Wojna w Ukrainie pokazała jak bardzo odważni są ukraińscy rolnicy, którzy z narażeniem życia ciągają rosyjskie czołgi, wozy opancerzone i inne ustrojstwa. Niestety na co dzień farmerzy narażają życie pracując na zaminowanych polach. W Winnicy pokazano rozwiązanie problemu.

Z punktu widzenia rolników pracujących na terenach objętych wojną technologia pozwalająca wykryć miny, zanim one wykryją nas, jest ważniejsza niż wszelkie inne systemy montowane w maszynach rolniczych.

Tu chodzi o ludzkie życie

Rozwiązanie przedstawiła w zeszłym tygodniu winnicka firma Frendt LLC, która wspólnie z Winnickim Narodowym Uniwersytetem Technicznym VNTU stworzyła technologię zdalnego wyszukiwania min na polach za pomocą maszyn rolniczych. Na spotkaniu w agro klastrze Agro-Vin sprzęt przedstawił założyciel firmy Frendt, Witalij Szuberański.

Wykrywacze metalu, joystick i maszyna

System jest połączeniem technologii do zdalnego prowadzenia maszyn i zwykłych wykrywaczy metalu. Do ciągnika przymocowane są wspomniane wcześniej wykrywacze metalu - jeden z przodu oraz dwa z tyłu. Szerokość robocza systemu wynosi 6 m. Zanim rolnik przejdzie do pracy sprawdza teren za pomocą sprzętu do wykrywania min.

Ciągnik jest prowadzony automatycznie za pomocą joysticka, z prędkością 3 km/h. Wykrywacz metalu z przodu przechwytuje informacje i przesyła je online do centrum systemu. W przypadku wykrycia niebezpiecznego obiektu maszyna automatycznie zatrzyma się i będzie czekać na dalsze instrukcje operatora.

Niestety nie jest to tania technologia i mimo że można ją zastosować w poczciwym MTZ stać na nią będzie niewielu – dlatego jest to rozwiązanie dla służb państwowych, które mogą wysyłać sprzęt na pola rolników w konkretnych regionach.

Według Witalija Szuberańskiego technologia jest szczególnie ważna dla regionów Ukrainy, w których miały miejsce działania wojenne. W szczególności chodzi tu o okolice Kijowa, Czernihowa i Sum.

Maszyną steruje się za pomocą specjalnego joysticka, fot. Rada Obwodu Winnickiego

– Firma demonstruje rozwój bezzałogowego sprzętu, który będzie pracował nad przywróceniem gruntów do produkcji na wyzwolonych terytoriach. Takie technologie mogą służyć nie tylko naszemu krajowi, mogą być stosowane znacznie szerzej - powiedział Wiaczesław Sokołowy.

Przewodniczący Rady Obwodu Winnickiego, Wiaczesław Sokołowy, zaznaczył, że produkcja produktów rolnych to niezwykle ważna praca, dająca bezpieczeństwo żywnościowe kraju i w związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę na rozminowywanie pól.

Technologia może ułatwić pracę przede wszystkim służbom, które zajmują się rozminowywaniem terenów zaminowanych.