Ciągniki Fendt Farmer serii 300 to maszyny bardzo popularne na rynku wtórnym. Renoma marki i opinia o wysokiej bezawaryjności sprawiają, że nawet przeszło 20-letnie traktory są obiektem pożądania wielu rolników. Czy rzeczywiście dobre opinie nie są na wyrost?

W skład serii Farmer 307-312 (lata produkcji 1993-2000) wchodzi 6 modeli z silnikami MWM o mocach od 75 do 125 KM. Ciągniki nie różnią się jednak wyłącznie mocą, ale również wielkością jednostek napędowych, gabarytami i co za tym idzie - także masą. Z tego powodu można je podzielić na trzy grupy.

Najmniejszą kategorię stanowi model 307, który zasila motor 3-cylindrowy, turbodoładowany, o pojemności 3116 cm3 i mocy 75 KM. W trzech kolejnych modelach, czyli 308 309 i 310 (odpowiednio: 86, 95 i 105 KM) znajdziemy jednostki 4-cylindrowe o pojemności 4154 cm3 (wszystkie turbodoładowane), a w 311 (115 KM) i 312 (125 KM) - 6-cylindrowe o kubaturze cylindrów równej 6234 cm3 (również wyposażone w turbosprężarki).

Jak łatwo policzyć, pojemność pojedynczego cylindra jest we wszystkich silnikach jednakowa, a więc silniki zostały zbudowane z t ych samych modułów.

KLASYCZNY I NOWOCZESNY

W porównaniu do poprzedniej serii "trzysetek" z oznaczeniami LS i LSA zmiany widać już na zewnątrz: zastosowano całościową maskę silnika, poza tym jest ona nieco mniej kanciasta, choć nadal pozostaje w klasycznym dla ówczesnych ciągników tej marki kształcie.

Kabina jest wygodna, a jakość użytych materiałów stoi na wysokim poziomie. Pewną wadą jest uszkadzająca się po dłuższym czasie eksploatacji ze względu na kiepskie podparcie, tapicerka na lewym błotniku, fot.kh

Najwięcej modernizacji widać jednak w kabinie, która zdecydowanie stała się nowocześniejsza - bardziej zaokrąglona m.in. dzięki zastosowaniu giętych szyb w tylnych narożnikach i dająca lepszą widoczność przez montaż w pełni przeszklonych drzwi. W środku też zaszło sporo zmian. Zdecydowanie odświeżono deskę rozdzielczą, boczny panel sterowania, na którym też pojawiło się więcej przycisków zamiast dźwigni, m.in. elektrohydrauliczne załączanie napędów kół i WOM. Pojawił się też rewers elektrohydrauliczny. Wszystkie te zmiany zdecydowanie poprawiły komfort pracy operatora.

Jak przystało na ciągnik jednego z najbardziej renomowanych producentów, standardy materiałów zastosowanych w kabinie stoją na wysokim poziomie. Ich wysoka jakość oraz dokładność wykonania sprawiają, że nawet w ponad 20-letnich maszynach wnętrze trzyma fason; często można spotkać egzemplarze, w których elementy tapicerki i panele z tworzywa sztucznego nie są zużyte czy uszkodzone. Wyjątkiem jest lewy panel błotnika, gdzie tapicerka niemająca właściwego podparcia w miejscu, w którym ma częsty styk z dłonią podczas wchodzenia/ wychodzenia z kabiny, często bywa załamana i wytarta.

TRWAŁE SILNIKI, ALE...

Jednostki napędowe MWM stosowane w Fendtach 300 Farmer typu TD226 (z dodatkowym oznaczeniem: B3, B4 lub B6 - w zależności od liczby cylindrów) mają opinie trwałych i oszczędnych, choć mają też swoje minusy. To silniki z tzw. mokrymi tulejami cylindrowymi, czyli otoczonymi bezpośrednio płynem chłodzącym. Montowano w nich o-ringi podcylindrowe, które z czasem twardnieją i przepuszczają wodę do oleju. To właściwie największa bolączka tych silników.

Patrząc na ciągniki pod kątem zastosowanych silników nie można stwierdzić, że któryś z nich ma jakieś szczególne przypadłości i wybór danego modelu powinien być podyktowany przede wszystkim potrzebami wydajności i sprzętu, z którym traktor ma współpracować, fot.kh

Druga rzecz to zdarzające się rozszczelnienia chłodnicy oleju. Objawem jest np. gromadzenie się oleju w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzącego. W przypadku pierwszej usterki naprawa polega na wymianie wspomnianych uszczelniaczy, do czego niezbędna jest niestety rozbiórka silnika, w tym wyjęcie głowic i tulei cylindrowych. Koszt takiego o-ringu waha się w granicach 60-70 zł za produkt markowego producenta (dostępne są też niewiele droższe całe zestawy uszczelek na cylinder), ale jest to niestety czynność pracochłonna i trzeba doliczyć koszt naprawy w granicach 800-1000 zł za silnik 4-cylindrowy, a do tego przy takim remoncie najczęściej dochodzą jeszcze inne rzeczy, jak regenerowanie głowicy, naprawa zaworów czy panewek oraz wymiana pozostałych uszczelek.

