rodowodem z XXI w.? No i czy w tym zestawieniu znajdą się jakieś sensowne Steyry i Deutz-Fahr’y? Sprawdźmy.

Z ziemi włoskiej do polskiej – Landini, Same, Lamborghini

Zaczniemy od produktów ze słonecznej Italii, gdyż w ostatnim czasie na naszym rynku pojawiło się naprawdę dużo ciągników wyprodukowanych we Włoszech. Większość jest sprowadzona z zachodu i nie posiada przeszłości z polskiej dystrybucji, choć zdarzają się wyjątki.

Co warto podkreślić ciągniki takie jak Landini czy Same bywają nieco tańsze od niemieckiej czy amerykańskiej konkurencji, a nierzadko oferują bardzo dobrą mechanikę i wygodę pracy. Zazwyczaj są to proste, mechaniczne ciągniki, które sporo nadrabiają bardzo ładnym designem.

Landini 8550 pracujący w sezonie 2023 w woj. lubelskim. Starsze Landini to solidne traktory bazujące na technologii MF, fot. K.Pawlowski

Przykładem ciągników „made in Italy” są pojazdy marki Landini, które od 1959 r. do 1989 r. były wzorowane na Masseyach Fergusonach. W tym czasie włoska firma była zależna od MF i pewnie dlatego przez kolejne lata wykorzystywano w Landini silniki marki Perkins.

Przykładem ciągnika wzorowanym na MF jest model 8550. Można je spotkać w sprzedaży w Polsce. Jeden z nich został sprowadzony z Włoch, w stanie dobrym, z oświetleniem roboczym, nowym siedzeniem i akumulatorem Jest po małym odświeżeniu blach i wyceniono go na 42 tys. zł. Pojazd pochodzi z 1984 r., posiada moc 85 KM i przepracował 9,7 tys. mtg. Do całości sprzedawca dodaje odświeżony przedni tur.

Z nieco nowszych konstrukcji też możemy coś wybrać. Wówczas cena skoczy do ok. 85 – 100 tys. zł. Przykładem jest Landini Ghibli 100 z 2001 r. i przebiegiem 5,2 tys. mtg, który został wystawiony za 88 tys. zł. Ciągnik z 4-cylindrowym silnikiem Perkinsa o mocy 93 KM został świeżo sprowadzony, a dotychczas jego jedynym właścicielem była włoska gmina.

Ciągniki Same były sprzedawane w Polsce, ale większość używek pochodzi z teraźniejszego importu, fot. K.Pawłowski

Bardzo popularne w ogłoszeniach są także traktory marki Same. Jest ich naprawdę sporo. Dla przykładu wybraliśmy model Same Explorer 95 z 2006 r. Ciągnik wygląda na zadbany, dysponuje mocą 90 KM i co najważniejsze od nowości pracuje w jednym gospodarstwie. Cena wynosi 94 tys. zł. Inny Same, wersja Silver 105, także z 2006 r., z przednim TUZ-em, silnikiem o mocy 100 KM, świeżo sprowadzony do Polski, pojawił się w sprzedaży za 93 tys. zł.

Z mocniejszych Same znaleźliśmy model Titan 160 z 6-cylindrowym silnikiem turbo o mocy 159 KM i skrzynią biegów PowerShift. Pojazd pochodzi z 2002 r., posiada przedni TUZ i został sprowadzony z Danii. Nie jest w idealnym stanie, ale wszystko trzeba sprawdzić na żywo i ocenić samemu. Sprzęt wyceniono na 59,9 tys. zł, co także oznacza, że do ideału trochę mu brakuje.

Same Titan 160 w czasie pracy, fot. Dirk Schumacher / Pixabay

Oczywiście bardzo ciekawymi ciągnikami są maszyny marki Lamborghini, których nie brakuje w ogłoszeniach w tej kategorii cenowej. Zazwyczaj są to modele z początku XXI w. i starsze. Jeśli chodzi o mocniejsze egzemplarze to będą one już wiekowe, ale bardzo ładne ze względów stylistycznych.

Dobrym przykładem jest Lamborghini Formula 135 z 6-cylindrowym silnikiem o mocy 132 KM z przekładnią 32x32. Ciągnik z końcówki produkcji modelu, czyli roku 1996, z mechanicznym rewersem, podnośnikiem EHR sterowanym z błotników, z przebiegiem nieco ponad 10 tys. mtg oraz kompletem obciążników, zaczepem transportowym i łącznikiem górnym kosztuje prawie 75 tys. zł. Na zdjęciach traktor wygląda na całkiem niezłego pod względem technicznym i wizualnym.

