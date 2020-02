W jaki sposób dealer powinien się wyróżniać na rynku maszyn rolniczych?

Doświadczenie, zgrany zespół, szkolenia specjalistyczne, dostosowywanie się do zmian technologicznych oraz potrzeb rolników – to wyróżniki dobrego dealera, który jest wsparciem dla swoich klientów. Jak przełożyć wspomniane wartości na odpowiedzialną obsługę rolników? Sprawdźmy to na przykładzie firmy ROLTEX z Krasnegostawu.

Krasnystaw, miasto w województwie lubelskim – to właśnie tutaj swoją siedzibę posiada ROLTEX, spółka, która powstała w 1988 roku i od samego początku działa w sektorze rolniczym zajmując się sprzedażą maszyn i urządzeń rolniczych oraz nawozów. Posiada - trzy punkty sprzedaży (Krasnystaw – maszyny, sklep części, serwis, nawozy i serwis samochodowy; Tomaszów Lubelski - sklep części, maszyny; Rudno Trzecie – maszyny, części, serwis).

Zespół liczący obecnie 60 osób charakteryzuje się wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na szybkie i skuteczne wsparcie klientów. - Każdy nasz pracownik przynajmniej raz w roku odbywa szkolenie specjalistyczne, które zwiększa jego umiejętności. Posiadamy ekspertów, którzy sprzedali łącznie ponad 2000 ciągników różnych marek oraz ponad 200 kombajnów CLAAS. Naszym atutem jest serwis mobilny, który posiada wieloletnie doświadczenie w naprawach maszyn rolniczych wiodących marek i jest przygotowany do napraw w terenie lub w gospodarstwie klienta. Dodatkowo prowadzimy sprzedaż części zamiennych. Sprzedawcy oferują rzetelne doradztwo oraz możliwość dostawy części w ciągu 24 h. Ponadto w celu dostosowania się do zmian technologicznych i potrzeb rolników stworzyliśmy specjalistyczny zespół techników do spraw obsługi posprzedażowej. Przez 30 lat naszej działalności zdobyliśmy ogrom doświadczenia, które przekłada się na wysokiej jakości specjalistów znajdujących się w naszej kadrze – mówi dyrektor zarządzający Ernest Zieliński.

Jak wyróżnić się na rynku?

Chcąc znaleźć swoje miejsce na konkurencyjnym rynku, dealer musi wyróżniać się wysoką jakością usług serwisowych. Innowacyjne maszyny rolnicze wymagają wsparcia profesjonalnej i kompleksowej obsługi technicznej oraz serwisowej. – Posiadamy specjalny dedykowany zespół specjalistów, który zajmuje się przygotowaniem nowej maszyny do wydania Klientowi i jego pierwszym uruchomieniem oraz wsparciem technicznym maszyny w gospodarstwie. Technicy optymalizują maszynę względem potrzeb gospodarstwa, aby pracowała jak najbardziej wydajnie i ekonomicznie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta w sezonie żniwnym dostępni są przez 24 h. – mówi Ernest Zieliński.

Aby operator był odpowiednio przygotowany do obsługi maszyny, zaraz po zakupie oferowane jest mu bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi oraz BHP. Technicy dealera są z klientem w czasie pracy maszyny do momentu przekazania mu całościowej wiedzy użytkowania, co przy dzisiejszej technologii jest bardzo ważne. Wątek edukacyjny dla firmy ROLTEX jest istotny, co podkreśla również udział w różnych projektach związanych z edukacją uczniów kształcących się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. Dzięki temu przyszli rolnicy mogą już na etapie szkoły poznać najważniejsze informacje o maszynach i sposobie ich eksploatacji.

Jakie wyzwania stają przed dealerami?

Nowe technologie, ograniczanie kosztów produkcji czy zmieniający się klimat – to kilka kluczowych wyzwań, które czekają dealerów w najbliższych latach. Istotne jest również zapewnienie ciągłej dostępności serwisu oraz części w sezonach agrotechnicznych.

- Ogromne możliwości rolnikom kreuje oferta rozwiązań rolnictwa precyzyjnego. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom rolnik może lepiej kontrolować koszty paliwa, nawozów, materiału siewnego oraz środków ochrony roślin. Natomiast dealerom stwarza potrzebę stałego poszerzania wiedzy w tym zakresie oraz podążaniu za rozwojem technologicznym – mówi Ernest Zieliński.

Zdaniem przedstawicieli ROLTEX wśród najważniejszych udogodnień, które możemy wymienić w maszynach rolniczych (biorąc pod uwagę postęp technologiczny w ostatnich trzech dekadach, oprócz wspominanego wyżej rolnictwa precyzyjnego) jest miękka mechanika i powiązana z nią łatwość obsługi. Uwagę należy zwrócić również na ochronę środowiska. Problemy klimatu są stale obecne w dzisiejszym dyskursie publicznym i rolnictwo, również dzięki nowoczesnym rozwiązaniom oraz maszynom, stara się ten problem rozwijać. Podkreślić warto również wszechstronną elektronikę i systemy kierowania GPS oraz automatykę, dzięki której wykonywana praca stała się znacznie łatwiejsza i lepiej zoptymalizowana.