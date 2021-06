Używane kombajny zbożowe – co oferuje rynek?

Do żniw pozostało coraz mniej czasu, a więc są to ostatnie chwile na zakup używanego kombajnu oraz przygotowanie go do tegorocznych zbiorów. Co w tym zakresie oferuje rynek?

Nie ma co ukrywać, że pod względem ilości aktualnie dostępnych ofert nie jest to najlepszy moment na zakup kombajnu, gdyż zdecydowana większość maszyn została już bowiem sprzedana.

Nie oznacza to jednak, iż kupno własnego okrętu żniwnego jest już niemożliwe - po prostu będziemy mieli mniejszy wybór. Poniżej zamieszczamy kilka ciekawych ogłoszeń, które udało nam się znaleźć.

Używane kombajny zbożowe

Claas Avero 240 to z pewnością maszyna, która bardzo dobrze sprawdzi się w średniej wielkości gospodarstwie. Kombajn ten posiada silnik o mocy nieco ponad 200 KM i jest wyposażony w technologię APS, znaną z większych modeli Claasa.

Ten konkretny egzemplarz został wyprodukowany w 2014 r. i przepracował łącznie 2200 h. Szerokość zbożowego przyrządu żniwnego wynosi zaś 4,9 m.

Na podstawie zamieszczonych zdjęć możemy ocenić, iż wizualny stan kombajnu jest dobry - pewne uszkodzenia zauważymy na rurze wyładowczej oraz na zewnętrznych elementach w tylnej części maszyny.

W takim stanie Claas Avero 240 został wyceniony przez sprzedawcę na 312 tys. zł (wszystkie ceny podane w artykule wyrażone są w wartościach brutto).

Jeśli jednak oczekiwalibyśmy od kombajnu wyższej wydajności w nieco niższej cenie, wówczas warto zwrócić uwagę na dwie oferty dotyczące sprzedaży maszyn Claas Lexion 440 oraz John Deere W550.

Oba mają bardzo zbliżone przebiegi wynoszące ok. 4 tys. h i są wystawione na sprzedaż w niemal tej samej cenie - Lexiona kupimy za 268 tys. zł, a John Deere'a za 6 tys. zł więcej.

Claas posiada na wyposażeniu heder Vario o szerokości 6,6 m, przednie opony o wymiarach 800/65 R32 i przy jego zakupie otrzymamy także wózek transportowy do hederu. Jest on również 5 lat starszy - wyprodukowany w 2003 r., a także dysponuje mniejszą mocą, niż John Deere - 260 KM, względem nieco ponad 300 KM w W550.

A Wy który model wybralibyście spośród tej dwójki?

Dla rolników wymagających jeszcze wydajniejszej maszyny możemy zaproponować kombajn Case IH 9120.

Silnik 6-cylindrowy o pojemności prawie 13 l generujący ok. 500 KM w połączeniu z hederem o szerokości 10,7 l czynią z tego kombajnu maszynę żniwną o ogromnej wydajności.

Dzięki napędowi 4x4 oraz przednim oponom o wymiarach 900/60 R32, maszyna ta jest nie do zatrzymania w niemal każdych warunkach.

Co ciekawe, ten konkretny egzemplarz został wyprodukowany w 2012 r. i jak dotąd przepracował łącznie ok. 3 tys. h. Cena? 580 tys. zł.

W nieco niższej cenie, bo za 566 tys. zł możemy także kupić fabrycznie nowy kombajn Gomselmash GS 12A1.

566 tys. zł brutto za fabrycznie nową maszynę żniwną o mocy 330 KM? To możliwe fot. GR

Opisywany egzemplarz choć wyprodukowany w 2017 r., to z opisu ogłoszenia wynika, iż sprzedawany jest jako nowy.

Parametry techniczne? 330 KM mocy maksymalnej, heder o szerokości 7 m oraz zbiornik na ziarno o pojemności 9 m3 czynią z tego kombajnu naprawdę ciekawą propozycję.