Z nowszych konstrukcji zwróciliśmy uwagę na model 95 Grand Prix z 2006 r. z przebiegiem 4,7 tys. mtg. Traktor wystawiony w Małopolsce posiada skrzynię mechaniczną 5-biegową z czterema zakresami pracy, z rewersem mechanicznym, ładnymi oponami. Traktor robiący niezłe wrażenie, ładny, czysty, zadbany kosztuje 99 tys. zł.

Fiat to nie tylko Cinquecento

Konkurencją dla najtańszych Ursusów czy Zetorów są dość egzotyczne u nas ciągniki FiatAgri, które nie są drogie, ale czasem może być trudno o niektóre części w dystrybucji krajowej. Za granicą są to nadal popularne ciągniki, więc dla chcącego zdobycie pewnych elementów nie stanowi problemu, ale tak tanio jak w przypadku Ursusa czy Zetora nie będzie. Za to komfort pracy powinien być znacznie lepszy. Użytkownicy chwalą Fiaty za niskie spalanie, zrywność i szybkość pracy w porównaniu do polskiej konkurencji. Duży minus to korozja atakująca wszelkie elementy nadwozia ciągnika.

Fiaty z lat 80. to u nas egzotyka, ale zdarzają się w ogłoszeniach i są ciekawą alternatywą dla Ursusów i Zetorów, fot. Fabio / Pixabay

Jednym z przykładów włoskiego Fiata jest model 780DT, sprowadzony z Niemiec, według oferującego w 100 proc. sprawny, z przednim TUZ-em. Rocznik już bardziej podpadający pod pojazd kolekcjonerski, czyli 1982, ale z zewnątrz pojazd wygląda bardzo świeżo i dobrze. Świetnie prezentuje się kabina Fiata zaprojektowana przez Pininfarinę w latach 70. Z technicznego punktu widzenia chyba lepiej niż w C-385. Silnik generuje 80 KM. Cena egzemplarza z woj. pomorskiego wynosi 36,5 tys. zł.

Następcą Fiata 780 DT jest model 70-90, który wygląda podobnie do poprzednika. Całkiem ładny egzemplarz jest do kupienia w Wyszkowie. Ciągnik z 1988 r. posiada 4-cylindrowy silnik o mocy 70 KM, wspomaganie kierownicy, nowy fotel pneumatyczny Grammer, przedni TUZ, dolny tylny zaczep, możliwość regulacji podnośnika za pomocą dźwigni na zewnątrz ciągnika. Przekładania jest 4-biegowa z 3 zakresami i wstecznym. Sprzedawca zapewnia, że silnik jest suchy i „zapala od strzała” bez względu na porę roku. Maszyna jest w bardzo dobrym stanie, w oryginale, oprócz blacharki, która została odświeżona jakiś czas temu, w końcu to Fiat. Jako bonus w wyposażeniu jest już oświetlenie robocze LED (przód i tył). Sprzedawca zapewnia, że ciągnik był wyszykowany pod siebie, ale ze względu na zmianę planów został wystawiony na sprzedaż. Traktor ma przepracowane 5,6 tys. mtg i kosztuje 47,5 tys. zł.

McCormick – prawie jak Case IH

Na koniec włoskiego rajdu po ciągnikach za 100 tys. zł mamy jedną niezbyt oczywistą propozycję. Jest nią McCormick MTX 135 z 2003 r. z 6-cylindrowym silnikiem Perkinsa o mocy 131 KM. Ciągniki McCormicka z początkowego okresu Argo Tractors S.p.A (marka od 2001 r. należy do Włochów) bazują na traktorach Case IH produkowanych w fabryce w Doncasterze przy Wheatley Hall Road. W tym wypadku MTX 135 to MX 135 z portfolio Case IH z pewnymi zmianami. Tego rodzaju ciągników nie ma w Polsce zbyt wiele, nie są też popularne w Europie, a tak naprawdę to ciekawe sprzęty, z nietuzinkową historią w tle.

Traktory marki McCormick z pierwszych lat pod panowaniem Argo bazowały na maszynach Case IH z fabryki w Doncaster i są bardzo ciekawą opcją, fot. K.Pawłowski

Deutz-Fahr – wybór niewielki

Egzemplarz z woj. lubelskiego, pochodzący z 2003 r., został wystawiony na sprzedaż za 99,9 tys. zł. Ma za sobą ponad 9 tys. godzin pracy, jest wyposażony w rewers elektrohydrauliczny, opony mają 40 proc. bieżnika. Według sprzedawcy kabina jest czysta, traktor posiada oryginalny lakier i nie ma luzów oraz wycieków. Oczywiście ciągnik jest sprowadzony z zagranicy.

