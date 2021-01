Valtra G135 na podium konkursu Tractor of the Year 2021

Valtra G135 to nowy model Valtry, który został nagrodzony tytułem Tractor of the Year 2021 w kategorii „Best Utility”, czyli jako najbardziej wszechstronny. Jury konkursu doceniło nietuzinkowe rozwiązania zastosowane w fińskiej maszynie.

Seria Valtra G jest pierwszą w ramach piątej generacji ciągników Valtra i jednocześnie nową serią modeli, która plasuje się pomiędzy seriami A oraz N. Traktory nowej serii charakteryzują modele z silnikami o mocy 105-135 KM.

Valtra G135, fot. Valtra

To kompaktowe ale jednocześnie mocne, wielofunkcyjne maszyny przeznaczone do codziennego użytku w rolnictwie. Seria G potrafi poruszać się i manewrować w ciasnych miejscach, np. w stodołach lub na podwórkach, dzięki niewielkiemu rozstawowi osi oraz konstrukcji przedniej części ciągnika, zorientowanej na maksymalizację promienia skrętu.

Wyposażona jest w zaawansowany podnośnik elektrohydrauliczny i efektywną hydraulikę roboczą. Zintegrowana rama wsporcza ładowacza czołowego, elementy sterujące w podłokietniku, maska zapewniająca dużą widoczność oraz 5,7 m2 powierzchni przeszkleń zapewniają doskonałą widoczność podczas pracy z ładowaczem czołowym.

Zwycięski w kategorii Best Utility (najbardziej użytkowy lub wszechstronny) model G135 Versu został wyposażony (jako pierwszy ciągnik w gamie 100–145 KM) w wielokrotnie nagradzany terminal SmartTouch, który zasłynął bardzo intuicyjną obsługą – tak jak smartfonu.

W konkursowym ciągniku zastosowano podłokietnik Valtra SmartTouch, fot.Valtra

- Serię G wprowadziliśmy na rynek tej jesieni i już teraz widać, że ludzie czekali na taki ciągnik: o mniejszej mocy z funkcjami dużego ciągnika. Zbieramy wiele wspaniałych opinii w całej Europie – mówi Mikko Lehikoinen, wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu.

