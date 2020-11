W Rosji koszą głównie rosyjskie kombajny

Tak wynika z raportu opublikowanego przez Rosyjskie Stowarzyszenie Producentów Specjalistycznych Maszyn i Urządzeń Rosspetsmash.

Wydawałoby się, że czasy komunistyczne, kiedy to na radzieckich polach królowały kombajny Niva dawno, już minęły. Nic bardziej mylnego. Okazuje się bowiem, że rolnictwo naszego wschodniego sąsiada nadal jest oparte na krajowych kombajnach zbożowych.

Aż 80 proc. to produkty krajowe

Wspomniane Stowarzyszenie Rosspetsmash podało oficjalnie, że w ub. roku w Rosji sprzedano 4178 sztuk nowych okrętów żniwnych, z czego aż 80 proc. przypadło na produkty fabryk rosyjskich. Przeliczając to szybko wychodzi na to, że były to 3342 egzemplarze.

Co ciekawe możliwości produkcyjne rosyjskich firm produkujących kombajny są o wiele większe, bo wynoszące 12 tys. sztuk rocznie. Dużo maszyn produkowanych w tym kraju wysyłane jest jednak na eksport, a ten z roku na rok zwiększa się regularnie. Dochodzą wciąż nowe kierunki eksportowe takie jak ostatnimi czasy Iran, Etiopia czy też Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Producenci kombajnów w Rosji

U naszego wschodniego sąsiada prym w produkcji kombajnów zbożowych wiedzie oczywiście Rostselmash z Rostowa nad Donem.

W jego ofercie można znaleźć wiele modeli klawiszowych i rotorowych: od prostych konstrukcji Nova i Vector, poprzez modele Acros, a na zaawansowanych RSM i Torum kończąc.

Kolejnym ważnym graczem na tamtejszym rynku jest firma Agromash. W jego ofercie są trzy serie 3000, 4000 oraz 5000. Ta ostatnia to tak naprawdę konstrukcje bazujące na licencji fińskiego producenta Sampo Rosenlew.

Warto jeszcze wspomnieć o przedsiębiorstwie Agrotechmash Terrion z Petersburga. Wszystkie kombajny tej marki to, podobnie jak seria Agromash 5000, fińskie maszyny Sampo.