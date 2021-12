W Rosji znaczny wzrost produkcji maszyn rolniczych

Produkcja maszyn rolniczych w Rosji w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku wzrosła o 49 proc., porównując ją do analogicznego okresu 2020. O fakcie tym poinformowało Rosyjskie Stowarzyszenie Producentów Specjalistycznych Maszyn i Urządzeń Rosspetsmash.

Imponujący 49-procentowy wzrost produkcji rosyjskiego sprzętu rolniczego przełożył się na wartość produkcji w kwocie 163 mld rubli (8,97 mld zł). Ponadto Stowarzyszenie Rosspetsmash podało, że wzrost liczby wysyłek maszyn rolniczych na rynek krajowy Federacji Rosyjskiej w analizowanym okresie wyniósł 43 proc., co przełożyło się na kwotę 141 mld rubli (7,76 mld zł).

Wzrosty produkcji rosyjskich maszyn rolniczych nieprzerwanie od 2013 roku

Rosyjski przemysł maszyn rolniczych ma się bardzo dobrze, a wzrosty produkcji obserwowane są od 2013 roku. W pisywanym okresie (styczeń-wrzesień 2021) największe wzrosty produkty zanotowano w produkcji pługów – o 51 proc. do 3110 szt., bron – o 40 proc. do 5240 szt., opryskiwaczy – o 36 proc. do 1244 szt., ciągników rolniczych – o 34 proc. do 4259 szt., kombajnów zbożowych – o 26 proc. do 5494 szt. oraz siewników – o 17 proc do 5045 sztuk.

Na taki stan rzeczy, wg Stowarzyszenie Rosspetsmash, wpłynął m.in. korzystny poziom cen płodów rolnych, co pozwoliło rolnikom zainwestować w tym roku dodatkowe środki w odnowienie floty maszyn i ciągników. Ponadto najważniejszymi czynnikami wpływającymi na pozytywną dynamikę w tej rosyjskiej branży są efektywne rządowe działania pomocowe oraz stała poprawa jakości rodzimego sprzętu rolniczego wraz z jego wysoką efektywnością ekonomiczną.

Jednym z podstawowych programów wsparcia Państwa Rosyjskiego jest uchwała nr 1432, która umożliwia producentom rolnym zakup maszyn rolniczych z rabatem, co często jest jedyną szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw rolnych na unowocześnienie środków produkcji. Za dziewięć miesięcy 2021 r. w ramach Programu 1432 do gospodarstw rolnych trafiło 20 354 szt. maszyn rolniczych.

Wysokie ceny stali wyhamują produkcję?

Tempo wzrostu produkcji rosyjskich maszyn rolniczych w 2021 roku mogłoby być jeszcze wyższe, gdyby nie bezprecedensowy wzrost cen stali. Badanie rynkowe Stowarzyszenia Rosspetsmash wykazało, że od lipca 2020 r. cena tego surowca wzrosła o 56-87 proc., a w przypadku niektórych rodzajów wyrobów hutniczych wzrost cen przekroczył 100 proc.! Ta niekorzystna sytuacja spowodowała wzrost kosztów produkcji rosyjskiego sprzętu rolniczego o ponad 20 proc.

Jeśli problem rosnących cen metali nie zostanie rozwiązany w odpowiednim czasie, rosyjskim producentom maszyn rolniczych trudno będzie utrzymać tempo produkcji i wysyłek – podsumowuje analizę rynkową Stowarzyszenie Rosspetsmash.