To nie pierwszy raz, kiedy Valtra zdobywa nagrodę Red Dot. Poprzednio otrzymały ją m.in. serie T, A, G oraz N. Teraz przyszła kolej na serię Q.

Wyczekiwaną serię Q wprowadzono na rynek we wrześniu 2022 r., co spotkało się z szybkim zainteresowaniem branży i przyznaniem nowości Valtra Nagrody Jury w konkursie Farm Machine 2023 na targach SIMA w listopadzie.

Wówczas Jury konkursowe oceniające maszyny rolnicze chwaliło serię Q za skoncentrowanie na usługodawcach rolnych.

Przy mocy silnika w zakresie od 230 do 305 koni mechanicznych, Seria Q uzupełnia lukę pomiędzy serią T o mocy od 155 do 271 KM, a serią S o mocy od 290 do 405 KM.

Z komunikatu prasowego dowiadujemy się, iż podczas jazd testowych, klienci wysoce cenili płynną pracę przekładni bezstopniowej oraz doskonałą widoczność, szczególnie w przypadku ciągnika o wysokiej mocy. Osiągnięcie takich wyników było możliwe dzięki starannemu podejściu do projektowania traktorów serii Q.

Valtra serii Q z nagrodą Red Dot 2023

Kimmo Wihinen, kierownik działu wzornictwa przemysłowego oraz doświadczenia użytkownika zapewnia, że najlepsze wrażenia płynące z pracy ciągnikiem uzyskuje się poprzez słuchanie klientów.

- Klienci prosili nas o większy model serii T. Opracowaliśmy całkowicie nowy ciągnik. Zarówno duże gospodarstwa, jak i usługodawcy w branży rolnej poszukują ciągników o wyższej mocy silnika z jednoczesnym zapewnieniem lepszej zwrotności i widoczności - zaznacza Kimmo Wihinen.

- Każdy detal ciągnika jest odpowiedzią na informacje pozyskane od użytkowników - prosty dostęp dzięki aluminiowym schodkom, całkowicie nowe, zintegrowane przednie oświetlenie robocze, komfortowa kabina, która nie ma sobie równych na rynku, technologia w pełni zintegrowana z interfejsem użytkownika podłokietnika Valtra SmartTouch. Wszystkie elementy zaprojektowano tak, że seria Q to jedne z najbardziej komfortowych i najlepiej wyposażonych ciągników w swojej klasie. To zdecydowanie najlepszy ciągnik, jaki kiedykolwiek opracowaliśmy i skonstruowaliśmy tutaj w Suolahti. Jesteśmy niezwykle zadowoleni, że nagroda przyznana serii Q jest kolejną z nagród Red Dot, zdobywanych przez markę Valtra - podsumowuje Kimmo Wihinen, reprezentujący markę Valtra.