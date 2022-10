"Q" jak "quality", czyli jakość. Czy to rzeczywiście wyznacznik tego, co oferują nowe ciągniki Valtry? Póki co, nowa seria ze swoimi rozwiązaniami zapowiada się na prawdę interesująco i są już zamówienia na ciągniki. Traktory dysponują mocą 230-305 KM i świetnie wpisują się między serie T i S.

Przedstawiciele Valtry mówią o nowej serii Q: "myśli jak zawodowiec, pracuje jak bestia". O ile mogliśmy mieć wyobrażenie jak myśli "zawodowiec", to o tym jak może pracować "bestia"... trudno było mieć skojarzenia.

"Bestia", ale tylko wtedy kiedy potrzeba

Po pokazie polowym gdzie mieliśmy okazję sprawdzić nowe traktory - już wiemy. "Zawodowiec" - bo ma wszystko dobrze zaplanowane i wie jak wykorzystać siły, aby praca była jak najbardziej efektywna. "Bestia" - bo w pracy trudno go zatrzymać.

Masa i moc robią swoje. Do tego inteligentne zarządzanie mocą silnika i przekładnią sprawiają, że traktor chwilami - tak gdzie jest to wymagane - rzeczywiście pokazuje pazur. A jeśli nie ma takiej potrzeby - wykorzystuje tylko część swojego potencjału i ma się wrażenie, że jest łagodny jak baranek.

Valtra Q - trochę większa, znacznie cięższa od T

Nowa Valtra Q to 5 modeli ciągników o mocach od 230 do 305 KM. Traktory są troszkę dłuższe niż maszyny z serii T (rozstaw osi zwiększył się o 5 cm), ale masa zwiększyła się aż o 1,9 t. Koncepcja opracowania serii Q wydaje się zatem słuszna, bo do tej pory pomiędzy T i S była spora luka.

Silnik to oczywiście produkt AGCO Power. Jednostka napędowa ma 6 cylindrów i pojemność 7,4 l. To dużo jak na dzisiejsze standardy.

Przekładnia - tylko bezstopniowa i nie Valtry

Jeśli chodzi o przekazanie napędu, to tutaj nie będzie wyboru – dostępna jest wyłącznie przekładnia bezstopniowa i basta. Cóż, coraz więcej producentów idzie w tym kierunku – zwłaszcza w ciągnikach dużej mocy. Niespodzianką jest też to, że nie jest to przekładnia Valtry znana jako Direct, ale jak podaje nieco enigmatycznie producent: „sprawdzona przekładnia AGCO CVT”. Orientujący się w temacie szybko znajdą odpowiedź – to dwuzakresowa skrzynia z Fendta Vario serii 800. Zatem jest to konstrukcja sprawdzona i dopracowana.

Więcej w poniższym filmie

