Opryskiwacze John Deere serii R900 marki reprezentują szereg topowych i innowacyjnych rozwiązań. Kilka dni temu mieliśmy okazję poznać bliżej model R750i PowrSpray ze zbiornikiem o pojemności aż 7500 l i 36-metrową belką polową.

John Deere R795i to największy model spośród zaczepianych opryskiwaczy tej marki. Zbiornik ma pojemność aż 7500 l.

Maszyna wyposażona jest w układ PowrSpray z układem dwóch pomp.

Opryskiwacz może być wyposażony w belkę z rozpylaczami w rozstawie co 25 cm. Każdy rozpylacz może być kontrolowany niezależnie i indywidualnie

Pierwsza pompa układu PowrSpray 1000 l/min oraz pompę napełniającą o wydajności 1200 l/min. Ciekawostką jest napełnianie zbiornika z możliwością pauzowania procesu. W tym czasie można też używać rozwadniacza do rozpuszczania środków lub mycia opakowań.

Jednym z najbardziej interesujących technologii jest układ dysz, które mogą być rozstawione co 25 cm i każda jest sterowana osobno. To nie tylko zwiększa precyzję oprysku, ale daje możliwość programowania np. opryskiwania rzędów roślin. Operator ma niczym nie ograniczoną możliwość ustawienia pojedynczych rozpylaczy w różnych rozstawach np. co 25 lub co 75 cm.

Operator maszyny ma dodatkowo możliwość korzystania z przesłanych zdalnie za pomocą platformy Operartion Center map aplikacyjnych - kompletnych informacji dotyczących zarówno dawki oprysku, jak i jego rodzaju i granic pola.