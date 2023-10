Gospodarstwo rodziny Kielochów ma siedzibę w miejscowości Gościsław na Dolnym Śląsku.

Jego obecna powierzchnia to ok. 1100 ha. Nastawione jest tylko na produkcję roślinną, przy której wykorzystuje się najnowsze technologie dostępne na rynku. Jakiś czas temu gospodarze zaczęli rozglądać się za samojezdnym opryskiwaczem. Wybór padł na używaną maszynę – Dammann-Trac DT 2500 H Profi-Class.

Niemiecka firma Herbert Dammann została założona w 1979 r. i specjalizuje się wyłącznie w technologii oprysku. Jej motto brzmi: „Tyle, ile potrzeba, i tak mało, jak to możliwe”. Opryskiwacze tej renomowanej firmy to obecnie jedne z najbardziej zaawansowanych technicznie maszyn na rynku, nic więc dziwnego, że gospodarze z Gościsławia postanowili kupić używany opryskiwacz właśnie tego producenta.

Gospodarstwo typowo rodzinne, położone na Dolnym Śląsku

W gospodarstwie rodziny Kielochów pracuje ojciec Alfred i czterech jego synów: Tomasz, Piotr, Marek i Patryk oraz najmłodsza z rodzeństwa – córka Gracja. Jest jeszcze syn Mateusz, który mieszka i pracuje w Warszawie. Tak jak zostało wspomniane na początku, ich gospodarstwo aktualnie zajmuje powierzchnię ok. 1100 ha, ale jest rozproszone na ok. 200 działkach położonych w trzech powiatach. Przy tak dużym areale oraz tylu miejscach pracy potrzebna jest więc wydajna i mobilna maszyna do oprysku roślin. Rodzina ponad trzy lata temu zaczęła rozglądać się za używanym samojezdnym opryskiwaczem, gdyż koszt zakupu nowego przekraczał jej możliwości finansowe. Wybór padł na sprowadzony z Niemiec opryskiwacz Dammann-Trac DT 2500 H Profi-Class.

Patryk Kieloch, najmłodszy z braci i ten, który najczęściej zajmuje się opryskami, wspomina, że zakup w trakcie pandemii koronawirusa wiązał się z kilkoma niedogodnościami.

– Była pandemia, a chcieliśmy „samojazd”. Poszukiwania jak zawsze zaczęliśmy od Internetu. „Ten wygląda ładnie na zdjęciach, bierzemy go”. Podjęliśmy decyzję wspólnie z braćmi i ojcem, że kupujemy właśnie ten opryskiwacz. Zobaczyliśmy go po prostu gdzieś wystawionego na niemieckiej stronie. Kiedy do nas przyjechał i kiedy zobaczyliśmy go na placu, bo nikt przez wspomnianą pandemię nie mógł go wcześniej obejrzeć, to się „przeżegnaliśmy nogą”. To była tragedia – pogięty, poobijany. Pracowaliśmy przy nim w 5 osób przez 3 tygodnie, żeby sprzęt doprowadzić do użytku. Ale zrobiliśmy go i opryskiwacz zaczął u nas pracować – mówił o zakupie Patryk Kieloch (...).