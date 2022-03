Verdant Robotics. Amerykańska propozycja robotów polowych

Rolnictwo precyzyjne w europejskich gospodarstwach warzywniczych i sadowniczych już wkrótce zasili wielofunkcyjny robot polowy amerykańskiej firmy Verdant Robotics.

Urządzenie ma dozować opryski z precyzją co do milimetra, zwalczać chwasty laserem oraz dokonywać cyfrowego mapowania upraw. Wszystko z użyciem sztucznej inteligencji.

Precyzja robota jest możliwa dzięki wmontowanym kamerom. Dzięki przesyłanym obrazom, system identyfikuje rośliny i indeksując je dostarcza dane w czasie rzeczywistym.

Współzałożyciel firmy - Lawrence Ibarria, dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w inżynierii oprogramowań graficznych, zaprojektował jedyną z najbardziej precyzyjnych aplikacji do przetwarzania grafiki i dokładnej analizy, stosowaną w autonomicznych robotach. Fot. Verdant Robotics.

Producent udostępnił dwie konstrukcje robota: 6 i 12-rzędowe o wydajności 1,7 ha/h. W testach polowych urządzenie wykazało wysoki wskaźnik usuwania chwastów w porównaniu do konwencjonalnych metod, co pozwoliło zmniejszyć zużycie środków chemicznych nawet o 95 proc.

Oprócz tego robot posiada system, tworzący historię plonu. Ma to na celu takie zebranie danych, by w przyszłości wykorzystać je do generowania oszczędności w gospodarstwie.

−Rolnicy powtarzają nam, że bardziej od dostarczania nowych danych bardziej widzą potrzebę dowiedzenia co zrobić z tymi, które już posiadają. Oczekują rozwiązań, które pozwolą działać w czasie rzeczywistym, realnie poprawią rentowność ich gospodarstw i odciążą ich w najtrudniejszych pracach polowych – mówi dr Gabe Sibley, współzałożyciel i dyrektor generalny Verdant Robotics.

Poprzedni rok był okresem testowym dla nowo wprowadzonego robota. Verdant przepracował tysiące godzin na wielu uprawach i w tym roku jest użyczany rolnikom na zasadzie usługi. Firma podpisała umowę na wyłączną obsługę prawie 40 proc. amerykańskiego rynku marchwi na następne pięć lat.

Curtis Garner wniósł do przedsiębiorstwa własne doświadczenie w rolnictwie. Praktyczne podejście pozwoliło mu dostrzec potencjał automatyzacji w pracach polowych. Obecnie pomagają one sprostać producentom rolnym coraz większym systemowym wymaganiom. fot. Verdant Robotics

Ochrona środowiska

Twórcy robota Verdant mówią, że jest to pierwsze tak zaawansowane precyzyjne urządzenie, które dedykowane jest dla upraw specjalistycznych. Ta technologia pozwoli dbać o środowisko bez szkód dla rentowności gospodarstwa.

− Dzięki unikalnemu połączeniu automatyzacji rolnicy mogą zarządzać cennymi zasobami, takimi jak woda, przy jednoczesnym utrzymaniu lub poprawie plonów − powiedział Cannon Michael, rolnik z Kalifornii, dyrektor generalny Bowles Farming Company.

Amerykańskie rolnictwo precyzyjne wkrótce w Europie

Systemy i roboty firmy Verdant to rezultat prowadzonych przez wiele lat prac w dziedzinie sztucznej inteligencji, chemii, nauki o glebie i produkcji roślinnej oraz systemów GPS.

− Korzystając z doświadczenia Google X, NASA i firm zajmujących się pojazdami autonomicznymi, zespół Verdant Robotics szybko dostarczył solidną technologię, która zapewnia ścieżkę wzrostu zdolną do zaspokojenia globalnego rynku żywności i rolnictwa o wartości 8 bilionów dolarów. Działając w oparciu o opinie swoich klientów, Verdant wprowadza zmiany w rolnictwie podobne do transformacji, jaką widzieliśmy w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym − dodał Steve Jurvetson, współzałożyciel Future Ventures i pierwszy inwestor w Verdant Robotics.

W ciągu najbliższych kilku lat firma zamierza rozszerzyć zasięg dostępności robotów, dostarczając swoje rozwiązania na całym świecie.