Naprawę powinno się przeprowadzić na wszystkich cylindrach, bo mimo iż wyciek może być na jednym, to w pozostałych uszczelnienia są najpewniej tak samo wiekowe i szybko mogłaby zaistnieć potrzeba kolejnej naprawy. Najważniejsze jest, aby "złapać moment", w którym woda do oleju zaczyna się przedostawać, co najłatwiej jest zauważyć w okresie zimowym przy dużych wahaniach temperatury, kiedy ciecz mocno się kurczy i rozszerza.

Niedostrzeżenie obecności wody w oleju może okazać się zabójcze dla silnika - zakończyć się jego zatarciem. Zdarzają się też wycieki płynu spod głowicy, który następnie spływa po bloku.

Przyczyną jest najczęściej uszkodzenie górnych o-ringów cylindra, nierzadko błędnie diagnozowany jako uszkodzenie uszczelki pod głowicą.

Kierownica z charakterystycznym rewersem. Rewers jest elektrohydrauliczny, ale i tak do zadziałania wymaga wciśnięcia sprzęgła. Podobnej czynności wymaga też niestety zmiana półbiegów, fot.kh

Patrząc na ciągniki pod kątem zastosowanych silników, nie można stwierdzić, że któryś z nich ma jakieś szczególne przypadłości i wybór danego modelu powinien być podyktowany przede wszystkim potrzebami wydajności i sprzętu, z którym traktor ma współpracować. Za dostarczenie paliwa do cylindrów odpowiadają pompy rotacyjne (w poprzedniej generacji były stosowane pompy rzędowe), które cieszą się w opinii użytkowników i mechaników wysoką trwałością i niezawodnością.

ZMIANA BIEGÓW I REWERS - ZE SPRZĘGŁEM

Za przeniesienie napędu na koła w omawianych Fendtach odpowiada przekładnia 21/21. To dość nietypowa skrzynia, gdzie główną dźwignią zmienia się 6 biegów, z tym że 3 pierwsze dysponują jeszcze trzema półbiegami zmienianymi przełącznikiem w głowni dźwigni głównej, ale do ich przełączenia niezbędne jest wciśnięcie pedału sprzęgła, co na pewno nie jest ułatwieniem, zwłaszcza w cięższych pracach polowych.

3 biegi i 3 półbiegi dają dość spory, bo 9-stopniowy zakres prędkości do prac polowych, pozostałe 3 biegi można nazwać transportowymi. Druga, mniejsza dźwignia służy do zmiany zakresów „wolne-szybkie”.

Użycia sprzęgła wymaga również rewers umieszczony przy kierownicy, jednak jest to i tak dużo wygodniejsze rozwiązanie niż typowo mechaniczna zmiana kierunku jazdy za pomocą dźwigni, ponieważ nie ma tutaj potrzeby „wajchowania”, a jedynie naciśnięcie klawiszu małego przełącznika.

Dużym plusem Fendta jest rozdzielenie układów hydraulicznych: dla przekładni i hydrauliki zewnętrznej. Dlatego w ciągniku znajdziemy dwa zbiorniki olejowe, fot.kh

Przekładnia zastosowana w Fendtach 300 Farmer na pewno nie daje takiego komfortu pracy, jak typowy powershift, który można znaleźć np. w serii 500 Favorit z tamtych lat, ale jednocześnie jest stosunkowo prosta w budowie i ewentualnych naprawach. W porównaniu do poprzedniej generacji ciągników skrzynia została wzmocniona, choć i tutaj zdarzają awarie.

Do najczęstszych zalicza się dość szybko zużywające się i pękające pierścienie synchronizatora rewersu. Dzieje się to w efekcie zmiany kierunku jazdy wyłącznie z pomocą rewersu bez uprzedniego wyhamowania ciągnika lub jego zatrzymania, zwłaszcza przy większym pędzie, np. podczas znaczącego obciążenia maszyny. Pierścienie przegrzewają się, następuje ich przyspieszone zużycie i zniszczenie. Wiele w tym przypadku zależy więc od użytkowania i jego stylu jazdy przy nawrotach.

