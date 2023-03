Popularne Zetory 5211, 7211 oraz ich odpowiedniki z przednim napędem 5245 oraz 7245 kilka dekad temu przebojem wdarły się na polskie pola. Z wielu względów wciąż są one niezwykle poszukiwane na rynku wtórnym. Ile dziś należy za nie zapłacić?

Ciągniki Zetor serii 52XX oraz 72XX produkowane były w latach 1984-1992. Oznacza to, iż traktory te mają dziś ponad 30 lat. Wcale nie przeszkadza to jednak nabywcom, by z roku na rok płacić za nie coraz większe pieniądze. Okazuje się, że zadbane egzemplarze obecnie już nie tracą na wartości, a wysoka inflacja i drożejący nowy sprzęt sprawiają, że ich ceny są z roku na rok są nawet nieco rosną.

Skąd ta popularność?

Jak na lata 80. i 90. ciągniki Zetor przekonywały do siebie rolników przede wszystkim komfortową kabiną, czyli tym, czego brakowało użytkownikom Ursusów z tamtego okresu. Kabina ta była naprawdę przestronna, szczelna, a do tego nieźle wyciszona, jak na ówczesne standardy oczywiście. Całość dopełniał chociażby skuteczny system ogrzewania jej wnętrza.

Kolejnym bardzo ważnym aspektem z punktu widzenia użytkowania Zetorów z tamtych lat była ich prosta konstrukcja, przez co wszelkie naprawy mógł przeprowadzić nawet średnio rozgarnięty mechanik. Co więcej, ze względu na popularność tych ciągników ogromnym atutem była i wciąż jest bardzo dobra dostępność do części zamiennych.

Przestronna, komfortowa kabina to ogromny atut Zetorów 52XX i 72XX fot. Czytelnik Jakub

Dobrymi opiniami cieszyły się także silniki – zarówno 3-cylindrowe służące do napędu modeli 5211 i 5245, jak i 4-cylindrowe stosowane z kolei w modelach 7211 oraz 7245.

Z relacji dziadka pamiętam, że gdy kupił nowego Zetora 5211, to w okolicy wzbudzał on naprawdę niemałe zainteresowanie. Oglądający go rolnicy często oferowali za niego dużo większe pieniądze, niż trzeba było za niego zapłacić w ówczesnych punktach sprzedaży.

Ile zapłacimy za Zetory 5211 i 5245?

Najpierw na warsztat weźmy modele 5211 oraz 5245. Do ich napędu służyły silniki 3-cylindrowe o pojemności 2,7 l, generujące 45 KM. Co do zasady modele te różniły się jedynie zastosowaniem przedniego napędu w modelu 5245.

Dużo większy wybór będą mieli rolnicy, chcący upolować Zetora 5211, bowiem aktualnie na krajowym rynku znajdzie się kilkadziesiąt ofert sprzedaży takich ciągników. Zdecydowanie jest więc z czego wybierać.

Najtańsze oferty startują z pułapu 25 tys. zł brutto (wszystkie ceny wyrażone są w wartościach brutto), jednak prezentują one wizualnie opłakany stan techniczny. Wykazują przy tym spore braki w wyposażeniu, trawione są korozją, bądź mają za sobą liczne ślady nieudolnych napraw lakierniczych.

Na dobrą sprawę od kwoty ok. 35 tys. zł zaczynają się oferty dotyczące ciągników, które przynajmniej na pierwszy rzut oka nie odpychają. Trzeba przyznać, iż w cenie do 40 tys. zł uda nam się znaleźć traktory w bardzo dobrym stanie technicznym – tak przynajmniej twierdzą sprzedający. Będą one wówczas często posiadały wspomaganie układu kierowniczego, komplet zaczepów, obciążniki na przedniej osi oraz w tylnych kołach, a także opony charakteryzujące się niskim poziomem zużycia.

Modele z numerem

Bez problemu znajdziemy także ciągniki w cenie powyżej 45, a nawet 50 tys. zł. Będą one często sprzedawane przez pierwszych właścicieli, ze stosunkowo niskimi przebiegami (poniżej 5 tys. h). Zdarzają się także egzemplarze wyposażone w ładowacz czołowy.

Jeśli zależałoby nam na modelu 5245, a więc wyposażonym w napęd na cztery koła, to liczba ofert będzie zdecydowanie mniejsza. Za taki traktor trzeba będzie zapłacić od 50 tys. zł wzwyż. Co ciekawe, trafiają się także egzemplarze bez kabiny.

Zetor 7211 i 7245 – ceny

Zarówno Zetor 7211, jaki 7245 bazują na 4-cylindrowym silniku o pojemności 3,6 l, generującym ok 62 KM. Podobnie jak w nieco słabszej serii 52XX, również tutaj przeważają oferty dotyczące modeli 7211, jednak decydując się na model 7245 wciąż czekać będzie na nas ok. 30 ofert na krajowym rynku.

Zetory 7245 to naprawdę poszukiwane ciągniki. Ich ceny niejednokrotnie przebijają pułap 70 tys. zł fot. Czytelnik Jakub

Aby myśleć o zakupie Zetora 7211 należy przygotować ok. 35 tys. zł, bo od takiego pułapu cenowego startują oferty. Jeśli dołożymy do tej kwoty 5 tys. zł, to będziemy mogli przebierać w ciągnikach reprezentujących niezły stan techniczny.

45-50 tys. zł powinno wystarczyć na traktor z krajowej dystrybucji. W tym budżecie znajdziemy także kilka egzemplarzy wyposażonych w ładowacz czołowy. Na rynku znajdziemy także kilka sztuk w cenie oscylującej w granicach 60 tys. zł. Będą to naprawdę dobrze utrzymane traktory, czasami nawet sprzedawane przez pierwszego właściciela.

W przypadku modeli 7245 jest odczuwalnie drożej. Ich ceny startują od około 50 tys. zł, a w przypadku bardziej zadbanych egzemplarzy ich ceny z łatwością przekraczają pułap 60 tys. zł.

Jeśli dysponujemy budżetem ponad 70 tys. zł, to będziemy mogli skusić się na świetnie wyglądające traktory, które zdaniem sprzedających są w pełni sprawne. Jeszcze droższe będą ciągniki charakteryzujące się bardzo niskim, jak na swój wiek, przebiegiem, czy zamontowanym ładowaczem czołowym. Aktualnie najdroższa oferta dotyczy Zetora 7245 sprowadzonego z Niemiec, z przebiegiem niespełna 2,4 tys. h. Cena? Bagatela 85 tys. zł. Oczywiście taka kwota to życzenie sprzedającego, a "za ile pójdzie" - to być może zupełnie odrębna sprawa.