Jeśli ktoś szuka zielonych Deutz-Fahr’ów w kategorii cenowej do 100 tys. zł to niestety nie znajdzie zbyt wielu atrakcyjnych ofert. Używane Deutz-Fahr’y są bardzo popularne i lubiane, i często przechodzą z rąk do rąk bez wystawiania ogłoszeń.

Oczywiście jakieś oferty znaleźliśmy, ale nie powalają one na kolana. Przykładem jest bardzo ładny Agrotron 106, z 1998 r., z 6-cylindrowym silnikiem Deutza o mocy 105 KM, wyposażony w rewers elektrohydrauliczny przy kierownicy. Ciągnik może się pochwalić dobrymi oponami z przodu z bieżnikiem na poziomie 90 proc. (tył 50 proc.). Przebieg nieznany, cena: 73,9 tys. zł. Inny Agrotron 106, tym razem z 2001 r., został wystawiony w Poddębicach za 97,9 tys. zł.

Znacznie mocniejszy Deutz Fahr serii Agrotron, tym razem model 135 o mocy 139 KM, został wystawiony w Łomży. Traktor według sprzedawcy jest w dobrym stanie, sprawny, posiada przedni TUZ, instalacje pneumatyczną, działającą klimatyzację. Sprzęt z 2003 r. jest sprzedawany przez rolnika, który wycenił ciągnik na 98 tys. zł.

Starsze ciągniki marki Deutz-Fahr, pamietające serię DX, wciąż pracują dla polskich rolników, fot. K.Pawłowski

Jeśli ktoś szuka zadbanych ciągników, ale takich mających już „na karku” prawie 40 lat to godne polecania są maszyny serii DX. Z wyglądu bardzo klasyczne, ale jeszcze mogące niejednego rolnika zaskoczyć sprawnością. Na przykład w Myszyńcu można kupić bardzo zadbanego Deutz-Fahr’a DX92 z 1984 r. Ciągnik z 4-cylindrowym silnikiem o mocy 90 KM wygląda prawie jak nowy i ma nabite ponad 8,4 tys. mtg przebiegu. Cena: 66 tys. zł. Inny DX, tym razem nieco nowszy, bo z 1995 r., model AgroStar DX 6.11, świeżo sprowadzony z zagranicy, kosztuje 88,5 tys. zł. Sprzedawca zachwala jego stan, zdjęcia to potwierdzają. Traktor napędza 6-cylindrowy silnik chłodzony powietrzem o mocy 115 KM. Przebieg: 8,4 tys. mtg.

Steyr – mały wybór

Kolejną marką w naszym zestawieniu jest Steyr, który nie jest zbyt popularny jeśli chodzi o traktory 20-, 30-letnie w Polsce (takie ciągniki austriackiej firmy będą dostępne w cenie do 100 tys. zł). Dlatego dla przykładu podajemy cenę zaledwie jednego z nielicznych Steyrów obecnych w ogłoszeniach. Jest to Steyr 8110 z 1986 r., wyposażony w 6-cylindrowy silnik WD 611.43 o mocy 90 KM. Opis ciągnika jest krótki: stan dobry, cały mechaniczny, wszystko sprawne. Cena: 45 tys. zł. Na zdjęciach pojazd nie wygląda na zabójczo zadbanego i z pewnością jest to propozycja dla tych co nie boją się wyzwań.

Valmet i Valtra – fińska dobra jest nie tylko wó… czekolada

Wbrew pozorom w kategorii cenowej do 100 tys. zł całkiem spory wybór jest ciągników marki Valmet (czyli wcześniejszej Valtry). Są to sprzęty bardzo wytrzymałe, dobrze wyposażone, ale dość drogie w eksploatacji ze względu na koszt części.

Starsze Valtry (Valmet) mają dość oryginalną stylistykę i trudno je pomylić z innymi maszynami, fot. Tuulikki Suvanto / Pixabay

Jedną z ofert jaką wybraliśmy jest Valmet 8050 z 6-cylindrowym silnikiem Sisu, skrzynią i rewersem mechanicznym, trzema parami wyjść hydraulicznych, sterowaniem podnośnika na błotnikach. Ciągnik według sprzedającego jest w pełni sprawny i w bardzo dobrym stanie technicznym. Maszyna z 1998 r. o mocy 110 KM oferowana w woj. kujawsko-pomorskim wystawiona została za 88 tys. zł.

