Vitasem na każde warunki

Na wysokość plonu wpływa wiele czynników. Niezależnie od rodzaju gleby, od tego czy jest lekka, ciężka, sucha czy też wilgotna, podstawowym czynnikiem decydującym o wydajności i jakości plonu jest optymalne rozłożenie ziarna. Dokładne przykrycie nasion glebą jest miedzy innymi gwarantowane przez współgranie takich elementów, jak precyzyjne formowanie rowka wysiewu oraz odłożenie nasion na równą głębokość.

Siewnik mechaniczny VITASEM to sprawdzona i ceniona przez rolników konstrukcja. Użytkownicy szczególnie doceniają system dozowania i doprowadzania nasion oraz równomierne rozłożenie ziarna i komfortową obsługę. Oprócz wyposażenia standardowego producent oferuje szereg rozwiązań pozwalających na dopasowanie siewnika do indywidualnych warunków pracy na polu.

Dobór redlic wysiewających do warunków pracy

Siewniki VITASEM wyposażone są w centralną regulacja ustawienia nacisku na redlicę wraz ze skalą. System docisku zapewnia równomierne obciążenie na przednie i tylne redlice. Redlice odchylają się przy napotkaniu ciała obcego do 18 cm w górę. Krok redlicy wynoszący 30 cm zapewnia duży, swobodny przelot nasion nawet przy dużych pozostałościach resztek pożniwnych. Głębokość odkładania bez rolek dociskowych regulowana jest za pomocą nacisku redlic.

W celu dostosowania siewnika VITASEM do warunków w jakich ma pracować dysponują one szerokim wyborem redlic wysiewających:

- redlice ciągane,

- redlice jednotalerzowe,

- podwójne redlice talerzowe DUAL DISC ( tylko VITASEM A ).

REDLICE CIAGANE nadają się na pola z małą ilością masy organicznej. Klapka ochronna automatycznie zamyka każdą redlicę przy ruchu wstecz. Redlica może być wyposażona w rolkę dociskowa ugniatająca glebę i prowadząca redlice na stałej głębokości.

REDLICE TALERZOWE nadają się do wysiewu w mulcz lub do pracy przy dużej ilości resztek organicznych. Ukośnie ustawiona redlica talerzowa otwiera glebę. Wykonany w formie odlewu, element usuwa z obszaru wysiewu ziarna łamliwą słomę lub resztki roślin oraz formuje czysty rowek wysiewu. Tym samym zagwarantowane są równomierne wschody. Talerze mają średnicę 320 mm i są wyposażone w dwurzędowe łożyska skośne i specjalne uszczelnienie. Wirujące skrobaki są osadzone z tyłu, przez co nie blokują bocznego przepływu ziemi i są odporne na duże bryły ziemi. Ich ustawienie jest regulowane. Końcówka redlicy jest zabezpieczona przez bardzo wytrzymały odlew. W przypadku redlic jednotalerzowych możliwy jest do uzyskania nacisk redlicy 25 kg.

Zarówno dla redlicy ciąganej jak i pojedynczej talerzowej opcjonalnie możemy zastosować rolki prowadzenia na głębokości 250 x 40 mm. Służą one do wyznaczenia granicy głębokości odłożenia ziarna również na niestabilnych glebach, jak i ugniecenia wtórnego dla lepszego podsiąkania. Ustawienie rolki daje się łatwo regulować przez przełożenie sworzni. Zapewniony jest bardzo szybki montaż i demontaż.

DUAL DISC - Podwójne redlice talerzowe tną resztki roślinne i formują równy, czysty rowek wysiewu. Resztki pożniwne nie są wciskane w ziemie. W efekcie kombinacji z położonym wewnątrz elementem wysiewu powstaje równy, czysty rowek wysiewu. Znakomite rozwiązanie techniczne dla gospodarstw myślących o przyszłości. W tego typie redlicy uzyskujemy docisk do 50 kg na redlicę co umożliwia nam wykonywanie zasiewów w każdych nawet najtrudniejszych warunkach. Równej długości dźwignie wysiewu wykonane z lekkich stopów gwarantują równomierny nacisk redlic. Redlice nie wymagają konserwacji. Wszystkie redlice dla uzyskanie równomiernej głębokości wysiewu są prowadzone przez rolki dociskowe. Krok redlicy 300 mm daje duży prześwit i płynny przepływ masy, również przy dużej ilości masy organicznej. W przypadku VITASEM A z redlicami DUAL DISC możesz zmieniać nacisk redlicy i głębokość odłożenia ziarna. Szybkie przestawienie głębności przy pomocy dźwigni z grzechotką po obu stronach z przodu maszyny. Siewnik można wyposażyć hydrauliczny docisk redlic, który gwarantuje równomierną głębokość zasiewu bez względu na rodzaj gleby. Na glebach lekkich system zmniejsza docisk redlic, na ciężkich – zwiększa, co skutkuje precyzyjnym utrzymaniem głębokości roboczej.

