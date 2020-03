Wacker Neuson z rekordowymi przychodami, lecz mniejszym zyskiem w 2019 r.

Popularny producent maszyn rolniczych i budowlanych Wacker Neuson Group odnotował wzrost przychodów o 11,2 proc. do 1,901 mln euro w roku podatkowym 2019 (2018: 1 710,0 mln euro). Po uwzględnieniu różnic kursowych odpowiada to wzrostowi o 9,8 procent. Działalność wzrosła we wszystkich regionach i segmentach biznesowych. Grupa skorzystała przede wszystkim z pozytywnych trendów na rynkach budowlanych w Europie i Ameryce Północnej, a także dużego popytu na sprzęt rolniczy marek Kramer i Weidemann.

– W ubiegłym roku po raz kolejny udało nam się zdobyć udziały na wielu rynkach – w tym na wymagających rynkach - dzięki naszym innowacyjnym produktom – wyjaśnia Martin Lehner, dyrektor zarządzający w Wacker Neuson SE.

– Duży popyt na nasze produkty potwierdza, że ​​dostosowujemy się do potrzeb naszych klientów i że nasze usługi dobrze współgrają z rynkiem – dodaje.

Chociaż Grupa przekroczyła wytyczne dotyczące przychodów, nie była w stanie osiągnąć celów dotyczących rentowności; relacji efektów do nakładów . Zysk przed odsetkami i podatkami (EBIT: zysk operacyjny, czyli zysk przed odliczeniem podatków i odsetek) spadł o 5,7 procent do 153,1 mln euro (2018: 162,3 mln euro). Marża EBIT wyniosła 8,1 proc. (2018: 9,5 procent). Spadek ten wynikał z wielu czynników, w tym z cięć w programach produkcyjnych związanych z planami usprawnienia zapasów. Działania restrukturyzacyjne w północnoamerykańskim zakładzie w Menomonee Falls również miały tutaj działanie tłumiące.

W związku z tym prognozowany wzrost rentowności nie mógł zostać zrealizowany w zaplanowanym terminie. Ponadto usprawnienie zapasów spowodowało wyprzedaż dużych ilości sprzętu w Ameryce Północnej i Skandynawii. To jeszcze bardziej zmniejszyło poziom zysków. W świetle słabszej rentowności zarząd uzgodnił program mający na celu zmniejszenie kosztów i poprawę wydajności. Oczekuje się, że przyniesie to potencjalne oszczędności w wysokości około 50 mln euro w stosunku do roku budżetowego 2019, które należy osiągnąć stopniowo w latach 2020 i 2021. Oprócz zwiększenia wydajności w zakładach produkcyjnych Grupa planuje korekty wydajności zwiększające sprzedaż. Inne inicjatywy obejmują zmniejszenie kosztów materiałów i zaopatrzenia, a także optymalizację logistyki.

– Nie jesteśmy zadowoleni z rozwoju naszych zysków. Zatwierdzony program pomoże w zrównoważony sposób poprawić rentowność Grupy i pozwoli nam osiągnąć cele określone w naszej Strategii 2022 – mówi Wilfried Trepels, dyrektor finansowy Wacker Neuson SE.