Naprawa nie jest zbyt kosztowna (koszt zamienników pierścieni waha się w granicach od ok. 300 zł za zamiennik do ok. 1200 zł za oryginały), ale podobnie jak w przypadku silnika wymaga sporych nakładów pracy, ponieważ skrzynia musi zostać oddzielona od silnika i za pracę serwisu trzeba zapłacić 1500-2000 zł. Objawem zużytych lub uszkodzonych pierścieni jest np. niezałączanie się rewersu przy każdorazowym naciśnięciu przełącznika. Jeśli w porę nie zostanie dokonana wymiana pierścieni, konsekwencją może być także potrzeba wymiany jednego lub dwóch kół zębatych, odpowiedzialnych za jazdę przód-tył.

Co ciekawe, w przypadku awarii elektroniki sterującej rewersem, producent pozostawia furtkę do zmiany kierunku jazdy, stosując specjalny zawór (dojście przez klapkę w podłodze), którym można sterować mechanicznie za pomocą dźwigienki – zakładając np. klucz.

Bezproblemowy napęd i praca z ładowaczem

Jeśli chodzi o przeniesienie napędu na koła, nie ma większych problemów. Z czasem zużyciu ulegają jedynie tarczki suchego sprzęgła załączania napędu przednich kół.

Wybierając ciągnik z ładowaczem czołowym, warto zwrócić uwagę m.in. na stan zwrotnic i piast przednich kół, które w przypadku modeli 3- i 4-cylindrowych są dość delikatne. Dość często dochodzi przede wszystkim do uszkodzenia łożysk. Bywają przypadki, że rolnicy wymieniają osie na mocniejsze, z większych modeli (wszystkie to produkt ZF). Nie jest to problematyczne, bo przełożenia napędu są takie same. Atutem mniejszych modeli jest z kolei wysoka zwrotność (średnica zawracania modelu 307 to 8,6 m, a 308 – 8,8 m).

NIESPRAWNA "ELEKTRYKA" MOŻE DUŻO KOSZTOWAĆ

Poszukującym używanego Fendta 300 radzimy sprawdzić także stan wiązek układu elektrycznego (szczególnie newralgiczne miejsce jest pod kabiną, gdzie potrafi się gromadzić woda i płyny eksploatacyjne). Niestety, otuliny przewodów biegnących na silniku i skrzyni biegów pod kabiną bywają nietrwałe, z czasem parcieją i kruszą się, przez co woda ma ułatwiony dostęp i uszkadza układ.

Koszty części są tutaj wysokie, bo kompletne trzy wiązki (dwie silnikowe i przekładniowa) kosztują nawet kilkanaście tys. zł.

PROSTOTA I UNIKALNE ATUTY

Patrząc na ceny używanych Fendtów serii 300 (307-312), można łatwo dojść do wniosku, że maszyny „trzymają cenę”, a egzemplarze w dobrym stanie dość szybko znikają z ogłoszeń. Za co zatem rolnicy najbardziej cenią te maszyny? To ciągniki o stosunkowo prostej budowie. Silniki nie są skomplikowane czy problematyczne w naprawach. Są dość „cierpliwe” i twarde – nie są zbyt wrażliwe na paliwo gorszej jakości.

Traktory, mimo iż mają wiele rozwiązań wspomaganych komfortową elektryką czy elektroniką, mają też „furtkę”, gdzie w razie awarii kluczowymi elementami można sterować ręcznie, jak np. wspomnianym rewersem czy TUZ (użycie dźwigni zamiast panelu EHR). Podnośnik ma funkcję dociążania, czyli możliwe jest uniesienie tylnych kół, podpierając się TUZ na doczepionym narzędziu. To unikalne cechy, których nie mają właściwie żadne traktory innych marek.

Bardzo dużym atutem jest rozdzielenie układów olejowych dla układu przeniesienia napędu i hydrauliki zewnętrznej. To eliminuje np. ryzyko zabrudzenia skrzyni zanieczyszczeniami pochodzącymi z przyłączanych do szybkozłączy narzędzi czy np. uszkodzenie pompy hydraulicznej w przypadku „wysypanego” koła zębatego lub łożyska w skrzyni.

Poza tym łatwa jest też diagnostyka. Za pomocą wyświetlacza ciągnika można sczytywać błędy i przeprowadzić kalibracje bez wzywania serwisu i podłączenia zewnętrznego komputera ze specjalistycznym oprogramowaniem. Poza tym, jak mówią fachowcy, kody błędów dość precyzyjnie określają usterki, co daje możliwość łatwego zlokalizowania awarii i bardzo często usunięcia jej bez pomocy serwisu.