Dwie wersje siewnika VITASEM i wiele możliwości kombinacji z maszyną do uprawy gleby

Siewniki VITASEM występują w wersji zawieszanej i nabudowanej.

Siewniki zawieszane mogą pracować solo lub w kombinacji z broną wirnikową LION albo z krótką kombinacją FOX i FOX D.

Siewniki nabudowane mogą pracować w kombinacji z broną wirnikową LION, krótką kombinacją FOX i FOX D oraz z broną talerzową TERRADISC.

Siewniki nabudowane dają się szybko i łatwo zamontować i zdemontować na maszynie uprawowej

Niezależnie od tego czy siewnik nabudowany jest na bronie wirnikowej czy krótkiej kombinacji punkt ciężkości przesunięty jest bardzo daleko w przód. Dodatkowo ciężar siewnika spoczywający na wale zapewnia optymalne ugniecenie wtórne gleby po siewie. Odstęp redlicy wysiewającej do wału LION lub FOX jest zawsze zredukowany do minimum. To zapewnia zwartą budowę całej konstrukcji.

Zęby brony wirnikowej LION są specjalne uformowane do intensywnego mieszania i rozdrabniania. Kształt wanny przekładni zapobiega zakleszczaniu się kamieni i wymusza przepływ gleby przez zęby. Dzięki współpracy zębów i szyny uderzeniowej uzyskujesz gruzełkowatą strukturę gleby.

Kombinację LION z VITASEM A można wykorzystywać zarówno po pługu, jak również przy siewie w mulcz. Agregat jest uniwersalny i posiada szeroki zakres ustawień, co pozwala pracować w każdych warunkach.

Niedroga, sprytna kombinacja

Krótkie kombinacje FOX i FOX D to lekkie w uciągu, nisko kosztowe i oszczędne w zużyciu paliwa agregaty do przygotowania gleby do siewu.

W FOX D kroje talerzowe umieszczone na dwóch belkach są łożyskowane przez elementy gumowe, które umożliwiają talerzom ruch góra-dół. Ich zadaniem jest wytworzenie gruzełkowatej struktury gleby. Wysoko umieszczona rama i duże odstępy między belkami gwarantują pracę bez zatorów.

Siewnik może być również połączony z krótką broną talerzową TERRADISC w wersji MULTILINE tworząc wydajny i ekonomiczny zestaw do uprawy uproszczonej i siewu w mulcz. Dodatkową zaletą każdego z tych systemów jest ich wielofunkcyjność: mogą pracować w kombinacji lub solo.

Zbiornik na ziarno

W siewnikach VITASEM ściany zbiornika są tak strome, że każdy rodzaj ziarna bez problemu spływa do kół wysiewających.

Na życzenie maszynę można wyposażyć w mieszadła.

Przegrody wewnątrz zbiornika zapobiegają poprzecznemu przemieszczaniu się ziarna podczas jazdy na stoku. Wskaźnik stanu wypełnienia zbiornika materiałem siewnym stanowi wyposażenie standardowe. Pokrywa zbiornika wykonana jest z lekkiego metalu, z gumowym uszczelnieniem i siłownikami gazowymi. Występują dwa kąty otwarcia z zabezpieczaniem wychylenia (85° lub 103° do napełniania z Big Bag). Wykonanie pokrywy zbiornika na ziarno jest unikatowe w technice rolniczej i pochodzi z produkcji samochodowej. Blacha pokrywy nie jest spawana. Uchwyty i wzmocnienia są klejone.

Pobieranie ziarna przez koła wysiewające następuje przez szerokie, lejkowate wyloty nad kołem wysiewającym Dzięki temu zarówno przy pracy w górę jak i w dół stoku zapewniony jest równomierny wysiew.

Każdy siewnik VITASEM A można wyposażyć w stopnie, podesty i poręcze zapewniające ergonomiczny i łatwy zasyp.

Dozowanie ziarna

Unikatowe dozowanie ziarna jest rozwiązaniem wyróżniającym siewniki VITASEM. W jednej obudowie połączone są dwa całkowicie niezależne zespoły dozujące. Koła dozujące są łożyskowane na wspólnym wałku dozującym. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że nie jest już wymagana osobna blokada między precyzyjnymi a normalnymi kołami siewnymi. W siewniku zastosowano centralne, środkowe przestawianie denek. Każde denko jest indywidualnie regulowane i sprężynowane co pozwala na łatwe i szybkie odchylanie się ich w razie natrafienia na ciała obce.

Przesypywaniu ziarna pomiędzy normalnym kołem wysiewającym a kołem do nasion drobnych zapobiega zintegrowana gródź w denku. Koła wysiewające zaspokajają potrzeby siewu wszystkich popularnych gatunków nasion. System siewny Multi pracuje precyzyjnie przy każdym materiale siewnym – perfekcyjne dozowanie w zakresie od 0,7 kg do 400 kg/ha. Dwa niezależne koła dozujące wewnątrz obudowy umożliwiają szybkie przestawienie dozowania z siewu nasion normalnych do siewu nasion małych. Wykorzystanie tego innowacyjnego rozwiązania ma na celu zwiększenie dokładności wysiewu przy drobnych ziarnach oraz dodatkowe ułatwienie regulacji.

