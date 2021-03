Vervaet Quad: nowy samojezdny wóz asenizacyjny

Nowa konstrukcja Vervaet Quad jest pierwszym owocem współpracy niemieckiej firmy Kotte i holenderskiej Vervaet, podjętej w ubiegłym roku, które zamiast konkurować podjęły się wspólnie stworzenia nowego samobieżnego wozu asenizacyjnego.

Maszynę wyposażono w 6-cylindrowy silnik Volvo o mocy 550 KM i pojemności 13 l. Silnik oferuje moment obrotowy 2650 Nm przy prędkości 1200 obr/min. Wysoka wydajność pozwala na używanie go przy niskich prędkościach, dzięki czemu uzyskuje się mniejsze zużycie paliwa.

Oprócz wysokiej wydajności, serwis jest głównym powodem korzystania z silnika Volvo. "Volvo oferuje optymalny serwis i regularną konserwację silników na całym świecie", wyjaśniają przedstawiciele firmy.

W zakresie roboczym od 5 do 15 km/h silnik powinien oferować najwyższy moment obrotowy ze wszystkich porównywalnych samobieżnych wozów asenizacyjnych na rynku - wyjaśniają inżynierowie Vervaet. Dodatkowo można indywidualnie zablokować lewą / prawą i przednią / tylną oś. Nawet przy najtrudniejszych warunkach terenowych i wysokich wymaganiach dotyczących uciągu.

Dla nowej konstrukcji opracowano również nową skrzynię biegów. W oczach inżynierów Vervaet przekładnia CVT była nieodpowiednia, ponieważ ma tylko ograniczony moment obrotowy i dlatego nie była w pełni dostosowana do wysokich wymagań jakie stawiane są przed nową maszyną. Dzięki samodzielnie opracowanej przekładni, Vervaet stworzył napęd hydrostatyczny, w którym nie ma tarcia między przednią i tylną osią. Nawiasem mówiąc, Vervaet Quad ma napęd na wszystkie koła.

W Vervaet Quad można stosować szeroką gamę opon. Obejmuje to następujące rozmiary opon: 900/60 R38, 900/60 R42, 1050/50 R32, 1000/55 R32, 1250/50 R32, 1000/65 R32. Dla prawie wszystkich rozmiarów opon można zachować szerokość transportową wynoszącą 3 metry.

Dużą uwagę zwrócono na komfort pracy operatora wyposażając maszynę w nowoczesną i przestronną kabinę. Dźwignie zmiany biegów i nowy terminal ze wszystkimi elementami sterującymi są intuicyjne w obsłudze i łatwo dostępne.

- Dzięki zwartej konstrukcji zbiornika kierowca powinien zawsze mieć oko na technologię aplikacji, a co za tym idzie na jakość pracy – mówią przedstawiciele producenta.

To co chyba najważniejsze w takiej maszynie, czyli zbiornik, ma pojemność 21 tys. litrów. Do szybkiego napełniania stosowana jest pompa rotacyjna Vogelsang o wydajności 9 tys. l/min. Na życzenie można zainstalować rotacyjną pompę krzywkową o wydajności 12 lub 13,5 tys. l/min. z rurą o średnicy 10 cali.

Na chwilę obecną maszyna jest jeszcze w fazie testów przedprodukcyjnych i po intensywnym sprawdzeniu w rzeczywistych warunkach pracy ma zostać zaprezentowana jako produkt seryjny na targach Agritechnica 2021.

