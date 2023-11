W pierwszej części naszego przeglądu przejrzeliśmy już spory kawałek rynku na czele z Ursusem, Zetorem, Renault czy Massey Fergusonem. A czy uda się znaleźć w cenie do 100 tys. zł oferty marek, do których często wzdycha polski rolnik?

Nie da się ukryć, że w sercu polskich rolników jest specjalne miejsce dla marek takich jak John Deere, Fendt czy Case IH. Czy za 100 tys. zł uda się kupić sprawny i dobry traktor wiodących marek?

John Deere – "jelonki" trzymają cenę

Nie jest łatwo znaleźć pojazdy marki John Deere czy Fendt w cenie mniejszej niż 100 tys. zł. Większość ofert pamięta lata 80., a jak jest coś nowszego to albo ma jakieś mankamenty lub potężny przebieg. Nie jest też tajemnicą, że ciągniki naprawdę dobre tych marek zmieniają właścicieli w ramach grupy znajomych lub jednej miejscowości – dobry sprzęt nie czeka długo na nowego właściciela.

John Deere od lat przoduje w klasyfikacji nowo zarejestrowanych używanych ciągników, toteż większość ofert to maszyny sprowadzone do Polski i jeszcze nie zarejestrowane.

Solidne i mocne John Deere'y z lat 90. wciąż trzymają wysoką cenę, fot. K.Pawłowski

Dla przykładu z marki John Deere wybraliśmy model 6310 z 2001 r., który w posiadaniu obecnego właściciela jest od ponad dwóch lat. Ciągnik według zapewnień sprzedawcy jest garażowany, użytkowany w ostatnim czasie sporadycznie, ma dwuobwodową pneumatykę oraz przesuwny tylny zaczep. Ciągnik z Działdowa nie miał podanego przebiegu i został wystawiony za 92,5 tys. zł. Inny egzemplarz serii 6310 z roku 2000 i z enigmatycznym przebiegiem 75 mtg (być może chodziło o 7,5 tys.) wystawiono za 95 tys. zł. Na rynku oczywiście są także droższe egzemplarze.

John Deere 3110 - zdjęcie poglądowe, fot. Insa Osterhagen / Pixabay

Starszy model 6310, pochodzący z 1996 r., z przebiegiem ponad 11 tys. mtg i silnikiem o mocy 90 KM, pochodzący z Niemiec można kupić w Rypinie za 79,6 tys. zł. Nieco słabszy model 6210, z 1998 r., sprowadzony z Francji, z przebiegiem owianym tajemnicą kosztuje już 89 tys. zł. Za to John Deere 6100 o mocy 75 KM z 1997 r., z przednim turem w zestawie wyceniono na prawie 80 tys. zł.

Ciekawą ofertą, bo wprost od rolnika, wydaje się John Deere 7800 o mocy 170 KM wygenerowanej z 6-cylindrowego silnika. Pojazd pochodzi z 1994 r., posiada skrzynię powershift i nieznany bliżej przebieg. Ciągnik był sprowadzony do kraju jako używany, ale od 10 lat użytkuje go sprzedający go rolnik. Sprzęt jest w pełni sprawny i w ciągłej eksploatacji. Koszt takiego pojazdu to 100 tys. zł.

Starsze modele John Deere'a wciąż są używane przez wiele mniejszych gospodarstw, fot. K.Pawłowski

Oczywiście na rynku jest także sporo „jelonków” starszych, które także dobrze się sprawdzą w mniej wymagających gospodarstwach. Przykładem jest John Deere 1640 z 1986 r. z adaptacją do tura, w stanie bardzo dobrym, oczywiście według sprzedającego, bo według zdjęć jest raczej średnio. Ciągnik o mocy 65 KM kosztuje 58 tys. zł.

Fendt – made in West Germany

Nieważne jaki, używany czy nowy, ale Fendt. Miłość polskich rolników do niemieckiej marki jest spora i widać to w ofertach maszyn używanych. Dobre egzemplarze znikają raczej poza portalami z używanymi ciągnikami, a w kwocie do 100 tys. znajdziemy mocno już zużyte i stare sprzęty.

W tej kategorii cenowej najciekawsze wydają się modele serii 309. Ładny egzemplarz, o mocy 95 KM, sprowadzony, z turem trzy sekcyjnym samopoziomującym, mający odświeżoną blachę i felgi prezentuje się naprawdę dobrze. Według sprzedawcy wszystko działa jak należy, zarówno silnik i skrzynia biegów z rewersem elektrohydraulicznym załączanym przy kierownicy. Prezentowany egzemplarz pochodzi z 1996 r. i ma na liczniku 7,9 tys. mtg przebiegu. Cena: 89,3 tys. zł.

Innego niedawno sprowadzonego Fendta 309, tym razem z 1995 r., wyposażonego w adaptację do tura wystawiono za 99 tys. zł. Na rynku są także starsze wersje tej serii, np. Fendt Farmer 309 LSA Turbomatik z 1987 r., z przebiegiem niecałych 7 tys. mtg, także świeżo sprowadzony, został wyceniony na aż 89 tys. zł.

