Fińska Valtra N piątej generacji zdobywa nagrody jedna po drugiej. Po sukcesie w Red Dot Award 2022 przyszedł czas na triumf w konkursie iF Design Award 2022.

Piąta generacja ciągników marki Valtra serii N zdobyła nagrodę iF Design Award 2022 za najlepszy projekt produktu. To już kolejna nagroda dla fińskiego traktora za wzornictwo w tym roku.

Aby otrzymać nagrodę wystarczyło zdobyć od jury 270 punktów, a Valtra osiągnęła znakomity końcowy wynik aż 405 punktów. Ciągnik oceniano według pięciu kryteriów: pomysł na produkt, forma, funkcja, zróżnicowanie i oddziaływanie.

- To naprawdę zaszczyt otrzymać nagrodę z tak wysoką oceną. Zdobycie najwyższych punktów w obszarach takich jak funkcjonalność, która jest naprawdę ważna dla naszych klientów, to nasza misja — powiedział Kimmo Wihinen, kierownik działu ds. wzornictwa przemysłowego i doświadczeń użytkownika w firmie Valtra.

fot. mat. prasowe Valtra

Konkurs iF Design Award to jedna z najbardziej prestiżowych nagród za wzornictwo na świecie. Organizowana w Niemczech od 1953 r. pieczęć iF jest wyróżnikiem dobrego wzornictwa dla produktów z wielu dziedzin przemysłu. W zeszłym roku jury także doceniło produkt Valtry. Wówczas z nagrodą wyjechała seria G (dokładnie ciągnik G135).

W tym roku do nagrody iF Design Award 2022 wystartowała rekordowa liczba 10 776 produktów i projektów. Wszystkie zgłoszenia zostały ocenione i omówione przez 75 uznanych międzynarodowych ekspertów w dziedzinie projektowania.