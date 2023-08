Zobacz galerię

Kilka dni temu mieliśmy okazję i nieukrywaną przyjemność złożyć ponowną wizytę w Kombinacie Rolnym Kietrz. Tym razem przyglądaliśmy się pracy nowo zakupionym maszynom Krone, które dosłownie chwilę wcześniej wjechały na tamtejsze pola.

Najnowsze zakupy Kombinatu Kietrz to samojezdna sieczkarnia polowa Krone BigX 1180 OptiMaize oraz kosiarka samojezdna Krone BigM 450.

Kosiarki Krone BigM 450 – tylko trzy takie w Polsce

Jak poinformował nas Jacek Baranowski, dyrektor ds. sprzedaży w firmie Agromix (wyłącznym dystrybutorze maszyn Krone na Polskę), Kombinat Kietrz od jakiegoś czasu zgłaszał zapotrzebowanie na wysokowydajną kosiarkę samojezdną – tym bardziej, że w 2018 roku do użytku została oddana, należąca do Kombinatu, najnowocześniejsza w Polsce ferma mleczna Langowo. A ponieważ na nową maszynę czeka się dłuższą chwilę, firmie Agromix udało się załatwić za granicą dwie maszyny z małym przebiegiem Krone BigM, które raptem dwa-trzy sezony jeździły po różnych pokazach.

I tak dosłownie na początku ubiegłego tygodnia zawitały one do naszego kraju – jedna pojechała na Mazury, a druga trafiła do Kietrza. Jak mówił Baranowski w Polsce pracuje jeszcze jedna kosiarka BigM, ale trafiła ona do nas już jakieś 10 lat temu.

Samojezdna kosiarka wyposażona w kondycjoner walcowy Krone BigM 450 to bardzo zwrotna maszyna o dużym prześwicie i szerokości roboczej 9,95 m, której wydajność przekracza 17 ha na godzinę! Napędza ją bowiem 6-cylindrowy, 12-litrowy silnik Liebherr o mocy 449 KM.

Sieczkarnia samojezdna Krone BigX 1180 – druga w Kombinacie Kietrz

Sieczkarnia samojezdna Krone BigX 1180 to największa na rynku tego typu maszyna o niebagatelnej mocy 1156 KM! (850 kW), którą zapewnia silniki V12 marki Liebherr V12 o pojemności 24,2 l.

Wprawdzie druga BigX do Kietrza trafiła już kilka tygodni temu, ale przez bardzo wysoką kwotę ubezpieczenia, którą musiał „klepnąć” sam zarząd ubezpieczyciela, na pole wjechała dosłownie chwilę przed naszym przyjazdem.

W trakcie jej pracy z podbieraczem EasyFlow 300 S na polu lucerny – położonym na pograniczu miejscowości Langowo oraz Księże Pole – zestaw pięciu ciągników (Deutz-Fahr, JCB oraz John Deere) z przyczepami objętościowymi Vaia o ładowności 12 miał problem z odbiorem zielonej masy, mimo iż do płyty silosu było około 1-2 km.

Sieczkarnia Krone BigX 1180 to bowiem maszyna o ogromnej godzinowej wydajności cięcia na poziomie 360-380 t!

Inne maszyny z przebogatego parku Kombinatu Kietrz

Z innych maszyn spotkanych w trakcie naszej wizyty w Kombinacie Rolnym Kietrz warto wspomnieć jeszcze o prasoowijarce Krone Comprima CF 155 XC, zgrabiarce taśmowej ROC, a także czterogąsienicowym ciągniku John Deere 9620 RX pracującym z agregatem talerzowym Väderstad Carrier XL 1225.