Z tego samego roku (1987) pochodzi nieco mocniejszy i większy Fendt 311 LSA, także niedawno sprowadzony (tym razem z Belgii). Według sprzedawcy ciągnik jest w oryginalnym stanie, niemalowany, czysty, bez większych wycieków i luzów, wszystko jest sprawne (napęd, WOM, podnośnik EHR). Opony nie są już pierwszej młodości: tył 40-50 proc., przód 20 proc. Cena: 79,8 tys. zł.

Sprawa międzynarodowa, czyli ciągniki Case International

Wśród ofert w tej kategorii cenowej możemy znaleźć całkiem sporo ciągników sygnowanych znaczkiem International Harvester, które sprowadzono do Polski w ostatnich 10 – 20 latach. Są to często bardzo fajne traktory, ale mocno już zaawansowane wiekowo i nie będziemy ich tu wymieniać.

Pierwsze serie Magnum należą do wyjątkowo mocnych ciągników pod względem wytrzymałości konstrukcji. Znamy przypadki ciągników o przebiegu 30 tys. mtg, które nadal pracują, fot. K.Pawłowski

Z czasów połączenia firm International Harvester i Case w oko wpadł nam Case International Magnum 7130. Jak wiemy ten model amerykańskiej marki słynie z długowieczności i po prostu niezłej sprawności. Egzemplarz z ogłoszenia posiada ok. 220 KM i został sprowadzony z Czech. Ciągnik pracował przy opryskiwaczu dlatego jest zwężony. Do całości sprzedawca dodaje komplet obciążników. Rocznik 1994, przebieg ok. 7 tys. mtg, co dla tego sprzętu nie jest liczbą straszną. Cena: 85 tys. zł.

Inny Magnum tym razem 7240, czyli nieco nowszy, bo z 1997 r., można kupić w Radomiu w firmie specjalizującej się handlem sprowadzanymi traktorami. Pojazd posiada 6-cylindrowy silnik Cumminsa o mocy 240 KM, przepracowane 7,5 tys. mtg, 4 opony Michelin 50 proc. bieżnika oraz sześć wyjść hydraulicznych. Podnośnik EHR sterowany z błotników działa, klimatyzacja również. Ze zdjęć wynika, że ciągnik jest naprawdę zadbany i czysty. Cena: 99,9 tys. zł.

Z nieco mniejszych maszyn marki Case International znaleźliśmy m. in. model 5150 z 1996 r. użytkowany prywatnie, ale ze sporym przebiegiem wynoszącym ponad 15 tys. godzin. 6-cyilindrowy silnik generuje moc 125 KM i według sprzedawcy ładnie odpala i pracuje. Technicznie wszystko sprawne. Działa nawet klimatyzacja, a ciągnik jest zarejestrowany w Polsce. Cena prawie 80 tys. zł. Inny 5120 z przebiegiem nieco ponad 5 tys. mtg, sprowadzony z Niemiec od pierwszego właściciela, z wyglądu znacznie bardziej zmęczony od innych, ale pochodzący według sprzedawcy z 2003 r. został wystawiony za 82 tys. zł. Rocznik naszym zdaniem został w tym ogłoszeniu wpisany błędnie.

Nieco tańszy jest model 5120 z 1994 r. oferowany w Nowym Targu. Za 69,9 tys. zł otrzymujemy ciągnik sprawny według sprzedawcy, z 4-cylindrowym silnikiem o mocy 90 KM. Niestety oprócz zdjęć, na których ciągnik wygląda na naprawdę zadbany nie dostajemy więcej informacji od obecnego właściciela. Szkoda, bo traktor wygląda ciekawie.

New Holland, czyli echa Forda i Fiata

New Hollandy o nieco większej mocy w cenie do 100 tys. zł to modele pamiętające zmiany jakie marka przechodziła trafiając z rąk Forda do Fiata. Dlatego pojazdy sygnowane znaczkiem NH stylistycznie często przypominają późne projekty Forda, a czasem mają także bordową barwę nawiązującą do włoskiej marki.

ciągniki New Holland mające na sobie jeszcze oznaczenia Forda, FiatAgri i New Holland ciągle pracują na polskich polach i drogach, fot. K.Pawłowski

Bardzo mocny i ciekawy New Holland 8870, z 1999 r., o mocy 210 KM i o przebiegu 9,5 tys. mtg, z szybką skrzynią biegów 18x9, klimatyzacją, nowym akumulatorem i po serwisie olejowym (z filtrami) został wyceniony pod Kielcami na 95 tys. zł.

Za to bordowy New Holland M100 z napisami FiatAgri, świeżo sprowadzony z Francji, zachowany w oryginale, ze skrzynią biegów z 16-toma biegami do przodu, 100-konnym silnikiem i przebiegiem prawie 7,4 tys. mtg, został wyceniony w Sokołowie Podlaskim na prawie 80 tys. zł.

Będzie jeszcze jeden odcinek naszego przeglądu

Oczywiście jeszcze nie wyczerpaliśmy tematu ciągników do 100 tys. zł, bowiem w naszym zestawieniu nie ma takich marek jak Deutz-Fahr, Fiat, Same, Landini czy Lamborghini. Dlatego już dziś zapraszamy do czytania kolejnego odcinka, który ukaże się na farmer.pl już w niedzielę.