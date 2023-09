Kilka dni temu informowaliśmy o pierwszych pokazach autonomicznego ciągnika w Europie. Nie tylko CNH Industrial i ich spółka Raven pracują nad takimi rozwiązaniami. Inni producenci nie chcą zostać w tyle. Wśród nich jest Versatile, który współpracuje w tym zakresie z Mojow Autonomous Solutions Inc.

Mojow Autonomous Solutions Inc. (w skrócie Mojow) to kanadyjski twórca autonomicznego oprogramowania dla maszyn rolniczych. Firma jeszcze w lipcu 2023 r. ogłosiła partnerstwo z producentem traktorów z Kanady, firmą Versatile (należącą do Buhler Industries Inc.).

Przez ostatnie kllka miesięcy firmy Versatile i Mojow współpracowały nad adaptacją autonomicznego kontrolera nawigacji Mojow Eyebox w szerokiej gamie modeli ciągników Versatile.

Autonomiczne Versatile są już testowane

Współpraca z zespołem inżynierów firmy Versatile przyspieszyła rozwój autonomicznego kontrolera nawigacji Mojow i zastosowania go w ciągnikach. Mojow skutecznie przejął kontrolę nad wszystkimi funkcjami ciągnika za pośrednictwem magistrali CAN w maszynie, w tym sterowaniem, napędem, oświetleniem zewnętrznym, zapłonem i aktywacją zdalnych elementów hydraulicznych.

Oprogramowanie Mojow zamontowano do ciągnika Versatile 610, fot. mat. prasowe

- Współpracujemy bezpośrednio z pomysłowym zespołem inżynierów z Versatile, którzy są ekspertami w zakresie swojej gamy ciągników. Ta relacja usprawni integrację i umożliwi szybkie przywrócenie rentowności rynkowej – powiedział prezes Mojow, Owen Kinch.

Ciągnik Versatile przeszedł szereg testów terenowych w różnych zastosowaniach, uzyskując bardzo obiecujące wyniki.

- W ciągu ostatnich kilku miesięcy przeprowadziliśmy setki testów i udowodniliśmy, że Eyebox może działać niezawodnie przez dłuższy czas, z dużą precyzją działania – dodał Owen Kinch.

Testy będą kontynuowane przez cały sezon letni, po czym w nadchodzącym sezonie przeprowadzona zostanie jesienna weryfikacja w niewielkiej liczbie gospodarstw rolnych.

- Jesteśmy podekscytowani możliwością wspierania integracji nowych technologii i podejmowania kroków w kierunku autonomicznego działania produktów Versatile. To partnerstwo jest korzystne dla obu stron - Mojow będzie w stanie skutecznie dostosować swoją technologię do naszych ciągników, kierując firmę Versatile w przyszłość technologii autonomicznej. Firma Versatile ma historię współpracy z liderami branży, którzy rozumieją nasze podstawowe założenia, czyli prostotę, niezawodność oraz łatwość obsługi i konserwacji. Tak samo wygląda to także w przypadku tego partnerstwa - – powiedział Adam Reid, wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu w firmie Versatile.

Chodzi o wydajność pracy

Automatyzując niektóre czasochłonne, przyziemne procesy rolnicze, Eyebox może pomóc zwiększyć wydajność pracy.

- Ciągniki autonomiczne będą używane przez całą dobę, co skróci czas przestojów i umożliwi osiągnięcie maksymalnej wydajności w przypadku terminowego wykonywania prac polowych i umożliwienie rolnikom skupienia się na zadaniach o dużej wartości – dodał Owen Kinch.

Ciągnik Versatile 610 z pakietem autonomicznym Mojow był już prezentowany m .in. na niedwanych targach Farm Progress Show 2023, fot. mat. prasowe

Mojow zademonstrował już autonomiczny kontroler nawigacji Eyebox w ciągniku Versatile 610 na targach Farm Progress Show w Decatur w stanie Illinois, które odbyły się w dniach 29–31 sierpnia 2023 r.

Zarówno technologia Mojow i Versatile, jak i omawiana kilka dni wcześniej współpraca wewnątrz koncernu CNH Industrial (Case IH i Raven) przeznaczone są głównie do wielkich gospodarstw, np. w Kanadzie, USA, Ukrainie czy Kazachstanie, gdzie przedsiębiorstwa rolnicze mają pod swoim władaniem wielkie pola (kilkudziesięcio- lub kilkuset hektarowe). Stąd zapewne pierwsze autonomiczne rozwiązania są stosowane w ciągnikach o dużych mocach.