Valtra Connect: od naprawy usterek po konserwację profilaktyczną

Usługa Valtra Connect już od dłuższego czasu umożliwia właścicielom ciągników i ich lokalnym serwisantom zdalne monitorowanie danych z pojazdów.

Valtra Connect jest narzędziem do zarządzania flotą maszyn, przeznaczonym dla klientów i ich dealerów.

Nieustanna łączność

Zdalny dostęp do danych maszyny umożliwia podejmowanie świadomych decyzji, które zwiększają wydajność operacyjną poprzez zarządzanie maszynami w odpowiedni sposób, we właściwym czasie i we właściwym miejscu.

Dzięki proaktywnemu wsparciu dealer jest bliżej klienta, co zwiększa wydajność i wydłuża czas pracy bez przestojów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Działanie usługi Valtra Connect

Aplikacja Valtra Connect dostarcza różne sygnały danych dla klientów i techników serwisu w jednym, łatwym w obsłudze interfejsie. Dane są zbierane przez czujniki w maszynie i są dostępne za pośrednictwem portalu internetowego https://get.agcoconnect.com i aplikacji mobilnej, która umożliwia ich wizualizowanie i wykorzystywanie na różne sposoby.

Na przykład właściciel ciągnika Valtra może sprawdzić, gdzie znajduje się jego maszyna i kiedy należy zaplanować tankowanie. System udostępnia również powiadomienia serwisowe, które ułatwiają planowanie i minimalizują czas przestoju.

Poprawa jakości obsługi klienta

Dzięki wykorzystaniu zgromadzonej wiedzy technicznej oraz aplikacji Valtra Connect jako narzędzia umożliwiającego świadczenie usług, zespoły serwisowe mogą przenieść doświadczenia klientów na nowy poziom.

Zdalne przeglądanie kodów serwisowych i danych dotyczących wydajności gwarantuje proaktywne i wnikliwe wsparcie, w ramach którego potrzeby użytkowników są szybko identyfikowane, a właściciele maszyn doświadczają mniej przestojów.

5 lat bezpłatnej subskrypcji

Niektóre nowe ciągniki Valtra kwalifikują się do 5-letniej bezpłatnej subskrypcji Vatra Connect. Po tym okresie może być ona corocznie (odpłatnie) przedłużana.

– Valtra Connect jest wyposażeniem standardowych w seriach T, N oraz G Versu, a w G Active oraz G HiTech jest opcją. Co ważne, do starszych modeli tych dwóch pierwszych serii, tj. od generacji 3-ciej wzwyż, można zamówić roczną (aktualnie bezpłatnie) subskrypcję rozwiązania Connect – mówi Johan Grotell, specjalista ds. produktów technologicznych Valtra.

Jak informują przedstawiciele fińskiego producenta na całym świecie pracuje już 7 tys. ciągników Valtra podłączonych do usługi Connect.

Logowania do usługi Valtra Connect można dokonać za pośrednictwem wspomnianej strony https://get.agcoconnect.com.