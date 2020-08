Valtra serii G zaprezentowana!

Firma Valtra należąca do koncernu AGCO zaprezentowała całkiem nową serię G niemającą poprzednika. Jest to więc już szósta linia modelowa fińskich ciągników.

Prezentacja odbyła się za pośrednictwem Internetu. Nowa seria G wpisuje się pomiędzy dotychczasowe typoszeregi A i N.

Prawdziwy Fin

Valtra serii G to mocny i kompaktowy, a przez to uniwersalny ciągnik. fot. mat. prasowe

Ciągniki Valtra serii G łączą w sobie kompaktowe wymiary oraz lekką i zwinną konstrukcję. Zapewniają one niezawodność podczas pracy w gospodarstwie, na polu, w zadaniach komunalnych lub w hodowli zwierząt. Jak zapewniali przedstawiciele producenta nadają się one szczególnie (tak były też projektowane) do współpracy z ładowaczami czołowymi dzięki ściętej masce, przedniej szybie zachodzącej na dach i ciężkiemu tyłowi.

Jak przystało na prawdziwego Fina premierowa seria G od Valtry wyjeżdża z fabryki w Suolahti. Składa się z czterech modeli, a w zasadzie z pięciu jeśli policzyć oddzielnie dwie wersje typu G125, wyposażonych w tryb transportowy. Rzeczone modele to: G105 – 105 KM (max moc w trybie transportowym 110 KM), G115 – 115 KM (120 KM), G125 – 115 KM (125 KM) w wersji Eco Power i 125 KM (130) w standardowej oraz G135 – 135 KM (145 KM).

Moc dostarcza 4-cylindrowa jednostka AGCO Power o pojemności 4,4 litra spełniający normę Stage V dzięki katalizatorowi DOC filtrowi DPF oraz układowi SCR.

Prawie jak ciągnik ze skrzynią bezstopniową

W premierowych ciągnikach zastosowano skrzynię biegów typu Powershit o liczbie przełożeń 24/24, a w opcji są jeszcze biegi pełzające. Dostępne są specyfikacje HiTech, Active oraz Versu, fot. mat. prasowe

Skrzynia biegów typu Powershift zapewnia 24 biegi do przodu i tyłu – 6 półbiegów w 4 zakresach, a w opcji są biegi pełzające. Dostępne są trzy specyfikacje HiTech, Active oraz Versu. W tej ostatniej wersji sterować ciągnikiem można tylko za pomocą dźwigni na lewym podłokietniku i monitora SmartTouch o przekątnej 9 cali, co w praktyce zapewnia obsługę przypominającą przekładnię CVT. Ponadto we wszystkich wersjach skrzynia może pracować w trybie automatycznym.

Udźwig tylnego TUZ wyposażonego w EHR wynosi 5000 kg a opcjonalnego przedniego 2500 kg. Wydajność hydrauliki to z kolei 110 (układ otwarty) lub 110 l/min (Load Sensing).

Masa nowych ciągników serii G z pełnym bakiem to 5140 KG, rozstaw osi 2550 a promień skrętu wynosi 4m i 36 cm.

Koncepcja Smart Farming

Sterowanie ogromną ilością funkcji za pomocą interfejsu SmartTouch jest bardzo proste i intuicyjne, fot. mat. prasowe

Premierowe ciągniki Valtra serii G wyposażone są w komfortowe kabiny z rekordową w tej klasie powierzchnią szyb wynoszącą 5,7 m2, gwarantującą doskonałą widoczność we wszystkich kierunkach. Kabinę można zamówić w wersji leśnej (orurowanie, obracalny o 180 stopni fotel) – w opcji jest również metalowy zbiornik paliwa.

Valtra postanowiła podjąć w najnowszym typoszeregu wyzwanie inteligentnego rolnictwa i dlatego serię G wpisano w koncepcję Smart Farming. Dzięki temu możemy ułatwić, a zarazem zoptymalizować sobie pracę dzięki systemom takim jak: Valtra Guide umożliwiającym automatyczne prowadzenie ciągnika (można go powiązać z Isobus w wersjach Active i Versu), Wayline Assistant pozwalający ustalać linie prowadzenia w odniesieniu do np. granic pola czy w końcu systemy kontroli sekcji (Section Control) i dokumentacji zadań (Task Doc).

Zapisane dane można przenosić miedzy różnymi ciągnikami Valtra przy pomocy portu USB lub WiFi (używając np. rozwiązania Agrirouter) lub udostępniać osobom trzecim (mechanikom, dealerom).

W przypadku wersji Versu wszystkimi funkcjami steruje się za pomocą wspomnianego terminalu SmartTouch, które jak zapewniają przedstawiciele firmy obsługuje się łatwiej niż smartfon.

Nowa Valtra to również nowe kolory, na zdjęciu zieleń oliwkowa, fot. mat. prasowe

Pokazowe ciągniki już niedługo u polskich dealerów

Nowością wprowadzoną w ciągnikach Valtra serii G są gotowe pakiety wyposażenia (Basic, Comfort, Technology i Technology Pro), które ułatwiają konfiguracją nowej maszyny. Inne nowinki to: rozszerzona gwarancje do 5 lat i max 600 godzin Valtra Care, aplikacja Valtra Connect z darmowym abonamentem na 3 lata w wersji Versu (do pozostałych można ją dokupić), nowe kolory metaliczny brąz i zieleń oliwkowa (a za pośrednictwem studia Valtra Unlimited jeszcze turkusowy) oraz możliwość zamówienia i skonfigurowania ciągnika serii G przez Internet.

Produkcja najnowszych fińskich ciągników już się rozpoczęła, a jeśli ktoś nie chce go kupić to może skorzystać z wynajmu lub leasingu. U polskich dealerów Valtry serii G będą dostępne już w przyszłym tygodniu – w więc ktoś chciałby się z nimi zapoznać na żywo to może się już kontaktować z lokalnym przedstawicielem.