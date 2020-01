Väderstad sprzedał 5-tysięczny siewnik punktowy Tempo

Symboliczne przekazanie maszyny Tempo V 12 z tym numerem miało miejsce w trakcie ubiegłorocznych targów Agritechnica. Nabywcą został Stefan Kürbs, prowadzący wraz z ojcem gospodarstwo usługowe w mieście Apolda koło Weimaru. Nowa maszyna trafi do niemieckich rolników w marcu br. na siew buraków cukrowych.

W tym ważnym dla szwedzkiego przedsiębiorstwa wydarzeniu udział wziął najstarszy syn jednego z dwóch założycieli przedsiębiorstwa Väderstad i „ojciec” wielu innowacyjnych projektów, Crister Stark.

Ulli i Stefan Kürbs uprawiają 350 ha własnej ziemi oraz świadczą usługi na areale 1200 ha. Wiosną 2018 r. zdecydowali się na zakup pierwszej 12-rzędowego siewnika punktowego Tempo.

– Zakres zastosowania Väderstad Tempo jest bardzo szeroki. Używamy go do wysiewu buraków cukrowych, słonecznika, kukurydzy, soi i rzepaku. Duże prędkości uzyskiwane w trakcie pracy, a dzięki temu wydajności na poziomie 5-6 ha na godzinę oraz wysoka precyzja są dla nas bardzo ważnymi aspektami – wyjaśnia 31-letni Stefan Kürbs. – To wszystko oraz niezawodność w trakcie eksploatacji siewnika Tempo sprawiły, że zdecydowaliśmy się na zakup drugiego, dokładnie takiego samego modelu – wyjaśnia rolnik.

Väderstad Tempo produkowany jest od 2012 roku. Od kwietnia 2017 Tempo L 16 dzierży natomiast rekord świata w siewie kukurydzy. Osiągając prędkości robocze ponad 20 km/h udało się zasiać 502,05 ha w ciągu 24 godzin – można więc śmiało powiedzieć, że szwedzka maszyna zrewolucjonizowała siew tej rośliny.

W ofercie Szwedów znajdziemy wysoko wydajne siewniki punktowe Tempo w różnych konfiguracjach: zawieszane, zaczepiane, ze zbiornikiem nawozu lub bez i liczbie rzędów od 4 do 24. Agregować je można z ciągnikami o mocach już od 70 KM