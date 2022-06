Zobacz galerię

Väderstad Tempo T6 uchodzi za najszybszy siewnik w swojej klasie. Czy w parze z prędkością siewu idzie także precyzja? Sprawdźmy to.

W klasycznych siewnikach punktowych nasiona wypadające z układu dozującego spadają przewodami nasiennymi do gleby za sprawą grawitacji. Jeśli wówczas próbujemy zwiększyć prędkość roboczą, to w efekcie powstają duże wibracje, a nasiona odbijają się od ścianek przewodów ograniczając precyzję.

Tym co wyróżnia siewniki Tempo na tle konkurencji to nadciśnieniowy system dozujący, który niejako wystrzeliwuje nasiona do gleby przy wykorzystaniu sprężonego powietrza. Dzięki takiemu rozwiązaniu na całej drodze nasion z układu dozującego do wylotu dyszy nasiona są pod pełną kontrolą, a nawet dużo większa prędkość robocza nie wpływa na precyzję siewu. Jak sprawdza się on w praktyce?

Szybko, ale czy precyzyjnie?

Ostatnio mieliśmy okazję odwiedzić użytkownika siewnika Väderstad Tempo T6 - pana Tomasza Rodziewicza z okolic Hrubieszowa. Wraz z nim mieliśmy okazję sprawdzić efekty siewu w/w maszyną.

Sprawdź jak rozwinąć swoje gospodarstwo rolne!

Siewnik Väderstad Tempo T6 umożliwia siew roślin w odległościach między rzędami od 450 do 800 mm, dlatego też wysiewane nim jest szerokie spektrum nasion m.in.: kukurydza, soja, fasola, rzepak oraz buraki cukrowe.

Z siewnikiem na co dzień współpracuje ciągnik Massey Ferguson 7719S fot. Tomasz Kuchta

– Maksymalna wydajność siewu kukurydzy na naszych rozdrobnionych działkach sięga 40 ha w ciągu 8h pracy operatora. W przypadku buraka cukrowego będzie to ok. 20-25 ha, a przy fasoli ze względu na niższą prędkość siewu do 15 ha w tym samym czasie – zaznacza Tomasz Rodziewicz.

Co ciekawe, z obserwacji rolnika wynika, że najwyższą precyzję siewu uzyskuje się przy wyższych prędkościach roboczych. W praktyce siew kukurydzy odbywa się z prędkością ok. 15-17 km/h, a więc nawet dwa razy szybciej, niż ma to miejsce w przypadku klasycznych siewników punktowych.

Samemu siewnikowi już niebawem przyjrzymy się nieco dokładniej i zaprezentujemy doświadczenia z jego eksploatacji w cyklu Maszyna Okiem Użytkownika.

Zapraszamy do obejrzenia galerii, w której znajdują się zdjęcia poszczególnych plantacji obsiewanych siewnikiem Väderstad Tempo T6.