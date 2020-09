W czym przechowywać RSM?

Stosowanie nawozów płynnych w dobie powtarzających się niedoborów wody zyskuje z roku na rok nowych zwolenników. Co zatem oferuje rynek w zakresie zbiorników do przechowywania m.in. RSM-u?

Wśród ofert znajdziemy zarówno zbiorniki nowe, jak i używane, wykonane z tworzyw sztucznych lub z metalu. Na co warto się zdecydować?

Metalowy czy z tworzywa sztucznego?

Podstawowym dylematem z jakim powinniśmy się rozprawić jest tworzywo, z jakiego wykonany będzie zbiornik. Niegdyś jedynym wyborem były zbiorniki metalowe, stąd wciąż są one dostępne z drugiej ręki.

Wśród nowych zbiorników zdecydowaną większość stanowią zbiorniki z tworzywa sztucznego, a metalowe konstrukcje są skutecznie wypierane z rynku. Powodów takiego stanu rzeczy należy doszukiwać się we właściwie bezobsługowej eksploatacji zbiorników z tworzyw sztucznych.

Po pierwsze, są one całkowicie odporne na korozję (która jest zmorą zbiorników metalowych). Po drugie zbiorniki te najczęściej są jednolitą konstrukcją bez elementów łączenia, co zapewnia dużą odporność na uszkodzenia mechaniczne. Po trzecie, są one odporne na zmienne warunki pogodowe oraz promieniowanie UV.

Zbiornik z „zapasem”

Kolejnym dylematem, z którym poradzić muszą sobie rolnicy, jest wybór zbiornika o odpowiedniej pojemności. Pojemność ta powinna być uzależniona od wykorzystania danego nawozu płynnego w gospodarstwie. Na szczęście producenci oferują szeroki wybór produktów w tym zakresie znajdziemy zbiorniki o pojemności od 1,5 tys. l do nawet 28 tys. l.

Dokonując wyboru zbiornika warto wybrać model, który zaoferuje nam nieco wolnej pojemności. Będzie ona mogła być wykorzystana przy ewentualnym rozcieńczeniu nawozu w zbiorniku.

Zbiorniki Kingspan

Szeroką rynkową ofertę zbiorników do przechowywania nawozów płynnych posiada firma Kingspan z Rokietnicy k. Poznania. Klienci mają tam do wyboru modele o pojemności od 9 do aż 28 tys. l, co jest ewenementem wśród konkurencji.

Najlepiej sprzedającym modelem jest zbiornik o pojemności 22 tys. l, mogący pomieścić całocysternową dostawę nawozu, co z kolei pozwala na optymalizację kosztów dostawy. W praktyce przeciętna dostawa zawiera średnio 19,3 tys. l RSM-u, dzięki czemu rolnik posiada prawie 3 tys. l wolnej przestrzeni na ewentualne rozcieńczenie nawozu do pożądanego stężenia.

AgriMaster S 22 000 l - dzięki półprzezroczystym ściankom zbiornika, poziom RSM jest zawsze pod kontrolą fot. Wojciech Kępka

Tym, co charakterystyczne dla zbiorników Kingspan AgriMaster S, jest półprzezroczysta jego budowa, dzięki czemu użytkownik na bieżąco może śledzić poziom cieczy wewnątrz zbiornika. Dla nieco bardziej wymagających klientów firma oferuje m.in. system monitorujący poziom cieczy za pomocą aplikacji na smartfonie – Watchman Anywhere Pro.

Zbiornik Kingspan AgriMaster S o pojemności 22 tys. l w wyposażeniu podstawowym został wyceniony na 11,25 tys. zł netto, a koszt dostawy na terenie całego kraju wynosi 750 zł.

Zbiorniki Swimer

Zbiorniki na nawozy płynne posiada także firma Swimer z Torunia. Klientom oferowane są modele o pojemności od 1,5 do 20 tys. l, a jak zaznacza przedstawiciel firmy, zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszą się zbiorniki o pojemności 10,5; 12,5 oraz 20 tys. l.

Producent z Torunia w swojej ofercie posiada zbiorniki o pojemnościach od 1,5 do 20 tys. l. fot. mat. prasowe

Tym co zdecydowanie wyróżnia zbiorniki marki Swimer, to możliwość ich personalizacji – począwszy od koloru, a kończąc na dodatkowym wyposażeniu, w skład którego wchodzi chociażby instalacja pompy zanurzeniowej, wąż ssawno-tłoczny, czy linia napełniająca.

Swimer w swojej ofercie posiada autorski system pomiaru poziomu płynu Lipremos - za pomocą aplikacji w telefonie komórkowym można monitorować poziom i zużycie nawozu. Sonda zabezpiecza zbiornik przed przelaniem i informuje w momencie kończenia się nawozu - automatycznie rozłączając pompę.

Zbiornik o pojemności 20 tys. l został wyceniony przez producenta na 10,9 tys. zł netto, podczas gdy nieco mniejszy, bo mogący pomieścić 12,5 tys. l model kosztuje 7,5 tys. zł netto.

A może mauzery?

Popularnym rozwiązaniem do przechowywania nawozów płynnych są też plastikowe zbiorniki o pojemności 1 tys. l, popularnie zwane mauzerami. Warto jednak zauważyć, iż ceny takich zbiorników ostatnimi czasy mocno wzrosły i nowe egzemplarze zakupimy za powyżej 500 zł za sztukę, podczas gdy używane za około 200-300 zł. Często jednak będą wymagały one umycia przed pierwszym użyciem.

A w jaki sposób Wy przechowujecie nawozy płynne w swoich gospodarstwach? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!