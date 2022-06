VK Technopol - co to za marka i jakie maszyny będzie oferowała na polskim rynku? fot. mat. prasowe

Na naszym krajowym rynku już lada moment pojawią się pierwsze maszyny ukraińskiej firmy VK Technopol. Co to za marka, jakie produkty będzie oferowała oraz kto zajmie się ich dystrybucją?

Zavod Kobzarenko, Boguslav, John Greaves czy chociażby Lozova Machinery. Oferta ukraińskich producentów maszyn rolniczych na polskim rynku jest naprawdę spora. Od teraz do w/w marek dołączy VK Technopol.

VK Technopol – maszyny z Ukrainy

Firma VK Technopol powstała 12 lat temu w centrum Ukrainy, a jej historia rozpoczęła się od małego warsztatu, gdzie kilka osób naprawiało maszyny rolnicze.

W aktualnej ofercie VK Technopol znajdziemy m.in. wały nożowe, brony sprężynowe, pielniki oraz chwastowniki. Dostępne będą również maszyny do doglebowej aplikacji nawozów płynnych oraz siewniki do uprawy pasowej z aplikatorem gnojowicy na głębokość 30cm.

Na wybranych rynkach firma oferuje także kultywatory, których szerokość transportowa przekracza 4 m. Z tego też względu nie będą one oferowane w Polsce.

W ofercie VK Technopol znajdziemy m.in. wały nożowe, brony sprężynowe, pielniki oraz chwastowniki fot. mat. prasowe

Maszyny przed wprowadzeniem do sprzedaży są testowane na polach należących do firmy, a odpowiedzialny za to jest dział kontroli jakości.

Z zapewnień producenta wynika, że na polach ukraińskich i zagranicznych rolników pracuje obecnie ponad 1100 kultywatorów, 1200 bron i 1300 wałów nożowych wyprodukowanych przez VK Technopol.

Sieć sprzedaży i dostępność maszyn

Jak udało nam się ustalić, w naszym kraju głównym importerem maszyn VK Technopol będzie spółka Technopol Agro mieszcząca się w Daleszynku w woj. wielkopolskim. Zadaniem spółki ma być utworzenie sieci sprzedaży na terenie Polski oraz Niemiec.

Maszyny VK Technopol są z reguły przeznaczone do pracy w największych gospodarstwach fot. mat. prasowe

Z informacji przekazanych przez dystrybutora wynika, iż pierwsze maszyny już jadą do Polski, a na żywo będzie można je zobaczyć w przyszłym tygodniu. Obecnie czas realizacji zamówień wynosi do 4 tygodni łącznie z transportem. Technopol Agro twierdzi, że w Polsce sprzęt dostępny będzie od ręki.

Pozostaje nam zatem jeszcze chwilę poczekać, abyśmy mogli zobaczyć na żywo, co reprezentują sobą maszyny VK Technopol. Jak myślicie, czego należy się po nich spodziewać?