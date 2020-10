Valtra wkracza w świat e-sportu z własnym zespołem Farming Simulator League

W listopadzie 2020 r. rozpocznie się trzeci sezon Farming Simulator League, w którym pojawi się Valtra wraz ze swoją 6-osobową drużyną.

Zespół tworzą gracze, którzy dowiedli już swoich umiejętności – aż trzech z nich zdobyło drugie miejsce w finale poprzedniego sezonu FSL.

Valtra w FSL

Sezon 3 Farming Simulator League rozpocznie się 27 listopada w niemieckim mieście Erlangen. Team Valtra weźmie udział w większości rozgrywek odbywających się w ramach sezonu, które ze względu na obecną sytuację będą miały głównie formę wydarzeń online. Finał sezonu odbędzie się w listopadzie 2021 r. na targach Agritechnica w Niemczech.

Szansa na sukces?

Śmiało możemy powiedzieć iż Team Valtra tworzą doświadczeni gracze, którzy z pewnością będą liczyli się w walce o podium i nagrody, jakie liga oferuje. W składzie Valtry znajdziemy następujących graczy: Malte „Monti” Schünemann, Martin „Martin” Paulsen, Thomas „Scotty” Gottbehöde, Vincent „Hightower” Laatz, Marcel „MrMarcel5” Renke, Marcel „Marc” Rusche.

Czy drużyna Valtry odniesie sukces w tym sezonie? fot. mat. prasowe

Renke zwrócił uwagę, iż drużyna składa się z graczy zróżnicowanych pod względem wiedzy oraz umiejętności, co może mieć ogromne znaczenie w nadchodzącym sezonie.

Znak czasu

W ostatnim czasie informowaliśmy o zaprezentowaniu przez producenta najnowszych ciągników serii G. Co ciekawe, ciągnik ten równolegle został wprowadzony na rynek zarówno w świecie rzeczywistym, jaki i wirtualnym.

O samej serii G pisaliśmy niedawno:

– Farming Simulator jest dla nas ważną platformą, dzięki której jesteśmy w stanie docierać do naszych fanów i środowisk spoza sektora rolniczego. Własny zespół rywalizujący w FSL to zwyczajnie kolejny krok w tym kierunku. Esport dynamicznie się rozwija, a gry komputerowe dają interesujące spojrzenie na to, jak doświadczenia wirtualne mogą pomagać w pokonywaniu realnych wyzwań. Zdecydowanie chcemy przodować w eksploracji możliwości, jakie oferują – mówi Pamela Engels, St. Kierownik ds. Komunikacji i Marketingu Cyfrowego Valtra EME.

