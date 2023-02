Po tym jak m. in. takie firmy jak: Lemken, Amazone, Pöttinger, Kverneland i Horsch postanowiły rozszerzyć działalność o technologię pielenia, przyszedł czas na Väderstad, który przejmuje, w tym własność intelektualną, duńskiego producenta Thyregod A/S.

Pielniki TRV zostaną przemalowane na kolory i markę Väderstad, a następnie włączone do portfolio ich produktów. Rok 2023 ma być czasem na przygotowanie się do sprzedaży nowej technologii, i od 2024 pielniki będzie można zamawiać u dealerów Väderstad.

- Jest to bardzo dobra okazja biznesowa. Kultywatory międzyrzędowe Thyregod doskonale pasują do naszego obecnego portfolio siewników Tempo oraz do naszych nowych technologii siewu w ramach koncepcji Proceed oraz do przyszłego zrównoważonego i wydajnego rolnictwa. Dzięki temu przejęciu znacznie skracamy nasz czas wejścia na rynek w tym segmencie - mówi Henrik Gilstring, prezes Väderstad Group.