Siewniki VITASEM mogą być wyposażone dodatkowo w wysiew górny, który głównie wykorzystujemy do wysiewu poniżej 1 kg/ha pojedynczych nasion np. rzepaku, maku, koniczyny. Jest on bardzo zbliżony do siewu punktowego. Wysiew górny polega na zmianie kierunku obrotu wałka wysiewającej poprzez odpowiednie przełożenie koła zębatego w bocznej przekładni. Małe niecki na spodniej stronie kołeczków kół wysiewających wychwytują pojedyncze nasiona a następnie opuszczane są pojedynczo do lejków wysiewających.

Napęd na wałek wysiewający przekazywany jest poprzez bezstopniowa przekładnia w kąpieli olejowej. Przekładnia ta pracuje również przy niskich obrotach zapewniając równomierny wysiew nasion. Szybkie, precyzyjne ustawienie liczby obrotów napędu jest zmieniane przez przesunięcie dźwigni przekładni na skali. Przekładnia posiada redukcje obrotów korby przy próbie kręconej (-50%) dla szybszego przeprowadzenia tej próby. Siewnik można również wyposażyć w elektryczne sterowanie dawką wysiewu, pozwalające na odchył od ustalonej normy zależnie od potrzeb w zakresie 10% (ustawiony w procentach) w każdą stronę podczas pracy. System ten stosowany jest do zmniejszania dawki wysiewu na glebach cięższych i zwiększania jej podczas pracy na glebach lekkich.

Próba kręcona odbywa się przy pomocy korby umiejscowionej z lewej strony siewnika, a w jej przeprowadzaniu niezwykle przydatny jest sterownik Compass, umożliwiający zmianę skali przekładni po podaniu liczby wykręconych obrotów. Sterownik oferuje także funkcję sygnalizacji dźwiękowej na 5 obrotów przed zakończeniem operacji. Zdaniem wielu rolników dokładność próby kręconej jest niemal idealna, a najważniejsze jest to, że jej wyniki są widoczne na polu. Dokładność próby kręconej w połączeniu z precyzyjnymi aparatami wysiewającymi umożliwia osiągnięcie precyzji, „co do grama”.

Opcjonalnie siewnik może być wyposażony w napęd dozowania elektryczny. Sygnał prędkości pochodzi z czujnika radarowego. Regulacją ilości wysiewu w takim przypadku można wygodnie sterować z kabiny ciągnika a sama próba kręcona jest robiona na przyciśnięcie jednego guzika. Użytkownicy podkreślają łatwość obsługi maszyny.

Praktyczny sterownik

W siewnikach VITASEM sterowanie włącznikiem ścieżek technologicznych odbywa się przez sterownik Compass. Silnik elektryczny zamyka przez wałek żądaną ilość kół wysiewających. Na ścieżkę technologiczną można wyłączyć aż do pięciu kół wysiewających. W terminalu Compass należy podać tylko szerokość opryskiwacza, a rytm ścieżek zostanie sam wyliczony. Compass umożliwia również założenie ścieżki asymetrycznych i ścieżek specjalnych. Jedna maszyna może mieć różne szerokości śladu. Idealne rozwiązanie przy wspólnym użytkowaniu i wykorzystaniu maszyny do prac usługowych.

Perfekcyjny obraz pola

Siewniki VITASEM mogą być wyposażone dodatkowo w zagrabiacz. 10 mm grubości palce zagrabiaczy ze spiralną sprężyną perfekcyjnie kopiują nierówności terenu. Amortyzacja następuje przez niewymagające konserwacji bloki gumowe. Osłona cofania zapobiega uszkodzeniom. Centralna regulacja pochylenia palców, proste ustawienie głębokości i nacisku, składane palce zewnętrzne do transportu po drogach, do pracy z rolkami dociskowymi nie są potrzebne dodatkowe adaptery – są to główne cechy zagrabiaczy.

Możemy wyróżnić dwa typy zagrabiaczy:

- Zagrabiacz nasienny jednorzędowy

- Zagrabiacz Perfekt

Zagrabiacz nasienny jednorzędowy składa się z palców, które idą między rzędami wysiewu. Na bokach siewnika specjalne pary palców niwelują tworzenie się zwałów ziemi. Łukowatej formy palce pracują bez problemu również przy dużej ilości masy organicznej.

Zagarniacz Perfekt stosujemy tam gdzie chcemy uzyskać bardzo dobry efekt wyrównania. Nierównej długości ramiona palców zagrabiają całą górną warstwę gleby. Uzyskujemy zupełne przykrycie nasion również przy ciężkich warunkach pracy. Równomierne wschody są zagwarantowane przy każdym rodzaju ziarna.

