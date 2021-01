Valtra pokazała ciągniki serii A piątej generacji

Prezentacją online zmodernizowanych ciągników Valtra serii A piątej generacji fińska firma zainaugurowała obchody przypadającej na ten rok, 70-tej rocznicy powstania przedsiębiorstwa.

Demonstracji zmodernizowanej serii A dokonali przedstawiciele producenta zgromadzeni w fabryce Valtra w ośnieżonym Suolahti.

Nadal trzy rozstawy osi, ale lekko zwiększone moce

Ciągniki Valtra serii A piątej generacji to maszyny wyposażone w 3- lub 4-cylindrowe silniki AgcoPower dostosowane do normy emisji spalin Stage V i dlatego też doposażone zostały w filtr cząstek stałych DPF, ale bez zaworu EGR oraz układ SCR.

Moc silnika w wersjach czterocylindrowych została zwiększona o 5 KM i odpowiada teraz oznaczeniu modelu. W ofercie jest więc nadal 7 modeli, ale w nieco wyższym zakresie mocy 75-135 KM i z wydłużonym interwałem serwisowym z 500 do 600 h.

W zmodernizowanych Valtrach zastosowano ponadto nowy pedał gazu, dzięki czemu można teraz jeszcze precyzyjniej sterować prędkością i mocą silnika.

Wspomniane z kolei rozstawy osi to 2250 mm (small), 2430 mm (medium) oraz 2500 mm (large).

Więcej biegów w przekładni Powershift

Wszystkie modele ciągników Valtra serii A piątej generacji nadal wyposażone są w sprawdzoną mechaniczną skrzynię biegów 12x12 (wersja GL), a najlepiej sprzedające się modele o mocy 105 i 115 KM również w opcjonalną czterostopniową przekładnią Powershift (HiTech 4).

Nowością jest natomiast możliwość zamówienia w trzech 3-cylindrowych modelach A75-A95 przekładni Powershift umożliwiającej zmianę dwóch przełożeń pod obciążeniem (wersja HiTech 2) dzięki czemu do dyspozycji jest 24 biegów do przodu i tyleż samo do tyłu. Pozwoli to na bardziej efektywną pracę w polu i na transport drogowy przy niższych prędkościach obrotowych silnika.

Wszystkie zaktualizowane ciągniki serii A wyposażone są ponadto w znany rewersor Power Shuttle ze zintegrowanym hamulcem ręcznym oraz mogą być wyposażone w reduktor (Creeper), który zapewnia prędkość minimalną od około 100 m/h.

Co jeszcze?

Ponieważ ponad połowa ciągników serii A jest fabrycznie wyposażona w ładowacz czołowy wprowadzono w niej wiele ulepszeń ułatwiających jeszcze bardziej pracę z tym narzędziem – na przykład zmodernizowany podłokietnik znany z większych modeli w wersjach HiTech 4 oraz szersze zastosowanie wspomnianych już przekładni Powershift.

Piąta generacja Valtry serii A dostępna jest też z pneumatycznym lub hydraulicznym dwuobwodowym układem hamulcowym (do wyboru) zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami.

Ponadto zmodernizowane maszyny posiadają automatyczny główny wyłącznik prądu w stacyjce oraz opcjonalne: przyciski WOM na tylnym błotniku (HiTech 4), funkcję AutoTraction (HiTech), którą można teraz łatwo wyłączyć przyciskiem w każdym momencie i zdalny monitoring Valtra Connect.

Na zakończenie napiszmy, że ciągniki Valtra serii A piątej generacji otrzymały lekko zmodernizowany wygląd, a podstawowym kolorem pozostał czerwony.

Jak poinformowali przedstawiciele firmy, produkcja zmodernizowanych Valtr już się rozpoczęła a w sprzedaży powinny się one pojawić już na wiosnę tego roku.

Poniżej lista modeli traktorów Valtra serii A piątej generacji:

A75 75/56 KM/kW 315 Nm

A85 85/63 350

A95 95/70 355

A105 105/78 435

A115 115/86 455

A125 125/93 520

A135 135/100 540