Trochę nowsza, ale nieco słabsza jest Valtra 6250 z 2002 r. o mocy 85 KM. Na liczniku ponad 12 tys. mtg, skrzynia 36+36, do tego klimatyzacja, zaczep transportowy, siedzenie pneumatyczne, EHR. Cena: 89 tys. zł. Jeśli jednak ktoś chce mieć nieco starszego Valmeta, to w ofercie jest także model 6300 z turem, z rocznika 1996, którego sprzedaje rolnik (wcześniejsze dwa przykłady pochodzą od handlarzy). Pojazd pracuje w Chmielniku w woj. świętokrzyskim i w ubiegłym roku miał wymienione sprzęgło w serwisie, a silnik oraz skrzynia według zapewnień sprzedawcy pracują bardzo ładnie. Do maszyny dodawane są wszelkie zaczepy i obciążniki na kołach. Valmet tej serii był produkowany do 2001 r., posiada silnik o mocy 85 KM, napęd 4x4 oraz przekładnię 12x12. Ciągnik jest w ciągłym użytkowaniu gospodarstwa i ma za sobą aż 13,7 tys. mtg. Cena wynosi 95,9 tys. zł.

Dziwaki, czyli ciągniki nietypowe, rzadkie, ale ciekawe

Najnowszym ciągnikiem w zestawieniu z pewnością będzie Farmtrac DT 675 o mocy 75,5 KM. Ciągnik produkowany przez Farmtrac Tractors Europe Sp. z o.o. w Mrągowie posiada dobrze znany silnik Perkinsa i pochodzi z 2013 r. Według sprzedawcy maszyna jest w bardzo dobrym stanie technicznym, ma go od „dobrych kilku lat” i w tym czasie wymieniał tylko części eksploatacyjne oraz pompę paliwową. Z przodu są prawie nowe opony, a sam ciągnik był używany do lekkich prac rolniczych i przewozu drewna. Cena sprzętu pochodzącego z niezwykle urokliwego Jastrzębnika koło Muszyny wynosi 88 tys. zł.

Starsze JCB Fastrac są lubiane przez rolników, którzy sporo jeżdżą po drogach publicznych - kabina pośrodku daje dobry ogląd sytuacji na drodze, do tego dochodzą dobre osiągi i komfort pracy, fot. K.Pawłowski

Z ciekawych konstrukcji, których nie spodziewaliśmy się w kwocie do 100 tys. zł znaleźliśmy JCB Fastraca 1135, pochodzącego z 1996 r. Pojazd wyposażony jest w 6-cylindrowy silnik Perkinsa, turbodoładowany, o mocy 147 KM. Skrzynia biegów posiada 36 przełożeń do przodu oraz 12 do tyłu. Do tego rewers elektrohydrauliczny, trzy pary sekcji hydrauliki zewnętrznej, klimatyzacja oraz amortyzowany fotel operatora. Cena u handlarza 95 tys. zł.

Również z Wielkiej Brytanii, ale z innego okresu i innej półki mocy pochodzi kolejny niezbyt popularny ciągnik. Chodzi tu o Leylanda 285, którego ktoś świeżo sprowadził do Polski. Ten nietypowy jak na polskie warunki pojazd posiada 6-cylindrowy silnik o mocy 86 KM, według zapewnień obecnego właściciela pracuje idealnie i jest super oszczędny. Traktor był bardzo mało używany, o czym świadczy niski przebieg (3,6 tys. mtg) oraz stan maszyny. Mimo wszystko traktor mało znanej marki, pochodzący z 1977 r. to propozycja bardziej dla entuzjasty starej techniki niż świetna okazja do ciągłej pracy na gospodarstwie. Cena: 24,9 tys. zł.

Oczywiście wybraliśmy tylko niektóre z obecnych w tej chwili ciągników. Wśród maszyn nietypowych są jeszcze traktory takich marek jak: David Brown czy Ford, ale są to pojazdy już nieco bardziej niszowe, dla entuzjastów klasyki. W ogłoszeniach znaleźliśmy także pojedyncze egzemplarze takich marek jak chińska Jinma (projekty Mahindry) czy Foton, którego ktoś sprzedaje za 79,9 tys. zł, z małym przebiegiem, z rocznika 2008.