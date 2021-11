Väderstad nowy siewnik o szerokości 12 m

Szwedzki producent maszyn Väderstad zaprezentował w listopadzie tego roku całkowicie nowy siewnik. Maszyna nazwana Inspire pozwala na uzyskanie bardzo dużej wydajności siewu.

Firma Väderstad zaprezentowała całkowicie nowy model siewnika noszący nazwę Inspire. Jest to maszyna przyczepiana o szerokości 12 m, która została zaprojektowana tak by połączyć wysoką wydajność z precyzją siewu.

Maszyna będzie dostępna w dwóch wersjach oznaczonych symbolem Insipre 12000S lub Inspire 1200C. Wersja oznaczona symbolem S przeznaczona jest wyłącznie do siewu nasion natomiast wersja kombi posiadająca w nazwie literę C umożliwia jednoczesny podsiew nawozu.

Podczas pracy w polu siewnikiem można łatwo sterować za pomocą systemu sterowania Väderstad E-Control opartego na tablecie iPad, który można również połączyć z systemem kontroli ISOBUS. Siewnik jest przeznaczony do pracy solo więc potrzebuje oddzielnego przejazdu, który doprawi glebę przed siewem. W opcji można go wyposażyć w przednią włókę Cross Board Light, która ma zadanie wyrównywanie powierzchni przed siewem.

- Nowy siewnik Väderstad Inspire 1200C/S jest przeznaczony dla rolników, którzy wymagają bardzo dużej wydajności. Siewnik jest kompaktowy zarówno na polu, jak i w transporcie, a wersja kombi Inspire 1200C ma jeden z największych zbiorników w swojej klasie - mówi Björn Jeansson, dyrektor ds. produktów w firmie Väderstad.

Inspire w wersji kombi posiada zbiornik o pojemności 7200 litrów. Zdjęcie: Väderstad

Standardowo Inspire 12000 S będzie wyposażony w zbiornik o pojemności 5000 litrów, w wersji kombi pojemność zbiornika wzrasta do 7200 litrów, z czego 2200 litrów przeznaczonych jest na nawóz. Podczas siewu nawóz i nasiona mieszają się w jednym strumieniu powietrza i razem są odkładane prze z redlicę. W tej wersji możliwe jest również wysiewanie dwóch różnych gatunków roślin.

Siewnik jest wyposażony w osiem aparatów wysiewających Fenix III ( w wersji kombi także drugi zbiornik także ma swoje aparaty wysiewające) każdy z nich może pracować ze zmienną dawką. Nasiona są transportowane do redlic wysiewających systemem pneumatycznym. Całe belka wysiewająca jest podzielona na osiem sekcji po 1,5 m szerokości każda. Natomiast rama na której zawieszone są redlice jest podzielona na cztery segmenty o szerokości trzech metrów każdy by lepiej dopasowywać się do nierówności terenu. Dzięki temu precyzja siewu jest niezwykle wysoka. Rozstaw redlic wynosi 12,5 cm, a same redlice to dobrze znane z siewnika Spirit dwutalerzowe redlice z kółkiem kopiującym.

Väderstad Inspire jest przeznaczony do pracy solo. Zdjęcie: Väderstad

Do pracy siewnik potrzebuje ciągnika o mocy minimum 200 KM. Sam siew może odbywać się z prędkością do 15 km/h. Siewnik posiada hamulce pneumatyczne oraz homologację pozwalającą na przemieszczanie się po drogach publicznych z prędkością do 40km/h nawet z załadowanym zbiornikiem.

Podczas transportu siewnik może poruszać się z prędkością do 40 km/h. Zdjęcie: Väderstad

Väderstad Inspire 1200C/S będzie miał swoją premierę na międzynarodowych targach Agritechnica w lutym 2022 roku. Maszyna będzie dostępna w sprzedaży od jesieni następnego roku.